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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6781678267836784 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Нед 08 лис, 2020 07:58 Ukrainian написав: bevzaalex написав: Це остаточно.

Трамп просто не вміє програвати.

Мне было видение, Андрей, что

лягушка взяла за горло журавля

интересно, что бы это значило?! Мне было видение, Андрей, чтолягушка взяла за горло журавляинтересно, что бы это значило?!

Нічого. Ви погляд трампа бачили? Він уже змирився. Він тільки на словах борзий але проти американської системи «демократії» він нічого не зробить. Це тільки в Україні дозволяють революції робити. В штатах за таке наручники і в карцер. Нічого. Ви погляд трампа бачили? Він уже змирився. Він тільки на словах борзий але проти американської системи «демократії» він нічого не зробить. Це тільки в Україні дозволяють революції робити. В штатах за таке наручники і в карцер.

В штатах банди нігерів і всяких покидьок спокійно кошмарять цілі міста, а ви тут якісь казки про наручники варнякаєте. Замутити там революцію простіше простого, США це прогнивший колос на глиняних ногах. В штатах банди нігерів і всяких покидьок спокійно кошмарять цілі міста, а ви тут якісь казки про наручники варнякаєте. Замутити там революцію простіше простого, США це прогнивший колос на глиняних ногах. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 929 З нами з: 10.06.19 Подякував: 34 раз. Подякували: 79 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лис, 2020 10:51 Защита Маркива — это не только голимый пиар, но и мегараспил!



Попилили более миллиона баксов! Браво, Сабаков!!!

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Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13180 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7316 раз. Подякували: 3466 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лис, 2020 11:25 Re: Політичні дискусії unicdima написав: В штатах банди нігерів і всяких покидьок спокійно кошмарять цілі міста, а ви тут якісь казки про наручники варнякаєте. Замутити там революцію простіше простого, США це прогнивший колос на глиняних ногах. В штатах банди нігерів і всяких покидьок спокійно кошмарять цілі міста, а ви тут якісь казки про наручники варнякаєте. Замутити там революцію простіше простого, США це прогнивший колос на глиняних ногах.

Меншість ніколи не зможе перемогти більшість, кольорові в штатах, чи ватани в нас. ПАР навіть після відміни апартеїду не скотилась в прірву, продовжила економічне зростання, хоча білим там стало жити не зовсім комфортно. Меншість ніколи не зможе перемогти більшість, кольорові в штатах, чи ватани в нас. ПАР навіть після відміни апартеїду не скотилась в прірву, продовжила економічне зростання, хоча білим там стало жити не зовсім комфортно. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11059 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1272 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6781678267836784 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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