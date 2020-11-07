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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6780678167826783

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:32

Re: Політичні дискусії

  Lady_N написав:Рейган став Президентом США у 70 років, а не у 78, і наче слова не плутав, тобто був при своєму розумі...

Став в 70, закінчував, другий строк, в 78, слова можна плутати і в 40, як наш, особливо коли їх не знаєш. Кравчук он і в 86 генерує плани і ідеї. Американська система Трампа перетравила, після нього вже нічого не страшно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:54

Це остаточно.
Трамп просто не вміє програвати.

Мне было видение, Андрей, что
лягушка взяла за горло журавля
интересно, что бы это значило?!
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 00:07

  bevzaalex написав:
Це остаточно.
Трамп просто не вміє програвати.

Мне было видение, Андрей, что
лягушка взяла за горло журавля
интересно, что бы это значило?!

Нічого. Ви погляд трампа бачили? Він уже змирився. Він тільки на словах борзий але проти американської системи «демократії» він нічого не зробить. Це тільки в Україні дозволяють революції робити. В штатах за таке наручники і в карцер.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 00:14

  zРадио написав:Как мило - Нефтегаз закачал газ в ПХГ весной-летом по 90 долларов за 1000 кубов, сегодня продает пересичным по 250 долларов, а кто против, тот кремлевский ахент :mrgreen: Хорошо соросята работают, свое дело знают - разделяй и властвуй!

Зображення

На самом же деле нет здесь никаких патриотов и кремлевских агентов, есть бенефициары, терпилы и олухи. С бенефициарами все понятно - два из них даже не скрывают, что прячут деньги в Лихтенштейне и США. А вот кто такие остальные, поясню.

Терпилы - люди, которые понимают схему обмана, знают бенефициаров и сумму своих потерь, но вынуждены с ними мириться, поскольку речь об услугах естественной монополии. Олухи же - это люди, которые не понимают суть мошенничества, принимая на веру псевдо-либеральную риторику о "свободном рынке", бенефициаров считают эффективными менеджерами, а дырку в своем кармане - платой за гиднисть.

PS: рынок, господа олухи - это когда цена реализации растет на 35% после роста закупочной цены на 35%, но когда спот - всего лишь бесполезный индикатив... Впрочем, какой смысл продолжать, вы все равно не поймете, эффект Даннинга-Крюгера не обманешь :mrgreen:

PPS: контролирующие органы, как обычно, дружно засунули языки в попы, но по-хорошему, такая реклама не может оплачиться из бюджета компании, и ее стоимость нужно вычитать из зарплаты Коболева


а можно как-то переложить то повышение на пару процентов олухов - раз они такие гидни, то хай и платят. :twisted:
я вижу откровенную схему развода, и я даже может и закрыл бы на это глаза, поверил бы в рыночность и тоже назвал бы это реформой, если бы за 6 лет видел какие-то другие настоящие реформы в сфере экономики вместо безпробудного погружения страны на дно. :?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 00:18

Re: Політичні дискусії

У меня другой вопрос. относительно наших местных подрахуев.
Почему здесь
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm00 ... 1=695.html
до сих пор я не вижу полных результатов подсчета и назначения депутатов на должности.

Хотя у них же написано
Нагадуємо, що на цьогорічних місцевих виборах мають бути обраними депутати 1 577 місцевих рад (22 – обласних, 119 – районних, 370 – міських, 15 – районних у містах, 431 – селищної та 620 – сільських), а також 370 міських, 431 селищний та 620 сільських голів.

Результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніш як на дванадцятий день після дня голосування, тобто до 6 листопада 2020 року включно.

Сегодня уже 8 ноября началось, уже у наших друзей избрали-подсчитали президента, хотя выборы были 4-5 дней назад и проголосовавших 160 миллионов.
WTF ?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 00:24

  Ukrainian написав:
  bevzaalex написав:
Це остаточно.
Трамп просто не вміє програвати.

Мне было видение, Андрей, что
лягушка взяла за горло журавля
интересно, что бы это значило?!

Нічого. Ви погляд трампа бачили? Він уже змирився. Він тільки на словах борзий але проти американської системи «демократії» він нічого не зробить. Це тільки в Україні дозволяють революції робити. В штатах за таке наручники і в карцер.

Хочу зауважити, що цей погляд, цілком можливо,
є чудовий і сучасний покерфейс, у виконанні неперевершенного актора і гравця на тьорні.
Попереду рівер) 8)
пс. а далі, банк, наручники і карцер. Або стіл догоридригом та кулі.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 00:51

ГРАБЛІ

https://m.lenta.ru/news/2020/11/07/zelensk/
пс.alex2007 это в том числе к пидрахуям, которые понимают цифры, но не понимают, что эти цифры значат, и как подогнать лицо под косметику.)
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 01:19

я парой постов выше писал о Игре, и игроке с покерфейсом

для раскрытия цели,
хочу добавить свою фантазию цитатой
коготок увяз, всей птичке пропасть
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