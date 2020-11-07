zРадио написав:

Как мило - Нефтегаз закачал газ в ПХГ весной-летом по 90 долларов за 1000 кубов, сегодня продает пересичным по 250 долларов, а кто против, тот кремлевский ахентХорошо соросята работают, свое дело знают - разделяй и властвуй!На самом же деле нет здесь никаких патриотов и кремлевских агентов, есть бенефициары, терпилы и олухи. С бенефициарами все понятно - два из них даже не скрывают, что прячут деньги в Лихтенштейне и США. А вот кто такие остальные, поясню.Терпилы - люди, которые понимают схему обмана, знают бенефициаров и сумму своих потерь, но вынуждены с ними мириться, поскольку речь об услугах естественной монополии. Олухи же - это люди, которые не понимают суть мошенничества, принимая на веру псевдо-либеральную риторику о "свободном рынке", бенефициаров считают эффективными менеджерами, а дырку в своем кармане - платой за гиднисть.PS: рынок, господа олухи - это когда цена реализации растет на 35% после роста закупочной цены на 35%, но когда спот - всего лишь бесполезный индикатив... Впрочем, какой смысл продолжать, вы все равно не поймете, эффект Даннинга-Крюгера не обманешьPPS: контролирующие органы, как обычно, дружно засунули языки в попы, но по-хорошему, такая реклама не может оплачиться из бюджета компании, и ее стоимость нужно вычитать из зарплаты Коболева