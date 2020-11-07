Дональд Трамп, уже отправленный большинством американских СМИ в отставку, внезапно получил поддержку, откуда явно не ждал: руку помощи протянули из далекой Эстонии. Сделали это, конечно, лидеры EKRE Март и Мартин Хельме.



"По-моему, вообще нет даже вопроса, что эти выборы сфальсифицированы, - заявил министр финансов Мартин Хельме, выступая на радио. - Тебе нет смысла говорить ни о какой демократии или правовом государстве, если выборы можно так просто, так нагло и массово сфальсифицировать. Если это пройдет, если отстранят Трампа от власти, то в Америке больше не действует Конституция".



Его отец, глава МВД Март Хельме пояснил, что президентом Джо Байдена избрало глубинное государство. "Логика деятельности глубинного государства - для обеспечения своей собственной свободы действий пристраивать всюду мерзавцев, коррумпированных, шантажируемых мерзавцев Джо Байден и Хантер Байден - коррумпированные типы".



Но как бы то ни было, уверен Март Хельме, у Дональда все будет хорошо.

"Я видел сон перед выборами, что идет Трамп через такой покос, - рассказал он. - И тогда я смотрю, что это поле покрыто кишками и внутренностями. Трамп прошагал через него. Трамп в конце концов победит, это произойдет ценой огромной борьбы, может быть, даже кровопролития, но в конце концов справедливость восстановят".