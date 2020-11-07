Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Lady_N написав:Рейган став Президентом США у 70 років, а не у 78, і наче слова не плутав, тобто був при своєму розумі...
Став в 70, закінчував, другий строк, в 78, слова можна плутати і в 40, як наш, особливо коли їх не знаєш. Кравчук он і в 86 генерує плани і ідеї. Американська система Трампа перетравила, після нього вже нічого не страшно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Мне было видение, Андрей, что лягушка взяла за горло журавля интересно, что бы это значило?!
Нічого. Ви погляд трампа бачили? Він уже змирився. Він тільки на словах борзий але проти американської системи «демократії» він нічого не зробить. Це тільки в Україні дозволяють революції робити. В штатах за таке наручники і в карцер.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
zРадио написав:Как мило - Нефтегаз закачал газ в ПХГ весной-летом по 90 долларов за 1000 кубов, сегодня продает пересичным по 250 долларов, а кто против, тот кремлевский ахент Хорошо соросята работают, свое дело знают - разделяй и властвуй!
На самом же деле нет здесь никаких патриотов и кремлевских агентов, есть бенефициары, терпилы и олухи. С бенефициарами все понятно - два из них даже не скрывают, что прячут деньги в Лихтенштейне и США. А вот кто такие остальные, поясню.
Терпилы - люди, которые понимают схему обмана, знают бенефициаров и сумму своих потерь, но вынуждены с ними мириться, поскольку речь об услугах естественной монополии. Олухи же - это люди, которые не понимают суть мошенничества, принимая на веру псевдо-либеральную риторику о "свободном рынке", бенефициаров считают эффективными менеджерами, а дырку в своем кармане - платой за гиднисть.
PS: рынок, господа олухи - это когда цена реализации растет на 35% после роста закупочной цены на 35%, но когда спот - всего лишь бесполезный индикатив... Впрочем, какой смысл продолжать, вы все равно не поймете, эффект Даннинга-Крюгера не обманешь
PPS: контролирующие органы, как обычно, дружно засунули языки в попы, но по-хорошему, такая реклама не может оплачиться из бюджета компании, и ее стоимость нужно вычитать из зарплаты Коболева
а можно как-то переложить то повышение на пару процентов олухов - раз они такие гидни, то хай и платят. я вижу откровенную схему развода, и я даже может и закрыл бы на это глаза, поверил бы в рыночность и тоже назвал бы это реформой, если бы за 6 лет видел какие-то другие настоящие реформы в сфере экономики вместо безпробудного погружения страны на дно.
Нагадуємо, що на цьогорічних місцевих виборах мають бути обраними депутати 1 577 місцевих рад (22 – обласних, 119 – районних, 370 – міських, 15 – районних у містах, 431 – селищної та 620 – сільських), а також 370 міських, 431 селищний та 620 сільських голів.
Результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніш як на дванадцятий день після дня голосування, тобто до 6 листопада 2020 року включно.
Сегодня уже 8 ноября началось, уже у наших друзей избрали-подсчитали президента, хотя выборы были 4-5 дней назад и проголосовавших 160 миллионов. WTF ?
Мне было видение, Андрей, что лягушка взяла за горло журавля интересно, что бы это значило?!
Нічого. Ви погляд трампа бачили? Він уже змирився. Він тільки на словах борзий але проти американської системи «демократії» він нічого не зробить. Це тільки в Україні дозволяють революції робити. В штатах за таке наручники і в карцер.
Хочу зауважити, що ней погляд, цілком можливо, є чудовий і сучасний покерфейс, у виконанні неперевершенного актора і гравця на тьорні. Попереду рівер)