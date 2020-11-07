Kudrjavuy Да, Зелень учится, когда люди мучаются.
Нам (Вам, мне, всем) действительно важно понимать жизнь, свое место в ней, желательное место, путей достижения *этого омрияного места*.
а вишенкой на торте
гей запрягаймо
толькотак
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:48
Kudrjavuy Да, Зелень учится, когда люди мучаются.
Нам (Вам, мне, всем) действительно важно понимать жизнь, свое место в ней, желательное место, путей достижения *этого омрияного места*.
а вишенкой на торте
гей запрягаймо
толькотак
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:21
При всём своём уважении,
Вы не правы.
Большая часть населения более чем понимает, при чём в размерах опасных для "некоторых".
Имея багаж "специальных знаний и умений" на порядок выше представления многих.
Но -.... маємо, що маємо.
К примеру по "идейным соображениям", ваш покорный слуга покинул грязное дело(политику) в 91-92годах.
Тогда "Украину поднимали", но деяния некоторых,.....
Лучше всех, по этому поводу, отразил ситуацию пан Скипальский у Гордона.
Для Украины и Украинцев существует два варианта: "Под щитом или на щите".
- Третьего не дано!
- Путей к этому неизсчислимое множество.
В нём нет только предательства, подлости, продажности, ...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:34
При таком же всем моем уважении,
пан Kudrjavuy ,
предпочитаю *со щитом* так как на щите мне, лично, будет уже после.
Впрочем, как и Вам.)
Спасибо, пойду погуглю и послушаю приведенных Вами панов.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Суб 07 лис, 2020 15:34
А также пришлют свои фирменные автобусы для активистов, чтобы им больше не приходилось добираться своим ходом либо же всю дорогу трястись в полуубитых евробляхах
Бо впереди активной работы очень и очень много.
Кстати, сам автобус желтого цвета, единственное, что остается заменить - элементы черного на синий
Додано: Суб 07 лис, 2020 16:44
Президент США Дональд Трамп заявляє про десятки тисяч незаконних голосів, які вплинули на зміну лідера перегонів у штаті Пенсильванія і інших ключових штатах.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у Twitter.
"Десятки тисяч голосів були незаконно отримані після 8 вечора у вівторок, в день виборів, повністю і легко змінивши результати в Пенсильванії і деяких інших ключових штатах. Окремо слід зазначити, що сотні тисяч голосів були незаконно не допущені до підрахунку" - заявив Трамп.
За його словами, це змінило результати виборів у багатьох штатах, де спочатку лідирував чинний президент.
"Погані речі відбувалися в ті години, коли юридична прозорість була грубо заборонена. Заблоковані тракторами двері і вікна були закриті товстим картоном, щоб спостерігачі не могли заглянути в кімнати для підрахунку. Всередині творилося щось погане. Відбулися великі зміни" - наполягає Трамп.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Суб 07 лис, 2020 17:00
Ukrainian
Та досить розказувати казки. Коли в 2016 переміг Трамп - "то все було чесно", хоч було офіційно доведено шо РФ втручалась у вибори.
Байден вже переміг, а слова Трампа - це вода.
Додано: Суб 07 лис, 2020 17:02
Підкреслимо, це не остаточний результат виборів. Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників.
Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.
Перед цим Дональд Трамп вже декілька разів заявляв про шахрайство з голосуванням, подав судові позови і закликав до перерахунку голосів у кількох штатах.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Суб 07 лис, 2020 17:29
Байдену 78 років якщо два терміни то йому буде 86
Ясно що в такому віці рішення він приймати самостійно не може, люди які спонсорували його компанію будут.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Суб 07 лис, 2020 17:42
А почему их называют "активистами"?
Может среди них есть "пассивисты"?
За Виталия Наливкина!
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