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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6778677967806781

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 19:19

Как мило - Нефтегаз закачал газ в ПХГ весной-летом по 90 долларов за 1000 кубов, сегодня продает пересичным по 250 долларов, а кто против, тот кремлевский ахент :mrgreen: Хорошо соросята работают, свое дело знают - разделяй и властвуй!

Зображення

На самом же деле нет здесь никаких патриотов и кремлевских агентов, есть бенефициары, терпилы и олухи. С бенефициарами все понятно - два из них даже не скрывают, что прячут деньги в Лихтенштейне и США. А вот кто такие остальные, поясню.

Терпилы - люди, которые понимают схему обмана, знают бенефициаров и сумму своих потерь, но вынуждены с ними мириться, поскольку речь об услугах естественной монополии. Олухи же - это люди, которые не понимают суть мошенничества, принимая на веру псевдо-либеральную риторику о "свободном рынке", бенефициаров считают эффективными менеджерами, а дырку в своем кармане - платой за гиднисть.

PS: рынок, господа олухи - это когда цена реализации растет на 35% после роста закупочной цены на 35%, но когда спот - всего лишь бесполезный индикатив... Впрочем, какой смысл продолжать, вы все равно не поймете, эффект Даннинга-Крюгера не обманешь :mrgreen:

PPS: контролирующие органы, как обычно, дружно засунули языки в попы, но по-хорошему, такая реклама не может оплачиться из бюджета компании, и ее стоимость нужно вычитать из зарплаты Коболева
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 19:33

Байден - 273

avax
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 19:35

  avax написав:Байден - 273


Підкреслимо, це не остаточний результат виборів. Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників.
Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.
Перед цим Дональд Трамп вже декілька разів заявляв про шахрайство з голосуванням, подав судові позови і закликав до перерахунку голосів у кількох штатах.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 19:35

  zРадио написав:Как мило - Нефтегаз закачал газ в ПХГ весной-летом по 90 долларов за 1000 кубов, сегодня продает пересичным по 250 долларов, а кто против, тот кремлевский ахент Хорошо соросята работают, свое дело знают - разделяй и властвуй!

И при этом всем Нефтегаз умудрился стать убыточным.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 19:47

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Как мило - Нефтегаз закачал газ в ПХГ весной-летом по 90 долларов за 1000 кубов, сегодня продает пересичным по 250 долларов, а кто против, тот кремлевский ахент :mrgreen: Хорошо соросята работают, свое дело знают - разделяй и властвуй!
Як тільки Трамп програв - так кремлеботикам відразу нова методичка - тепер вони будуть писати про газ......
Бачу на відміну від соросят - ольгінята погано розбираються в економіці+брешуть направо і на ліво ,використовуючи виключно емоційну складову
А ми спробуємо використати виключно економічні знання
По перше
Ціна продажу населенню
Ціна 01.11.2020 - 30.11.2020 8.80787 грн
Ціна 01.10.2020 - 31.10.2020 6.6765 грн
Ціна 01.09.2020 - 30.09.2020 5.499998 грн
Ціна 01.08.2020 - 31.08.2020 4.499988 грн
Ціна 01.07.2020 - 31.07.2020 2.974954 грн
Ціна 01.06.2020 - 30.06.2020 2.783996 грн
Ціна 01.05.2020 - 31.05.2020 2.948128 грн
Ціна 01.04.2020 - 30.04.2020 3.712302 грн
Ціна 01.03.2020 - 31.03.2020 4.326072 грн
Ціна 01.02.2020 - 29.02.2020 5.005032 грн
Ціна 01.01.2020 - 31.01.2020 5.868492 грн
Ціна 01.12.2019 - 31.12.2019 6.2986834 грн
Ціна 01.11.2019 - 30.11.2019 7.064118 грн
Ціна 01.10.2019 - 31.10.2019 6.2938433 грн
Ціна 01.09.2019 - 30.09.2019 6.56552 грн
Ціна 01.08.2019 - 31.08.2019 6.76221 грн
Ціна 01.07.2019 - 31.07.2019 7.07233 грн
Ціна 01.06.2019 - 30.06.2019 7.86964 грн
Ціна 01.05.2019 - 31.05.2019 8.40605 грн
Ціна 01.04.2019 - 30.04.2019 8.54892 грн

З квітня ціна газу виросла з 70 до 140
Тепер все просто
Або беремо квітневу ціну додаємо до неї вартість
закачки/зберігання/викачки/траспортування+вартість заморжених коштів+прибуток+20% ПДВ=отримуємо ціну продажу
Або беремо сьогоднішню ціну + транспортування+прибуток+ПДВ=отримуємо сьогоднішню ціну
Я не знаю що вигідніше
купити сьогодні і сьогодні продати по 140
Чи купити по 90 + пів року морозити гроші+заплатити за зберігання
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 19:50

  Schmit написав:
  zРадио написав:Как мило - Нефтегаз закачал газ в ПХГ весной-летом по 90 долларов за 1000 кубов, сегодня продает пересичным по 250 долларов, а кто против, тот кремлевский ахент Хорошо соросята работают, свое дело знают - разделяй и властвуй!

И при этом всем Нефтегаз умудрился стать убыточным.

Тому що деякі (багато хто) тупо не платить, чи не перераховує заплачене, як в Смілі. А ринок працює, бо в Нафтогаза ціна нижча, ніж в конкурентів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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