Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:В сети уже десятки анекдотов на победителя.
Взагалі на розумію, чого Раша так топила за Трампа? Трамп обвалив ціни на нафту і газ, душив санкціями і саму Рашу, з потоками, і їх спільників Іран і Китай. Єдине нормальне пояснення - ватани мазохісти.
lapay А где ваше торжественное селфи-поздравление Байдена-Харрис на тему:
zРадио написав:Как мило - Нефтегаз закачал газ в ПХГ весной-летом по 90 долларов за 1000 кубов, сегодня продает пересичным по 250 долларов, а кто против, тот кремлевский ахент Хорошо соросята работают, свое дело знают - разделяй и властвуй!
И при этом всем Нефтегаз умудрился стать убыточным.
Тому що деякі (багато хто) тупо не платить, чи не перераховує заплачене, як в Смілі. А ринок працює, бо в Нафтогаза ціна нижча, ніж в конкурентів.
Багато хто не платить, бо нема санкцій в зв'язку з карантином. При чому може навіть отримувати субсидії чи пільги на газ. Нафтогаз продає не тільки пересічним, а і:
Украина начала реэкспортировать газ, который ранее был завезен в страну из ЕС первые 15 млн кубометров газа были реэкспортированы в октябре в Венгрию и Польшу. "Когда мы в 2016-2017 годах еще в "Укртрансгазе" проектировали новые продукты "таможенный склад" и shorthaul, то не надеялись, что они так быстро приобретут популярность у трейдеров", — отметил он. Макогон также рассказал, что Оператор ГТС уже заработал порядка 500 млн грн дохода от предоставления услуги shorthaul. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... an-374841/
А пересічні могли затаритись по 4,49 грн/м в кінці серпня. Я так і зробив. А ті, що зараз якби незадоволені, часом не входять в 73%? А ще і з Трампом облом у ватників, реально не ясно чому він їм такий милий. Одна надія на Лукашенка.
Завтра в Азейбарджані день Прапора. Тому за ціною не стояли, хоч БПЛА не літали через погану погоду. Ремейк Великої Вітчизняної Війни.
Отнюдь не римейк. В Шуше работали всего два батальона азерского спецназа. Правда, подготовленных и оснащенных по последнему слову военной мысли. ВС Азербайджана - первая на пост-советском пространстве армия нового типа. Ориентир и образец для подражания нам.
Из жизненного пути Байдена "Байден часто действовал в интересах армянского лобби и в 1995—2007 годах входил в Группу по армянским делам Конгресса США. Он голосовал за принятие антиазербайджанской Поправки 907 и за выделение американской финансовой помощи Армении и Нагорно-Карабахской Республике в 1992—2008 годах"
Дональд Трамп, уже отправленный большинством американских СМИ в отставку, внезапно получил поддержку, откуда явно не ждал: руку помощи протянули из далекой Эстонии. Сделали это, конечно, лидеры EKRE Март и Мартин Хельме.
"По-моему, вообще нет даже вопроса, что эти выборы сфальсифицированы, - заявил министр финансов Мартин Хельме, выступая на радио. - Тебе нет смысла говорить ни о какой демократии или правовом государстве, если выборы можно так просто, так нагло и массово сфальсифицировать. Если это пройдет, если отстранят Трампа от власти, то в Америке больше не действует Конституция".
Его отец, глава МВД Март Хельме пояснил, что президентом Джо Байдена избрало глубинное государство. "Логика деятельности глубинного государства - для обеспечения своей собственной свободы действий пристраивать всюду мерзавцев, коррумпированных, шантажируемых мерзавцев Джо Байден и Хантер Байден - коррумпированные типы".
Но как бы то ни было, уверен Март Хельме, у Дональда все будет хорошо. "Я видел сон перед выборами, что идет Трамп через такой покос, - рассказал он. - И тогда я смотрю, что это поле покрыто кишками и внутренностями. Трамп прошагал через него. Трамп в конце концов победит, это произойдет ценой огромной борьбы, может быть, даже кровопролития, но в конце концов справедливость восстановят".