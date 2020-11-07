Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Фанаты Бидона ржут, аки кони: выступление Джулиани прошло рядом с секс-шопом в Филадельфии
Но давайте послушаем фрагмент выступления Руди Джулиани «из-под стен секс-шопа». Я рассматриваю это как малюсенький тизер того, что нам предстоит услышать в ближайшие недели:
«Я знаю, что у этого города грустная история избирательного обмана. Ведь Джо Фрейзер до сих пор здесь голосует, что весьма нелегко, раз уж он умер пять лет назад, — но Джо продолжает голосовать. Если я правильно помню, Джо был республиканцем, может, мне и жаловаться не стоит. Но мы поинтересуемся, за кого Джо голосует из могилы: за республиканцев или демократов. Еще и отец Уилла Смита успел дважды проголосовать с момента своей смерти. Не знаю, как он голосовал, если голосование тайное».
freeze написав:В сети уже десятки анекдотов на победителя.
Взагалі на розумію, чого Раша так топила за Трампа? Трамп обвалив ціни на нафту і газ, душив санкціями і саму Рашу, з потоками, і їх спільників Іран і Китай. Єдине нормальне пояснення - ватани мазохісти.
lapay А где ваше торжественное селфи-поздравление Байдена-Харрис на тему:
Хорошая картинка. В тему. Поржал.
Дальше особовпечатлительным лучше отсесть подальше от экранов, или переключить канал. Трэйлер.
Стивен Кинг, эйчбиоу, и прочие вэйды. Наши дни.
Фининтерн одел маску Ленина, вооружирся блмвиками в буденовках и кроссах, занял почту и телеграф, Зимний дом еще стоит.
Цель банальна. Грааль.
рецензия критика кущи.уа
Почему? не учтены такие мелочи по ходу пьесы, как похороны истинной Демократии с одним из претендентов на пост. Джо старый, ему все равно, всех собак прихватит с собой, есличё. Дони заноза ранее, сейчас кость. Ему следует учесть опыт Джона Ф.К., держаться подальше от Далласа и не облакачивать на эфбиэй.
пс. в любом случае, пошатнулось Доверие. Глобальное доверие. Это очень серьезно. ппс. Грааль можно наполнить только кровью, реками крови.