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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6780678167826783>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 21:06

Вирвати якусь одну подію з контексту - можна
Забути про те що Нафтогаз в 2019 заплатив в Бюджет близько 100 млрд грн податків і зборів - якось не вийде.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 21:23

Ukrainian
Боротьба за престол тільки починається. Мене також тішать діточки з дзигою в дупі.
Фаєрверк під закінчення року буде відповідним(тотожним) року.
2020тм :D
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 21:32

Я, конечно, ничего не понимаю в политике, но...
В цифровую эпоху Америка (не Гондурас!) выбирает Президента из двух старых маразматиков :roll:
Lady_N
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 21:38

  Lady_N написав:Я, конечно, ничего не понимаю в политике, но...
В цифровую эпоху Америка (не Гондурас!) выбирает Президента из двух старых маразматиков :roll:


Смех смехом, но всё больше данных в пользу теории заговора о теневом правлении рептилоидов. Маразматиком Байденом легко управлять, маразматики не обидчивы, и дёшевы в управлении.
Заметьте в стане демократической партии, даже я далёкий от Америки могу назвать десяток фамилий относительно молодых умнейших энергичных здоровых кандидатов, которые были бы великолепными президентами, но теневое правительство выбрало кандидата с начинающей деменцией.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 21:48

Lady_N
эти старые маразматики лишь олицетворение происходящих процессов.
мир треснул (с

мы на пороге нового дивного
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:04

Ukrainian
пс.часто трапляється, що діточки недооцінюють суперника.
такасобі
Пушкінська омана,
— Всё может выразить так чудно! Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!

і як наслідок, Туз дістане з рукавів кілька трампів.
фокус-покус :)
сподіваюсь діточкам сподобається.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:33

Re: Політичні дискусії

  Lady_N написав:Я, конечно, ничего не понимаю в политике, но...
В цифровую эпоху Америка (не Гондурас!) выбирает Президента из двух старых маразматиков

Нормальними політиками стають у віці 50+. Рейгану було більше, ніж Байдену, коли він завалив Совок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:54

  lapay написав:
  Lady_N написав:Я, конечно, ничего не понимаю в политике, но...
В цифровую эпоху Америка (не Гондурас!) выбирает Президента из двух старых маразматиков

Нормальними політиками стають у віці 50+. Рейгану було більше, ніж Байдену, коли він завалив Совок.

Рейган став Президентом США у 70 років, а не у 78, і наче слова не плутав, тобто був при своєму розумі...
Lady_N
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:22

Новости из 2017 года по поводу поздравлений из Украины «победителя» выборов в США.

«Президент Украины Петр Порошенко был уверен в победе на выборах президента США Хиллари Клинтон и поздравил ее, не дожидаясь итогов голосования. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко.

«Знаете, что самое смешное? Что президент Порошенко отправил Хиллари Клинтон поздравительную телеграмму со своей подписью, поздравил с победой на выборах в США. Вдумайтесь! Привез ее господин министр иностранных дел Климкин. Просто представьте. Это было в ночь, когда подсчитывали голоса», — сказал Наливайченко.
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:28

  Ukrainian написав:Підкреслимо, це не остаточний результат виборів. Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників.
Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.
Перед цим Дональд Трамп вже декілька разів заявляв про шахрайство з голосуванням, подав судові позови і закликав до перерахунку голосів у кількох штатах.

Це остаточно.
Трамп просто не вміє програвати.
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