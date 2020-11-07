Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Как мило - Нефтегаз закачал газ в ПХГ весной-летом по 90 долларов за 1000 кубов, сегодня продает пересичным по 250 долларов, а кто против, тот кремлевский ахент Хорошо соросята работают, свое дело знают - разделяй и властвуй!
На самом же деле нет здесь никаких патриотов и кремлевских агентов, есть бенефициары, терпилы и олухи. С бенефициарами все понятно - два из них даже не скрывают, что прячут деньги в Лихтенштейне и США. А вот кто такие остальные, поясню.
Терпилы - люди, которые понимают схему обмана, знают бенефициаров и сумму своих потерь, но вынуждены с ними мириться, поскольку речь об услугах естественной монополии. Олухи же - это люди, которые не понимают суть мошенничества, принимая на веру псевдо-либеральную риторику о "свободном рынке", бенефициаров считают эффективными менеджерами, а дырку в своем кармане - платой за гиднисть.
PS: рынок, господа олухи - это когда цена реализации растет на 35% после роста закупочной цены на 35%, но когда спот - всего лишь бесполезный индикатив... Впрочем, какой смысл продолжать, вы все равно не поймете, эффект Даннинга-Крюгера не обманешь
PPS: контролирующие органы, как обычно, дружно засунули языки в попы, но по-хорошему, такая реклама не может оплачиться из бюджета компании, и ее стоимость нужно вычитать из зарплаты Коболева
Підкреслимо, це не остаточний результат виборів. Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня. Перед цим Дональд Трамп вже декілька разів заявляв про шахрайство з голосуванням, подав судові позови і закликав до перерахунку голосів у кількох штатах.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
zРадио написав:Как мило - Нефтегаз закачал газ в ПХГ весной-летом по 90 долларов за 1000 кубов, сегодня продает пересичным по 250 долларов, а кто против, тот кремлевский ахент Хорошо соросята работают, свое дело знают - разделяй и властвуй!
И при этом всем Нефтегаз умудрился стать убыточным.
zРадио написав:Как мило - Нефтегаз закачал газ в ПХГ весной-летом по 90 долларов за 1000 кубов, сегодня продает пересичным по 250 долларов, а кто против, тот кремлевский ахент Хорошо соросята работают, свое дело знают - разделяй и властвуй!
Як тільки Трамп програв - так кремлеботикам відразу нова методичка - тепер вони будуть писати про газ...... Бачу на відміну від соросят - ольгінята погано розбираються в економіці+брешуть направо і на ліво ,використовуючи виключно емоційну складову А ми спробуємо використати виключно економічні знання По перше Ціна продажу населенню
З квітня ціна газу виросла з 70 до 140 Тепер все просто Або беремо квітневу ціну додаємо до неї вартість закачки/зберігання/викачки/траспортування+вартість заморжених коштів+прибуток+20% ПДВ=отримуємо ціну продажу Або беремо сьогоднішню ціну + транспортування+прибуток+ПДВ=отримуємо сьогоднішню ціну Я не знаю що вигідніше купити сьогодні і сьогодні продати по 140 Чи купити по 90 + пів року морозити гроші+заплатити за зберігання
zРадио написав:Как мило - Нефтегаз закачал газ в ПХГ весной-летом по 90 долларов за 1000 кубов, сегодня продает пересичным по 250 долларов, а кто против, тот кремлевский ахент Хорошо соросята работают, свое дело знают - разделяй и властвуй!
И при этом всем Нефтегаз умудрился стать убыточным.
Тому що деякі (багато хто) тупо не платить, чи не перераховує заплачене, як в Смілі. А ринок працює, бо в Нафтогаза ціна нижча, ніж в конкурентів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Ухахаха, тролль, ты что уже отмечаешь победу Байдена и перебрал лишнего? ))) Причем здесь одно к другому - я написал, увидев фото борда. И с подсчетом голосов в США это мог связать только олух, определение которым я и давал выше. Спасибо, что быстро отозвался
И насчет аргументации тоже спасибо - подтвердил и эффект Даннинга-Крюгера. Закупается и закачивается в ПХГ газ по ценам весны-лета, продается - круглый год по цене спотового рынка, и тебя это устраивает Неудивительно, что дальше ларька в торговле ты продвинуться не смог...
#Слухи Петр Порошенко соврал на всю страну в эфире Шустер о том, что его теща умирает от коронавируса. «У Марины, моей жены, сейчас в больнице от коронавируса умирает мама. Она потеряла сознание» Эту цитату ретранслировали топовые украинские СМИ.
Наш источник в окружении Порошенко сообщает, что его теща лежит с инсультом в неврологическом отделении Александровской больницы и имеет сопутствующий диагноз - пневмонию, не связанную с коронавирусом. COVID-19 ей не диагностировали, все тесты отрицательные и ее состояние не связано с коронавирусом. Эту информацию подтверждают и в Александровской.
Желаем матери Марины Анатольевны выздоровления, а Петру Алексеевичу поубавить цинизм и не спекулировать здоровьем близких в погоне за политическими рейтингами.