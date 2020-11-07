Став в 70, закінчував, другий строк, в 78, слова можна плутати і в 40, як наш, особливо коли їх не знаєш. Кравчук он і в 86 генерує плани і ідеї. Американська система Трампа перетравила, після нього вже нічого не страшно.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 07 лис, 2020 23:32
Re: Політичні дискусії
Став в 70, закінчував, другий строк, в 78, слова можна плутати і в 40, як наш, особливо коли їх не знаєш. Кравчук он і в 86 генерує плани і ідеї. Американська система Трампа перетравила, після нього вже нічого не страшно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 07 лис, 2020 23:54
Мне было видение, Андрей, что
лягушка взяла за горло журавля
интересно, что бы это значило?!
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Нед 08 лис, 2020 00:07
Нічого. Ви погляд трампа бачили? Він уже змирився. Він тільки на словах борзий але проти американської системи «демократії» він нічого не зробить. Це тільки в Україні дозволяють революції робити. В штатах за таке наручники і в карцер.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Нед 08 лис, 2020 00:14
а можно как-то переложить то повышение на пару процентов олухов - раз они такие гидни, то хай и платят.
я вижу откровенную схему развода, и я даже может и закрыл бы на это глаза, поверил бы в рыночность и тоже назвал бы это реформой, если бы за 6 лет видел какие-то другие настоящие реформы в сфере экономики вместо безпробудного погружения страны на дно.
Додано: Нед 08 лис, 2020 00:18
Re: Політичні дискусії
У меня другой вопрос. относительно наших местных подрахуев.
Почему здесь
до сих пор я не вижу полных результатов подсчета и назначения депутатов на должности.
Хотя у них же написано
Сегодня уже 8 ноября началось, уже у наших друзей избрали-подсчитали президента, хотя выборы были 4-5 дней назад и проголосовавших 160 миллионов.
WTF ?
Додано: Нед 08 лис, 2020 00:24
Хочу зауважити, що цей погляд, цілком можливо,
є чудовий і сучасний покерфейс, у виконанні неперевершенного актора і гравця на тьорні.
Попереду рівер)
пс. а далі, банк, наручники і карцер. Або стіл догоридригом та кулі.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Нед 08 лис, 2020 00:51
пс.alex2007 это в том числе к пидрахуям, которые понимают цифры, но не понимают, что эти цифры значат, и как подогнать лицо под косметику.)
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Нед 08 лис, 2020 01:19
для раскрытия цели,
хочу добавить свою фантазию цитатой
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Нед 08 лис, 2020 03:09
Re: Політичні дискусії
нда уж.
американцы выбрали себе президента, а нам с ним жить.
ни о каких расследованиях в бурисмах, окуительных историй с участием нашего попередника, коррупционных скандалах, о которых нам поведал Деркач - теперь даже речи быть не может, даже в теории, теперь это в принципе табу, запрещенная тема - все нормально, все отлично теперь.
Еще могут и реинкарнировать того самого нашего попередника с огромным антирейтингом.... - опять наверное придется идти голосовать за любую табуретку с логотипом "против"
Зато Зельц в числе первых уже успел поздравить барина.
А если Трамп таки окажется не кульгавой уткой, которую все списали со счетов, а через суды зарядит им всем - что тогда? Опять наши пук в лужу с передчасними вітаннями?
Додано: Нед 08 лис, 2020 07:58
В штатах банди нігерів і всяких покидьок спокійно кошмарять цілі міста, а ви тут якісь казки про наручники варнякаєте. Замутити там революцію простіше простого, США це прогнивший колос на глиняних ногах.
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