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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 14:09

  lapay написав:
  freeze написав:В сети уже десятки анекдотов на победителя.

Взагалі на розумію, чого Раша так топила за Трампа? Трамп обвалив ціни на нафту і газ, душив санкціями і саму Рашу, з потоками, і їх спільників Іран і Китай.
Єдине нормальне пояснення - ватани мазохісти. :)

lapay :roll:
А где ваше торжественное селфи-поздравление Байдена-Харрис на тему:

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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 14:15

  unicdima написав:Шуша бизимдир!

Завтра в Азейбарджані день Прапора. Тому за ціною не стояли, хоч БПЛА не літали через погану погоду. Ремейк Великої Вітчизняної Війни. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 14:16

Re: Політичні дискусії

  Аlександр написав:А где ваше торжественное селфи-поздравление Байдена-Харрис на тему:

Тут я по принципу зелебобіків - хто завгодно, тільки не Клоун.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 14:23

  lapay написав:
  Schmit написав:
  zРадио написав:Как мило - Нефтегаз закачал газ в ПХГ весной-летом по 90 долларов за 1000 кубов, сегодня продает пересичным по 250 долларов, а кто против, тот кремлевский ахент Хорошо соросята работают, свое дело знают - разделяй и властвуй!

И при этом всем Нефтегаз умудрился стать убыточным.

Тому що деякі (багато хто) тупо не платить, чи не перераховує заплачене, як в Смілі. А ринок працює, бо в Нафтогаза ціна нижча, ніж в конкурентів.


Багато хто не платить, бо нема санкцій в зв'язку з карантином. При чому може навіть отримувати субсидії чи пільги на газ.
Нафтогаз продає не тільки пересічним, а і:
Украина начала реэкспортировать газ, который ранее был завезен в страну из ЕС
первые 15 млн кубометров газа были реэкспортированы в октябре в Венгрию и Польшу.
"Когда мы в 2016-2017 годах еще в "Укртрансгазе" проектировали новые продукты "таможенный склад" и shorthaul, то не надеялись, что они так быстро приобретут популярность у трейдеров", — отметил он.
Макогон также рассказал, что Оператор ГТС уже заработал порядка 500 млн грн дохода от предоставления услуги shorthaul. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... an-374841/

А пересічні могли затаритись по 4,49 грн/м в кінці серпня.
Я так і зробив.
А ті, що зараз якби незадоволені, часом не входять в 73%?
А ще і з Трампом облом у ватників, реально не ясно чому він їм такий милий. Одна надія на Лукашенка.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 15:21

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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 15:43

  lapay написав:
  unicdima написав:Шуша бизимдир!

Завтра в Азейбарджані день Прапора. Тому за ціною не стояли, хоч БПЛА не літали через погану погоду. Ремейк Великої Вітчизняної Війни. :)


Отнюдь не римейк. В Шуше работали всего два батальона азерского спецназа. Правда, подготовленных и оснащенных по последнему слову военной мысли. ВС Азербайджана - первая на пост-советском пространстве армия нового типа. Ориентир и образец для подражания нам. :P
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 15:46

Алиеву с Эрдоганом надо спешить )))

Из жизненного пути Байдена
"Байден часто действовал в интересах армянского лобби и в 1995—2007 годах входил в Группу по армянским делам Конгресса США. Он голосовал за принятие антиазербайджанской Поправки 907 и за выделение американской финансовой помощи Армении и Нагорно-Карабахской Республике в 1992—2008 годах"
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 16:13

  freeze написав:Алиеву с Эрдоганом надо спешить )))

Уже нет.
Они успели.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 16:35

Дональд Трамп, уже отправленный большинством американских СМИ в отставку, внезапно получил поддержку, откуда явно не ждал: руку помощи протянули из далекой Эстонии. Сделали это, конечно, лидеры EKRE Март и Мартин Хельме.

"По-моему, вообще нет даже вопроса, что эти выборы сфальсифицированы, - заявил министр финансов Мартин Хельме, выступая на радио. - Тебе нет смысла говорить ни о какой демократии или правовом государстве, если выборы можно так просто, так нагло и массово сфальсифицировать. Если это пройдет, если отстранят Трампа от власти, то в Америке больше не действует Конституция".

Его отец, глава МВД Март Хельме пояснил, что президентом Джо Байдена избрало глубинное государство. "Логика деятельности глубинного государства - для обеспечения своей собственной свободы действий пристраивать всюду мерзавцев, коррумпированных, шантажируемых мерзавцев Джо Байден и Хантер Байден - коррумпированные типы".

Но как бы то ни было, уверен Март Хельме, у Дональда все будет хорошо.
"Я видел сон перед выборами, что идет Трамп через такой покос, - рассказал он. - И тогда я смотрю, что это поле покрыто кишками и внутренностями. Трамп прошагал через него. Трамп в конце концов победит, это произойдет ценой огромной борьбы, может быть, даже кровопролития, но в конце концов справедливость восстановят".

https://t.me/nedaleko/821
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