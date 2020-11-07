lapay
А где ваше торжественное селфи-поздравление Байдена-Харрис на тему:
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 08 лис, 2020 14:09
lapay
А где ваше торжественное селфи-поздравление Байдена-Харрис на тему:
Додано: Нед 08 лис, 2020 14:15
Завтра в Азейбарджані день Прапора. Тому за ціною не стояли, хоч БПЛА не літали через погану погоду. Ремейк Великої Вітчизняної Війни.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 08 лис, 2020 14:16
Re: Політичні дискусії
Тут я по принципу зелебобіків - хто завгодно, тільки не Клоун.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 08 лис, 2020 14:23
Багато хто не платить, бо нема санкцій в зв'язку з карантином. При чому може навіть отримувати субсидії чи пільги на газ.
Нафтогаз продає не тільки пересічним, а і:
А пересічні могли затаритись по 4,49 грн/м в кінці серпня.
Я так і зробив.
А ті, що зараз якби незадоволені, часом не входять в 73%?
А ще і з Трампом облом у ватників, реально не ясно чому він їм такий милий. Одна надія на Лукашенка.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 08 лис, 2020 15:37
Re: Політичні дискусії
Знаю, що ви всі сьогодні тут, тому просто скажу, що я виклав математичного підрахуя тут
viewtopic.php?f=27&t=239049&p=5094742#p5094742
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