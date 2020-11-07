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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6783678467856786

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 16:40

ВИДЕО:
Фанаты Бидона ржут, аки кони: выступление Джулиани прошло рядом с секс-шопом в Филадельфии

Но давайте послушаем фрагмент выступления Руди Джулиани «из-под стен секс-шопа». Я рассматриваю это как малюсенький тизер того, что нам предстоит услышать в ближайшие недели:

«Я знаю, что у этого города грустная история избирательного обмана. Ведь Джо Фрейзер до сих пор здесь голосует, что весьма нелегко, раз уж он умер пять лет назад, — но Джо продолжает голосовать. Если я правильно помню, Джо был республиканцем, может, мне и жаловаться не стоит. Но мы поинтересуемся, за кого Джо голосует из могилы: за республиканцев или демократов. Еще и отец Уилла Смита успел дважды проголосовать с момента своей смерти. Не знаю, как он голосовал, если голосование тайное».

https://t.me/montyan/2676
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 17:05

  Аlександр написав:
  lapay написав:
  freeze написав:В сети уже десятки анекдотов на победителя.

Взагалі на розумію, чого Раша так топила за Трампа? Трамп обвалив ціни на нафту і газ, душив санкціями і саму Рашу, з потоками, і їх спільників Іран і Китай.
Єдине нормальне пояснення - ватани мазохісти. :)

lapay :roll:
А где ваше торжественное селфи-поздравление Байдена-Харрис на тему:

Зображення

Хорошая картинка. В тему.
Поржал.
:)
Дальше особовпечатлительным лучше отсесть подальше от экранов, или переключить канал.
Трэйлер.

Стивен Кинг, эйчбиоу, и прочие вэйды.
Наши дни.

Фининтерн одел маску Ленина, вооружирся блмвиками в буденовках и кроссах, занял почту и телеграф, Зимний дом еще стоит.

Цель банальна. Грааль.

рецензия критика кущи.уа

Почему? не учтены такие мелочи по ходу пьесы, как похороны истинной Демократии с одним из претендентов на пост.
Джо старый, ему все равно, всех собак прихватит с собой, есличё.
Дони заноза ранее, сейчас кость. Ему следует учесть опыт Джона Ф.К., держаться подальше от Далласа и не облакачивать на эфбиэй.

пс. в любом случае, пошатнулось Доверие. Глобальное доверие. Это очень серьезно.
ппс. Грааль можно наполнить только кровью, реками крови.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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