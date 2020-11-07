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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6784678567866787 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Нед 08 лис, 2020 18:09 freeze написав:

Дальше будет закат республиканской партии и неизбежное полевение Америки. Дальше будет закат республиканской партии и неизбежное полевение Америки.

Далеко не факт

Республиканцы поняли свою ошибку с Трампом и выкинули его на мороз.

Возьмут передышку, чтобы всё улеглось Далеко не фактРеспубликанцы поняли свою ошибку с Трампом и выкинули его на мороз.Возьмут передышку, чтобы всё улеглось "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5479 З нами з: 31.08.09 Подякував: 358 раз. Подякували: 1092 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лис, 2020 18:15 Кажется мы стали забывать, что в 2000 году президентом объявили Гора, а стал им Буш



https://t.me/ru2ch_news/2226 Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13186 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7318 раз. Подякували: 3468 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лис, 2020 18:18 freeze написав:

Дальше будет закат республиканской партии и неизбежное полевение Америки. Дальше будет закат республиканской партии и неизбежное полевение Америки.

Вы правы в полевении, но не правы в закате.

Респы не овцы. Хоть блеют, но сожрать себя не дадут. Это вопрос тонкий, как инстинкт самосохранения. Если всмотреться в карту чуть пристальнее штатов, Вы увидите красную америку с

синими

паразитическими

бетонноурбанистическими

уязвимыми

перенаселенными

тытуданеходи вкраплениями.

пс. хотел бы учесть тот факт, что помимо фифтифифти по населению, стенки на стенку не будет. Синие выкосят сами себя, при шухере, уцелевшие ассимилируются и порозовеют, приехавшие за длинным долларом, уедут домой, город

Детройт как лакмус.

пс. detroytred, мне Вас не хватает Вы правы в полевении, но не правы в закате.Респы не овцы. Хоть блеют, но сожрать себя не дадут. Это вопрос тонкий, как инстинкт самосохранения. Если всмотреться в карту чуть пристальнее штатов, Вы увидите красную америку ссинимипаразитическимибетонноурбанистическимиуязвимымиперенаселеннымитытуданеходи вкраплениями.пс. хотел бы учесть тот факт, что помимо фифтифифти по населению, стенки на стенку не будет. Синие выкосят сами себя, при шухере, уцелевшие ассимилируются и порозовеют, приехавшие за длинным долларом, уедут домой, городДетройт как лакмус.пс. detroytred, мне Вас не хватает Востаннє редагувалось bevzaalex в Нед 08 лис, 2020 18:34, всього редагувалось 3 разів. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1908 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2232 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лис, 2020 18:18

Каждому феодалу - по личному офшору?



#Слухи #Раскладка

Сейчас началась кулуарная борьба среди местных элит за право получить в своей области СЭЗ.

Наш источник сообщает, что таких свободных экономических зон планируют 5 по стране. Предварительный список выглядит так:

«СЭЗ Донбасс», «СЭЗ Порто-Франко Одесса», «СЭЗ Западная (Львов)», «СЭЗ Закарпатье», «СЭЗ Волынь».

На данный момент также харьковское лобби ведет борьбу за включения своего региона, кроме этого, столичное лобби не против создать в киевской области такой же свободно-экономический хаб.

Сейчас не утвержден список свободно-экономических зон, но Зе-опросник запустил процесс кулуарных торгов между центром и региональными элитами, которые пытаются заполучить право на открытие СЭЗ в своей области.

https://t.me/legitimniy/5660 А кто "плотить нологи" будет?Каждому феодалу - по личному офшору? Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13186 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7318 раз. Подякували: 3468 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лис, 2020 18:23 Не знал, что в Одессе столько азеров, две улицы перекрыли, на заправках Socar буйство, и все на таких недешёвых солидных машинах, празднуют победу.

Надеюсь, до праздничных очередей из калашей в воздух не дойдёт ))) Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 19057 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4556 раз. Подякували: 7283 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 6784678567866787 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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