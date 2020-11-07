Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:В сети уже десятки анекдотов на победителя.
Взагалі на розумію, чого Раша так топила за Трампа? Трамп обвалив ціни на нафту і газ, душив санкціями і саму Рашу, з потоками, і їх спільників Іран і Китай. Єдине нормальне пояснення - ватани мазохісти.
lapay А где ваше торжественное селфи-поздравление Байдена-Харрис на тему:
Хорошая картинка. В тему. Поржал.
Дальше особовпечатлительным лучше отсесть подальше от экранов, или переключить канал. Трэйлер.
Стивен Кинг, эйчбиоу, и прочие вэйды. Наши дни.
Фининтерн одел маску Ленина, вооружирся блмвиками в буденовках и кроссах, занял почту и телеграф, Зимний дом еще стоит.
Цель банальна. Грааль.
рецензия критика кущи.уа
Почему? не учтены такие мелочи по ходу пьесы, как похороны истинной Демократии с одним из претендентов на пост. Джо старый, ему все равно, всех собак прихватит с собой, есличё. Дони заноза ранее, сейчас кость. Ему следует учесть опыт Джона Ф.К., держаться подальше от Далласа и не облакачиваться на эфбиэй.
пс. в любом случае, пошатнулось Доверие. Глобальное доверие. Это очень серьезно. ппс. Грааль можно наполнить только кровью, реками крови.
По словам президента, Украина оптимистична относительно стратегического партнерства с Соединенными Штатами
Бубочка побежал быстро поздравлять Байдена. Это правильно. Злые языки говорят, что Байден мстительный и может припомнить Бубочке "100% мой прокурор" Но одних поздравлений мало. Придётся Бубочке идти на поклон к Пороху, чтобы Порох стал посредником между Украиной и Байденом
bevzaalex написав:Вкладчик1234 С ваших картинок тоже поржал. Спасибо. Уверен, многие из них, как и ступенькаБайдена, уйдут в многолетние мемы. А это серьезно.
Белковский вспоминает на злобу дня : "Когда я был совсем юношей, в 1984 году прочитал в газете, что новым руководителем СССР избрали Черненко. Мне было странно как такой дряхлый и немощный старик сможет управлять таким большим государством, и я спросил у бабушки, на что моя еврейская бабушка мудро ответила - У нас же коллективное руководство, ему помогут"
freeze написав:Трамп : В США имеет место большое мошеничество на выборах.
Тому він відмовиться від перемоги, бо дуже чесний.
Думаю, Трамп проиграет, почтовое голосование очень мутное, а поклонники демократов очень агрессивные, особенно эти чёрные с модным сокращением BLM
Трамп учел тезис Ульянова о важности владения почтой и телеграфом Поэтому еще в октябре республиканцы просили Верховный Суд США принять решение об отделении бюллетеней, которые поступят по почте после окончания голосования 3 ноября 2020 года. Однако Верховный Суд США сначала отказал в удовлетворении этого ходатайства республиканцев, отметив, что он вернется к рассмотрению этого вопроса после 3 ноября 2020 года. И вот 6 ноября 2020 года судья Верховного Суда США Сэмюэл Алито постановил, что окружные избирательные комиссии Пенсильвании должны соблюдать директиву штата об отделении бюллетеней, отправленных по почте и полученных после окончания голосования 3 ноября 2020 года: https://in.reuters.com/article/us-usa-e ... SKBN27N030
freeze написав:Белковский вспоминает на злобу дня : "Когда я был совсем юношей, в 1984 году прочитал в газете, что новым руководителем СССР избрали Черненко. Мне было странно как такой дряхлый и немощный старик сможет управлять таким большим государством, и я спросил у бабушки, на что моя еврейская бабушка мудро ответила - У нас же коллективное руководство, ему помогут"
Правильно. Колективом і батька легше бити. Там, в основному, голосують не за морду, а за партію. Нам до них, як до Києва рачки. Здається мені, що Трамп вже не зможе пройти республіканські праймеріз, якщо в партії ще залишились адеквати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:Белковский вспоминает на злобу дня : "Когда я был совсем юношей, в 1984 году прочитал в газете, что новым руководителем СССР избрали Черненко. Мне было странно как такой дряхлый и немощный старик сможет управлять таким большим государством, и я спросил у бабушки, на что моя еврейская бабушка мудро ответила - У нас же коллективное руководство, ему помогут"
Правильно. Колективом і батька легше бити. Там, в основному, голосують не за морду, а за партію. Нам до них, як до Києва рачки. Здається мені, що Трамп вже не зможе пройти республіканські праймеріз, якщо в партії ще залишились адеквати.
Да, в 2024 году у Трампа будет мало шансов. Мы уже фактически сейчас наблюдали как иммигранты второй волны - мусульмане, латиносы, новые африканцы и тд - победили так называемую глубинную "настоящую" Америку - иммигрантов первой волны, потомков ирландцев, немцев, итальянцев и других переселенцев из Европы.
С учётом плодовитости второй волны и увеличения количества их голосов победа неизбежна и в 2024 году и далее.
Дальше будет закат республиканской партии и неизбежное полевение Америки.
freeze написав:С учётом плодовитости второй волны и увеличения количества их голосов победа неизбежна и в 2024 году и далее.
Далеко не факт. Там програвші вчаться на своїх помилках, і переймають актуальні тези переможців. Наприклад, в Німеччині консервативні партії різко "позеленішали", після неочікуваної перемоги Зелених. Будуть коректувати свої тези, щоб все одно було +-50% виборців. Якщо Байден щось завалить - будуть пропонувати альтернативу, якщо щось дуже вдало зробить - візьмуть на озброєння.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.