Вирвати якусь одну подію з контексту - можнаyanyura написав:budivelnik
Коболєв назвав основну причину збитків Нафтогазу
Забути про те що Нафтогаз в 2019 заплатив в Бюджет близько 100 млрд грн податків і зборів - якось не вийде.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 07 лис, 2020 21:06
Вирвати якусь одну подію з контексту - можна
Забути про те що Нафтогаз в 2019 заплатив в Бюджет близько 100 млрд грн податків і зборів - якось не вийде.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 07 лис, 2020 21:23
Ukrainian
Боротьба за престол тільки починається. Мене також тішать діточки з дзигою в дупі.
Фаєрверк під закінчення року буде відповідним(тотожним) року.
2020тм
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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