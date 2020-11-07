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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6778677967806781> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:48 Kudrjavuy Да, Зелень учится, когда люди мучаются.

Нам (Вам, мне, всем) действительно важно понимать жизнь, свое место в ней, желательное место, путей достижения *этого омрияного места*.

а вишенкой на торте

гей запрягаймо

толькотак Да, Зелень учится, когда люди мучаются.Нам (Вам, мне, всем) действительно важно понимать жизнь, свое место в ней, желательное место, путей достижения *этого омрияного места*.а вишенкой на тортегей запрягаймотолькотак Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1895 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2232 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:21 bevzaalex написав: Kudrjavuy Да, Зелень учится, когда люди мучаются.

Нам (Вам, мне, всем) действительно важно понимать жизнь, свое место в ней, желательное место, путей достижения *этого омрияного места*.

а вишенкой на торте

гей запрягаймо

толькотак Да, Зелень учится, когда люди мучаются.Нам (Вам, мне, всем) действительно важно понимать жизнь, свое место в ней, желательное место, путей достижения *этого омрияного места*.а вишенкой на тортегей запрягаймотолькотак

При всём своём уважении,

Вы не правы.

Большая часть населения более чем понимает, при чём в размерах опасных для "некоторых".

Имея багаж "специальных знаний и умений" на порядок выше представления многих.

Но -.... маємо, що маємо.

К примеру по "идейным соображениям", ваш покорный слуга покинул грязное дело(политику) в 91-92годах.

Тогда "Украину поднимали", но деяния некоторых,.....

Лучше всех, по этому поводу, отразил ситуацию пан Скипальский у Гордона.

Для Украины и Украинцев существует два варианта: "Под щитом или на щите".

- Третьего не дано!

- Путей к этому неизсчислимое множество.

В нём нет только предательства, подлости, продажности, ... При всём своём уважении,Вы не правы.Большая часть населения более чем понимает, при чём в размерах опасных для "некоторых".Имея багаж "специальных знаний и умений" на порядок выше представления многих.Но -.... маємо, що маємо.К примеру по "идейным соображениям", ваш покорный слуга покинул грязное дело(политику) в 91-92годах.Тогда "Украину поднимали", но деяния некоторых,.....Лучше всех, по этому поводу, отразил ситуацию пан Скипальский у Гордона.Для Украины и Украинцев существует два варианта: "Под щитом или на щите".- Третьего не дано!- Путей к этому неизсчислимое множество.В нём нет только предательства, подлости, продажности, ... Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Заблокований Повідомлень: 8488 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:25 За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13173 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7316 раз. Подякували: 3466 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:34 При таком же всем моем уважении,

пан Kudrjavuy ,

предпочитаю *со щитом* так как на щите мне, лично, будет уже после.

Впрочем, как и Вам.)

Спасибо, пойду погуглю и послушаю приведенных Вами панов. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1895 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2232 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 15:34 lapay написав: Аlександр написав: Хотя при любых раскладах будет здорово, если США назначат послом в Украине гея. Здорового негра-гея

Я уже предвкушаю, как он периодически вызывает к себе на ковер, нанизывая в переносном (а кого-то и в прямом) смысле слова, наших вороватых чиновников. А после делает совместное с улыбкой на устах пресс-фото, вцепившись пальцами в попу украинского министра. Уверен, министры отнесутся с пониманием Хотя при любых раскладах будет здорово, если США назначат послом в Украине гея. Здорового негра-геяЯ уже предвкушаю, как он периодически вызывает к себе на ковер, нанизывая в переносном (а кого-то и в прямом) смысле слова, наших вороватых чиновников. А после делает совместное с улыбкой на устах пресс-фото, вцепившись пальцами в попу украинского министра. Уверен, министры отнесутся с пониманием

Найбільше гей-порно дивляться в Пакистані, де, на словах, найбільше ненавидять геїв. На жаль, ватани живуть не в Пакистані. Найбільше гей-порно дивляться в Пакистані, де, на словах, найбільше ненавидять геїв. На жаль, ватани живуть не в Пакистані.

А также пришлют свои фирменные автобусы для активистов, чтобы им больше не приходилось добираться своим ходом либо же всю дорогу трястись в полуубитых евробляхах







Бо впереди активной работы очень и очень много.

Кстати, сам автобус желтого цвета, единственное, что остается заменить - элементы черного на синий А также пришлют свои фирменные автобусы для активистов, чтобы им больше не приходилось добираться своим ходом либо же всю дорогу трястись в полуубитых евробляхахБо впереди активной работы очень и очень много.Кстати, сам автобус желтого цвета, единственное, что остается заменить - элементы черного на синий Аlександр Повідомлень: 3539 З нами з: 10.04.08 Подякував: 119 раз. Подякували: 253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 16:44 Президент США Дональд Трамп заявляє про десятки тисяч незаконних голосів, які вплинули на зміну лідера перегонів у штаті Пенсильванія і інших ключових штатах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у Twitter.

"Десятки тисяч голосів були незаконно отримані після 8 вечора у вівторок, в день виборів, повністю і легко змінивши результати в Пенсильванії і деяких інших ключових штатах. Окремо слід зазначити, що сотні тисяч голосів були незаконно не допущені до підрахунку" - заявив Трамп.

За його словами, це змінило результати виборів у багатьох штатах, де спочатку лідирував чинний президент.

"Погані речі відбувалися в ті години, коли юридична прозорість була грубо заборонена. Заблоковані тракторами двері і вікна були закриті товстим картоном, щоб спостерігачі не могли заглянути в кімнати для підрахунку. Всередині творилося щось погане. Відбулися великі зміни" - наполягає Трамп. Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9210 З нами з: 18.06.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 641 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 17:00 Ukrainian

Та досить розказувати казки. Коли в 2016 переміг Трамп - "то все було чесно", хоч було офіційно доведено шо РФ втручалась у вибори.

Байден вже переміг, а слова Трампа - це вода. andrijk777

Повідомлень: 2641 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 17:02 andrijk777 написав: Ukrainian

Та досить розказувати казки. Коли в 2016 переміг Трамп - "то все було чесно", хоч було офіційно доведено шо РФ втручалась у вибори.

Байден вже переміг, а слова Трампа - це вода. Та досить розказувати казки. Коли в 2016 переміг Трамп - "то все було чесно", хоч було офіційно доведено шо РФ втручалась у вибори.Байден вже переміг, а слова Трампа - це вода.

Підкреслимо, це не остаточний результат виборів. Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників.

Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.

Перед цим Дональд Трамп вже декілька разів заявляв про шахрайство з голосуванням, подав судові позови і закликав до перерахунку голосів у кількох штатах. Підкреслимо, це не остаточний результат виборів. Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників.Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.Перед цим Дональд Трамп вже декілька разів заявляв про шахрайство з голосуванням, подав судові позови і закликав до перерахунку голосів у кількох штатах. Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9210 З нами з: 18.06.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 641 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 17:29 Байдену 78 років якщо два терміни то йому буде 86

Ясно що в такому віці рішення він приймати самостійно не може, люди які спонсорували його компанію будут. Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9210 З нами з: 18.06.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 641 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 17:42 Аlександр написав: lapay написав: Аlександр написав: Хотя при любых раскладах будет здорово, если США назначат послом в Украине гея. Здорового негра-гея

Я уже предвкушаю, как он периодически вызывает к себе на ковер, нанизывая в переносном (а кого-то и в прямом) смысле слова, наших вороватых чиновников. А после делает совместное с улыбкой на устах пресс-фото, вцепившись пальцами в попу украинского министра. Уверен, министры отнесутся с пониманием Хотя при любых раскладах будет здорово, если США назначат послом в Украине гея. Здорового негра-геяЯ уже предвкушаю, как он периодически вызывает к себе на ковер, нанизывая в переносном (а кого-то и в прямом) смысле слова, наших вороватых чиновников. А после делает совместное с улыбкой на устах пресс-фото, вцепившись пальцами в попу украинского министра. Уверен, министры отнесутся с пониманием

Найбільше гей-порно дивляться в Пакистані, де, на словах, найбільше ненавидять геїв. На жаль, ватани живуть не в Пакистані. Найбільше гей-порно дивляться в Пакистані, де, на словах, найбільше ненавидять геїв. На жаль, ватани живуть не в Пакистані.

А также пришлют свои фирменные автобусы для активистов, чтобы им больше не приходилось добираться своим ходом либо же всю дорогу трястись в полуубитых евробляхах







Бо впереди активной работы очень и очень много.

Кстати, сам автобус желтого цвета, единственное, что остается заменить - элементы черного на синий А также пришлют свои фирменные автобусы для активистов, чтобы им больше не приходилось добираться своим ходом либо же всю дорогу трястись в полуубитых евробляхахБо впереди активной работы очень и очень много.Кстати, сам автобус желтого цвета, единственное, что остается заменить - элементы черного на синий

А почему их называют "активистами"?

Может среди них есть "пассивисты"? А почему их называют "активистами"?Может среди них есть "пассивисты"? За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13173 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7316 раз. Подякували: 3466 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6778677967806781> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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