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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6778677967806781 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Суб 07 лис, 2020 19:19 Хорошо соросята работают, свое дело знают - разделяй и властвуй!







На самом же деле нет здесь никаких патриотов и кремлевских агентов, есть бенефициары, терпилы и олухи. С бенефициарами все понятно - два из них даже не скрывают, что прячут деньги в Лихтенштейне и США. А вот кто такие остальные, поясню.



Терпилы - люди, которые понимают схему обмана, знают бенефициаров и сумму своих потерь, но вынуждены с ними мириться, поскольку речь об услугах естественной монополии. Олухи же - это люди, которые не понимают суть мошенничества, принимая на веру псевдо-либеральную риторику о "свободном рынке", бенефициаров считают эффективными менеджерами, а дырку в своем кармане - платой за гиднисть.



PS: рынок, господа олухи - это когда цена реализации растет на 35% после роста закупочной цены на 35%, но когда спот - всего лишь бесполезный индикатив... Впрочем, какой смысл продолжать, вы все равно не поймете, эффект Даннинга-Крюгера не обманешь



PPS: контролирующие органы, как обычно, дружно засунули языки в попы, но по-хорошему, такая реклама не может оплачиться из бюджета компании, и ее стоимость нужно вычитать из зарплаты Коболева Как мило - Нефтегаз закачал газ в ПХГ весной-летом по 90 долларов за 1000 кубов, сегодня продает пересичным по 250 долларов, а кто против, тот кремлевский ахентХорошо соросята работают, свое дело знают - разделяй и властвуй!На самом же деле нет здесь никаких патриотов и кремлевских агентов, есть бенефициары, терпилы и олухи. С бенефициарами все понятно - два из них даже не скрывают, что прячут деньги в Лихтенштейне и США. А вот кто такие остальные, поясню.Терпилы - люди, которые понимают схему обмана, знают бенефициаров и сумму своих потерь, но вынуждены с ними мириться, поскольку речь об услугах естественной монополии. Олухи же - это люди, которые не понимают суть мошенничества, принимая на веру псевдо-либеральную риторику о "свободном рынке", бенефициаров считают эффективными менеджерами, а дырку в своем кармане - платой за гиднисть.PS: рынок, господа олухи - это когда цена реализации растет на 35% после роста закупочной цены на 35%, но когда спот - всего лишь бесполезный индикатив... Впрочем, какой смысл продолжать, вы все равно не поймете, эффект Даннинга-Крюгера не обманешьPPS: контролирующие органы, как обычно, дружно засунули языки в попы, но по-хорошему, такая реклама не может оплачиться из бюджета компании, и ее стоимость нужно вычитать из зарплаты Коболева zРадио

Повідомлень: 8160 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1492 раз. Подякували: 3343 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 19:33 Байден - 273



avax Повідомлень: 1284 З нами з: 16.09.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 19:35 avax написав: Байден - 273





Підкреслимо, це не остаточний результат виборів. Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників.

Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.

Перед цим Дональд Трамп вже декілька разів заявляв про шахрайство з голосуванням, подав судові позови і закликав до перерахунку голосів у кількох штатах. Підкреслимо, це не остаточний результат виборів. Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників.Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.Перед цим Дональд Трамп вже декілька разів заявляв про шахрайство з голосуванням, подав судові позови і закликав до перерахунку голосів у кількох штатах. Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9214 З нами з: 18.06.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 641 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 19:35 zРадио написав: Как мило - Нефтегаз закачал газ в ПХГ весной-летом по 90 долларов за 1000 кубов, сегодня продает пересичным по 250 долларов, а кто против, тот кремлевский ахент Хорошо соросята работают, свое дело знают - разделяй и властвуй! Как мило - Нефтегаз закачал газ в ПХГ весной-летом по 90 долларов за 1000 кубов, сегодня продает пересичным по 250 долларов, а кто против, тот кремлевский ахент Хорошо соросята работают, свое дело знают - разделяй и властвуй!

И при этом всем Нефтегаз умудрился стать убыточным. И при этом всем Нефтегаз умудрился стать убыточным. Schmit

Повідомлень: 1781 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 19:47 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Как мило - Нефтегаз закачал газ в ПХГ весной-летом по 90 долларов за 1000 кубов, сегодня продает пересичным по 250 долларов, а кто против, тот кремлевский ахент Хорошо соросята работают, свое дело знают - разделяй и властвуй! Как мило - Нефтегаз закачал газ в ПХГ весной-летом по 90 долларов за 1000 кубов, сегодня продает пересичным по 250 долларов, а кто против, тот кремлевский ахентХорошо соросята работают, свое дело знают - разделяй и властвуй! Як тільки Трамп програв - так кремлеботикам відразу нова методичка - тепер вони будуть писати про газ......

Бачу на відміну від соросят - ольгінята погано розбираються в економіці+брешуть направо і на ліво ,використовуючи виключно емоційну складову

А ми спробуємо використати виключно економічні знання

По перше

Ціна продажу населенню

Ціна 01.11.2020 - 30.11.2020 8.80787 грн

Ціна 01.10.2020 - 31.10.2020 6.6765 грн

Ціна 01.09.2020 - 30.09.2020 5.499998 грн

Ціна 01.08.2020 - 31.08.2020 4.499988 грн

Ціна 01.07.2020 - 31.07.2020 2.974954 грн

Ціна 01.06.2020 - 30.06.2020 2.783996 грн

Ціна 01.05.2020 - 31.05.2020 2.948128 грн

Ціна 01.04.2020 - 30.04.2020 3.712302 грн

Ціна 01.03.2020 - 31.03.2020 4.326072 грн

Ціна 01.02.2020 - 29.02.2020 5.005032 грн

Ціна 01.01.2020 - 31.01.2020 5.868492 грн

Ціна 01.12.2019 - 31.12.2019 6.2986834 грн

Ціна 01.11.2019 - 30.11.2019 7.064118 грн

Ціна 01.10.2019 - 31.10.2019 6.2938433 грн

Ціна 01.09.2019 - 30.09.2019 6.56552 грн

Ціна 01.08.2019 - 31.08.2019 6.76221 грн

Ціна 01.07.2019 - 31.07.2019 7.07233 грн

Ціна 01.06.2019 - 30.06.2019 7.86964 грн

Ціна 01.05.2019 - 31.05.2019 8.40605 грн

Ціна 01.04.2019 - 30.04.2019 8.54892 грн

З квітня ціна газу виросла з 70 до 140

Тепер все просто

Або беремо квітневу ціну додаємо до неї вартість

закачки/зберігання/викачки/траспортування+вартість заморжених коштів+прибуток+20% ПДВ=отримуємо ціну продажу

Або беремо сьогоднішню ціну + транспортування+прибуток+ПДВ=отримуємо сьогоднішню ціну

Я не знаю що вигідніше

купити сьогодні і сьогодні продати по 140

Чи купити по 90 + пів року морозити гроші+заплатити за зберігання Як тільки Трамп програв - так кремлеботикам відразу нова методичка - тепер вони будуть писати про газ......Бачу на відміну від соросят - ольгінята погано розбираються в економіці+брешуть направо і на ліво ,використовуючи виключно емоційну складовуА ми спробуємо використати виключно економічні знанняПо першеЦіна продажу населеннюЗ квітня ціна газу виросла з 70 до 140Тепер все простоАбо беремо квітневу ціну додаємо до неї вартістьзакачки/зберігання/викачки/траспортування+вартість заморжених коштів+прибуток+20% ПДВ=отримуємо ціну продажуАбо беремо сьогоднішню ціну + транспортування+прибуток+ПДВ=отримуємо сьогоднішню цінуЯ не знаю що вигіднішекупити сьогодні і сьогодні продати по 140Чи купити по 90 + пів року морозити гроші+заплатити за зберігання http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23462 З нами з: 15.01.09 Подякував: 190 раз. Подякували: 2417 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 19:50 Schmit написав: zРадио написав: Как мило - Нефтегаз закачал газ в ПХГ весной-летом по 90 долларов за 1000 кубов, сегодня продает пересичным по 250 долларов, а кто против, тот кремлевский ахент Хорошо соросята работают, свое дело знают - разделяй и властвуй! Как мило - Нефтегаз закачал газ в ПХГ весной-летом по 90 долларов за 1000 кубов, сегодня продает пересичным по 250 долларов, а кто против, тот кремлевский ахент Хорошо соросята работают, свое дело знают - разделяй и властвуй!

И при этом всем Нефтегаз умудрился стать убыточным. И при этом всем Нефтегаз умудрился стать убыточным.

Тому що деякі (багато хто) тупо не платить, чи не перераховує заплачене, як в Смілі. А ринок працює, бо в Нафтогаза ціна нижча, ніж в конкурентів. Тому що деякі (багато хто) тупо не платить, чи не перераховує заплачене, як в Смілі. А ринок працює, бо в Нафтогаза ціна нижча, ніж в конкурентів. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11054 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1272 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6778677967806781 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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