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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6781678267836784

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 07:58

  Ukrainian написав:
  bevzaalex написав:
Це остаточно.
Трамп просто не вміє програвати.

Мне было видение, Андрей, что
лягушка взяла за горло журавля
интересно, что бы это значило?!

Нічого. Ви погляд трампа бачили? Він уже змирився. Він тільки на словах борзий але проти американської системи «демократії» він нічого не зробить. Це тільки в Україні дозволяють революції робити. В штатах за таке наручники і в карцер.

В штатах банди нігерів і всяких покидьок спокійно кошмарять цілі міста, а ви тут якісь казки про наручники варнякаєте. Замутити там революцію простіше простого, США це прогнивший колос на глиняних ногах.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 10:51

Защита Маркива — это не только голимый пиар, но и мегараспил!

Попилили более миллиона баксов! Браво, Сабаков!!!

https://t.me/montyan/2667

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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 11:25

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:В штатах банди нігерів і всяких покидьок спокійно кошмарять цілі міста, а ви тут якісь казки про наручники варнякаєте. Замутити там революцію простіше простого, США це прогнивший колос на глиняних ногах.

Меншість ніколи не зможе перемогти більшість, кольорові в штатах, чи ватани в нас. ПАР навіть після відміни апартеїду не скотилась в прірву, продовжила економічне зростання, хоча білим там стало жити не зовсім комфортно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 12:51

Re: Політичні дискусії

В сети уже десятки анекдотов на победителя.

Байден призвал Трампа признать поражение
Победитель президентской гонки в прямом эфире CNN зачитал заранее распечатанную речь.
«Я обращаюсь к тебе от имени Америки, от имени каждого гражданина: Рональд... Дональд, уходи мирно. Посмотреть в камеру две секунды», – заявил он.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 13:37

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:В сети уже десятки анекдотов на победителя.

Взагалі на розумію, чого Раша так топила за Трампа? Трамп обвалив ціни на нафту і газ, душив санкціями і саму Рашу, з потоками, і їх спільників Іран і Китай.
Єдине нормальне пояснення - ватани мазохісти. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 13:40

  pesikot написав:4) Кличко в первом туре победил на выборах мэра Киева - официальные результаты
победу одерживает Виталий Кличко со значительным отрывом от соперников – 50,52%

Ну а у нас своя сказка про Педалика-меровича и Серого (волка) кардинала Киева 8)
Жило-было выступало на майдане три тушки - две, типа, умных, - а третий Веталь, который в отличии от двух этих, второй срок будет мерствовать.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 13:46

  Аlександр написав:Ну а у нас своя сказка про Педалика-меровича и Серого (волка) кардинала Киева 8)
Жило-было выступало на майдане три тушки - две, типа, умных, - а третий Веталь, который в отличии от двух этих, второй срок будет мерствовать.

прочитал так
"- а третий Веталь, который в отличии от двух этих, второй срок будет мародерствовать"
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 13:49

  lapay написав:
  freeze написав:В сети уже десятки анекдотов на победителя.

Взагалі на розумію, чого Раша так топила за Трампа? Трамп обвалив ціни на нафту і газ, душив санкціями і саму Рашу, з потоками, і їх спільників Іран і Китай.
Єдине нормальне пояснення - ватани мазохісти. :)


Где-то читал, что при Трампе были введены те или иные, большие или маленькие, санкции против более 100 стран мира. Можно Трампа сейчас смело назвать Человек-санкция )))
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 14:01

Re: Політичні дискусії

Шуша бизимдир!
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 14:01

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:В сети уже десятки анекдотов на победителя.

Байден заявив, що Меланія може залишитись в Білому домі :D
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