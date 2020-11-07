Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Мне было видение, Андрей, что лягушка взяла за горло журавля интересно, что бы это значило?!
Нічого. Ви погляд трампа бачили? Він уже змирився. Він тільки на словах борзий але проти американської системи «демократії» він нічого не зробить. Це тільки в Україні дозволяють революції робити. В штатах за таке наручники і в карцер.
В штатах банди нігерів і всяких покидьок спокійно кошмарять цілі міста, а ви тут якісь казки про наручники варнякаєте. Замутити там революцію простіше простого, США це прогнивший колос на глиняних ногах.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima написав:В штатах банди нігерів і всяких покидьок спокійно кошмарять цілі міста, а ви тут якісь казки про наручники варнякаєте. Замутити там революцію простіше простого, США це прогнивший колос на глиняних ногах.
Меншість ніколи не зможе перемогти більшість, кольорові в штатах, чи ватани в нас. ПАР навіть після відміни апартеїду не скотилась в прірву, продовжила економічне зростання, хоча білим там стало жити не зовсім комфортно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Байден призвал Трампа признать поражение Победитель президентской гонки в прямом эфире CNN зачитал заранее распечатанную речь. «Я обращаюсь к тебе от имени Америки, от имени каждого гражданина: Рональд... Дональд, уходи мирно. Посмотреть в камеру две секунды», – заявил он.
freeze написав:В сети уже десятки анекдотов на победителя.
Взагалі на розумію, чого Раша так топила за Трампа? Трамп обвалив ціни на нафту і газ, душив санкціями і саму Рашу, з потоками, і їх спільників Іран і Китай. Єдине нормальне пояснення - ватани мазохісти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
победу одерживает Виталий Кличко со значительным отрывом от соперников – 50,52%
Ну а у нас своя сказка про Педалика-меровича и Серого (волка) кардинала Киева Жило-было выступало на майдане три тушки - две, типа, умных, - а третий Веталь, который в отличии от двух этих, второй срок будет мерствовать.
Аlександр написав:Ну а у нас своя сказка про Педалика-меровича и Серого (волка) кардинала Киева Жило-было выступало на майдане три тушки - две, типа, умных, - а третий Веталь, который в отличии от двух этих, второй срок будет мерствовать.
прочитал так "- а третий Веталь, который в отличии от двух этих, второй срок будет мародерствовать"
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
freeze написав:В сети уже десятки анекдотов на победителя.
Взагалі на розумію, чого Раша так топила за Трампа? Трамп обвалив ціни на нафту і газ, душив санкціями і саму Рашу, з потоками, і їх спільників Іран і Китай. Єдине нормальне пояснення - ватани мазохісти.
Где-то читал, что при Трампе были введены те или иные, большие или маленькие, санкции против более 100 стран мира. Можно Трампа сейчас смело назвать Человек-санкция )))