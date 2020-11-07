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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6784678567866787>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 17:05

  Аlександр написав:
  lapay написав:
  freeze написав:В сети уже десятки анекдотов на победителя.

Взагалі на розумію, чого Раша так топила за Трампа? Трамп обвалив ціни на нафту і газ, душив санкціями і саму Рашу, з потоками, і їх спільників Іран і Китай.
Єдине нормальне пояснення - ватани мазохісти. :)

lapay :roll:
А где ваше торжественное селфи-поздравление Байдена-Харрис на тему:

Зображення

Хорошая картинка. В тему.
Поржал.
:)
Дальше особовпечатлительным лучше отсесть подальше от экранов, или переключить канал.
Трэйлер.

Стивен Кинг, эйчбиоу, и прочие вэйды.
Наши дни.

Фининтерн одел маску Ленина, вооружирся блмвиками в буденовках и кроссах, занял почту и телеграф, Зимний дом еще стоит.

Цель банальна. Грааль.

рецензия критика кущи.уа

Почему? не учтены такие мелочи по ходу пьесы, как похороны истинной Демократии с одним из претендентов на пост.
Джо старый, ему все равно, всех собак прихватит с собой, есличё.
Дони заноза ранее, сейчас кость. Ему следует учесть опыт Джона Ф.К., держаться подальше от Далласа и не облакачиваться на эфбиэй.

пс. в любом случае, пошатнулось Доверие. Глобальное доверие. Это очень серьезно.
ппс. Грааль можно наполнить только кровью, реками крови.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 17:15

Ітогі подвєдьом. 2020-11-08

Ітогі подвєдьом. 2020-11-08

1) Боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе – штаб
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было

2) Американские СМИ объявили о победе Байдена на выборах президента США (фоторепортаж, видео)
Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил 273 голоса выборщиков, что означает победу на президентских выборах

Мировые лидеры поздравили Байдена с победой на выборах
Ангела Меркель, Эманнуэль Макрон и Джастин Трюдо уже поздравили Джо Байдена с победой на президентских выборах

3) "Наша дружба становится только сильнее": Зеленский поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США
По словам президента, Украина оптимистична относительно стратегического партнерства с Соединенными Штатами

Бубочка побежал быстро поздравлять Байдена. Это правильно.
Злые языки говорят, что Байден мстительный и может припомнить Бубочке "100% мой прокурор"
Но одних поздравлений мало. Придётся Бубочке идти на поклон к Пороху, чтобы Порох стал посредником между Украиной и Байденом

4) Вице-президент Ермак поздравил нового президента США
Зображення
Тонко-тонко

5) Протесты в Беларуси. В Минске силовики массово задерживают людей – фото и видео
Это те самые протесты, которые давным-давно утихли

PS. Приятно читать, как многих тут корёжит от победы Байдена :) Читаю и радуюсь :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 17:18

Вкладчик1234
С ваших картинок тоже поржал.
Спасибо.
Уверен, многие из них, как и ступенькаБайдена, уйдут в многолетние мемы.
А это серьезно.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 17:25

  pesikot написав:ІВице-президент Ермак поздравил нового президента США[/url]
Зображення
Тонко-тонко
:)

как лед.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 17:31

pesikot
Признаюсь, меня не корежит. Я смиренный, скромный, уставший порохобот.
Щас отдохну маленько в бурьянах...
і знову до справи.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 17:32

  bevzaalex написав:Вкладчик1234
С ваших картинок тоже поржал.
Спасибо.
Уверен, многие из них, как и ступенькаБайдена, уйдут в многолетние мемы.
А это серьезно.



Белковский вспоминает на злобу дня :
"Когда я был совсем юношей, в 1984 году прочитал в газете, что новым руководителем СССР избрали Черненко. Мне было странно как такой дряхлый и немощный старик сможет управлять таким большим государством, и я спросил у бабушки, на что моя еврейская бабушка мудро ответила - У нас же коллективное руководство, ему помогут" :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 17:39

  freeze написав:
  lapay написав:
  freeze написав:Трамп :
В США имеет место большое мошеничество на выборах.

Тому він відмовиться від перемоги, бо дуже чесний. :)


Думаю, Трамп проиграет, почтовое голосование очень мутное, а поклонники демократов очень агрессивные, особенно эти чёрные с модным сокращением BLM :mrgreen:

Трамп учел тезис Ульянова о важности владения почтой и телеграфом :D
Поэтому еще в октябре республиканцы просили Верховный Суд США принять решение об отделении бюллетеней, которые поступят по почте после окончания голосования 3 ноября 2020 года. Однако Верховный Суд США сначала отказал в удовлетворении этого ходатайства республиканцев, отметив, что он вернется к рассмотрению этого вопроса после 3 ноября 2020 года.
И вот 6 ноября 2020 года судья Верховного Суда США Сэмюэл Алито постановил, что окружные избирательные комиссии Пенсильвании должны соблюдать директиву штата об отделении бюллетеней, отправленных по почте и полученных после окончания голосования 3 ноября 2020 года:
https://in.reuters.com/article/us-usa-e ... SKBN27N030
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 17:40

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Белковский вспоминает на злобу дня :
"Когда я был совсем юношей, в 1984 году прочитал в газете, что новым руководителем СССР избрали Черненко. Мне было странно как такой дряхлый и немощный старик сможет управлять таким большим государством, и я спросил у бабушки, на что моя еврейская бабушка мудро ответила - У нас же коллективное руководство, ему помогут"

Правильно. Колективом і батька легше бити. Там, в основному, голосують не за морду, а за партію. Нам до них, як до Києва рачки.
Здається мені, що Трамп вже не зможе пройти республіканські праймеріз, якщо в партії ще залишились адеквати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 17:46

  lapay написав:
  freeze написав:Белковский вспоминает на злобу дня :
"Когда я был совсем юношей, в 1984 году прочитал в газете, что новым руководителем СССР избрали Черненко. Мне было странно как такой дряхлый и немощный старик сможет управлять таким большим государством, и я спросил у бабушки, на что моя еврейская бабушка мудро ответила - У нас же коллективное руководство, ему помогут"

Правильно. Колективом і батька легше бити. Там, в основному, голосують не за морду, а за партію. Нам до них, як до Києва рачки.
Здається мені, що Трамп вже не зможе пройти республіканські праймеріз, якщо в партії ще залишились адеквати.


Да, в 2024 году у Трампа будет мало шансов.
Мы уже фактически сейчас наблюдали как иммигранты второй волны - мусульмане, латиносы, новые африканцы и тд - победили так называемую глубинную "настоящую" Америку - иммигрантов первой волны, потомков ирландцев, немцев, итальянцев и других переселенцев из Европы.

С учётом плодовитости второй волны и увеличения количества их голосов победа неизбежна и в 2024 году и далее.

Дальше будет закат республиканской партии и неизбежное полевение Америки.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 17:52

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:С учётом плодовитости второй волны и увеличения количества их голосов победа неизбежна и в 2024 году и далее.

Далеко не факт. Там програвші вчаться на своїх помилках, і переймають актуальні тези переможців. Наприклад, в Німеччині консервативні партії різко "позеленішали", після неочікуваної перемоги Зелених. Будуть коректувати свої тези, щоб все одно було +-50% виборців. Якщо Байден щось завалить - будуть пропонувати альтернативу, якщо щось дуже вдало зробить - візьмуть на озброєння.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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