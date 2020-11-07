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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6779678067816782

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 21:06

Вирвати якусь одну подію з контексту - можна
Забути про те що Нафтогаз в 2019 заплатив в Бюджет близько 100 млрд грн податків і зборів - якось не вийде.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 21:23

Ukrainian
Боротьба за престол тільки починається. Мене також тішать діточки з дзигою в дупі.
Фаєрверк під закінчення року буде відповідним(тотожним) року.
2020тм :D
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 21:32

Я, конечно, ничего не понимаю в политике, но...
В цифровую эпоху Америка (не Гондурас!) выбирает Президента из двух старых маразматиков :roll:
Lady_N
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 21:38

  Lady_N написав:Я, конечно, ничего не понимаю в политике, но...
В цифровую эпоху Америка (не Гондурас!) выбирает Президента из двух старых маразматиков :roll:


Смех смехом, но всё больше данных в пользу теории заговора о теневом правлении рептилоидов. Маразматиком Байденом легко управлять, маразматики не обидчивы, и дёшевы в управлении.
Заметьте в стане демократической партии, даже я далёкий от Америки могу назвать десяток фамилий относительно молодых умнейших энергичных здоровых кандидатов, которые были бы великолепными президентами, но теневое правительство выбрало кандидата с начинающей деменцией.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 21:48

Lady_N
эти старые маразматики лишь олицетворение происходящих процессов.
мир треснул (с

мы на пороге нового дивного
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:04

Ukrainian
пс.часто трапляється, що діточки недооцінюють суперника.
такасобі
Пушкінська омана,
— Всё может выразить так чудно! Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!

і як наслідок, Туз дістане з рукавів кілька трампів.
фокус-покус :)
сподіваюсь діточкам сподобається.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:33

Re: Політичні дискусії

  Lady_N написав:Я, конечно, ничего не понимаю в политике, но...
В цифровую эпоху Америка (не Гондурас!) выбирает Президента из двух старых маразматиков

Нормальними політиками стають у віці 50+. Рейгану було більше, ніж Байдену, коли він завалив Совок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:54

  lapay написав:
  Lady_N написав:Я, конечно, ничего не понимаю в политике, но...
В цифровую эпоху Америка (не Гондурас!) выбирает Президента из двух старых маразматиков

Нормальними політиками стають у віці 50+. Рейгану було більше, ніж Байдену, коли він завалив Совок.

Рейган став Президентом США у 70 років, а не у 78, і наче слова не плутав, тобто був при своєму розумі...
Lady_N
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