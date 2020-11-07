Вирвати якусь одну подію з контексту - можнаyanyura написав:budivelnik
Коболєв назвав основну причину збитків Нафтогазу
Забути про те що Нафтогаз в 2019 заплатив в Бюджет близько 100 млрд грн податків і зборів - якось не вийде.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 07 лис, 2020 21:06
Вирвати якусь одну подію з контексту - можна
Забути про те що Нафтогаз в 2019 заплатив в Бюджет близько 100 млрд грн податків і зборів - якось не вийде.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 07 лис, 2020 21:23
Ukrainian
Боротьба за престол тільки починається. Мене також тішать діточки з дзигою в дупі.
Фаєрверк під закінчення року буде відповідним(тотожним) року.
2020тм
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Суб 07 лис, 2020 21:32
Я, конечно, ничего не понимаю в политике, но...
В цифровую эпоху Америка (не Гондурас!) выбирает Президента из двух старых маразматиков
Додано: Суб 07 лис, 2020 21:38
Смех смехом, но всё больше данных в пользу теории заговора о теневом правлении рептилоидов. Маразматиком Байденом легко управлять, маразматики не обидчивы, и дёшевы в управлении.
Заметьте в стане демократической партии, даже я далёкий от Америки могу назвать десяток фамилий относительно молодых умнейших энергичных здоровых кандидатов, которые были бы великолепными президентами, но теневое правительство выбрало кандидата с начинающей деменцией.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Суб 07 лис, 2020 21:48
Lady_N
эти старые маразматики лишь олицетворение происходящих процессов.
мир треснул (с
мы на пороге нового дивного
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Суб 07 лис, 2020 22:04
Ukrainian
пс.часто трапляється, що діточки недооцінюють суперника.
такасобі
Пушкінська омана,
і як наслідок, Туз дістане з рукавів кілька трампів.
фокус-покус
сподіваюсь діточкам сподобається.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Суб 07 лис, 2020 22:33
Re: Політичні дискусії
Нормальними політиками стають у віці 50+. Рейгану було більше, ніж Байдену, коли він завалив Совок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 07 лис, 2020 22:54
Рейган став Президентом США у 70 років, а не у 78, і наче слова не плутав, тобто був при своєму розумі...
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