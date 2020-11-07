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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6784678567866787

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 18:09

  freeze написав:
Дальше будет закат республиканской партии и неизбежное полевение Америки.

Далеко не факт
Республиканцы поняли свою ошибку с Трампом и выкинули его на мороз.
Возьмут передышку, чтобы всё улеглось
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 18:15

Кажется мы стали забывать, что в 2000 году президентом объявили Гора, а стал им Буш


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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 18:18

  freeze написав:
Дальше будет закат республиканской партии и неизбежное полевение Америки.

Вы правы в полевении, но не правы в закате.
Респы не овцы. Хоть блеют, но сожрать себя не дадут. Это вопрос тонкий, как инстинкт самосохранения. Если всмотреться в карту чуть пристальнее штатов, Вы увидите красную америку с
синими
паразитическими
бетонноурбанистическими
уязвимыми
перенаселенными
тытуданеходи вкраплениями.
пс. хотел бы учесть тот факт, что помимо фифтифифти по населению, стенки на стенку не будет. Синие выкосят сами себя, при шухере, уцелевшие ассимилируются и порозовеют, приехавшие за длинным долларом, уедут домой, город
Детройт как лакмус.
пс. detroytred, мне Вас не хватает :oops:
Востаннє редагувалось bevzaalex в Нед 08 лис, 2020 18:34, всього редагувалось 3 разів.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 18:18

А кто "плотить нологи" будет?
Каждому феодалу - по личному офшору?

#Слухи #Раскладка
Сейчас началась кулуарная борьба среди местных элит за право получить в своей области СЭЗ.
Наш источник сообщает, что таких свободных экономических зон планируют 5 по стране. Предварительный список выглядит так:
«СЭЗ Донбасс», «СЭЗ Порто-Франко Одесса», «СЭЗ Западная (Львов)», «СЭЗ Закарпатье», «СЭЗ Волынь».
На данный момент также харьковское лобби ведет борьбу за включения своего региона, кроме этого, столичное лобби не против создать в киевской области такой же свободно-экономический хаб.
Сейчас не утвержден список свободно-экономических зон, но Зе-опросник запустил процесс кулуарных торгов между центром и региональными элитами, которые пытаются заполучить право на открытие СЭЗ в своей области.

https://t.me/legitimniy/5660
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 18:23

Не знал, что в Одессе столько азеров, две улицы перекрыли, на заправках Socar буйство, и все на таких недешёвых солидных машинах, празднуют победу.
Надеюсь, до праздничных очередей из калашей в воздух не дойдёт )))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 19:25

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 20:05

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Придётся Бубочке идти на поклон к Пороху, чтобы Порох стал посредником между Украиной и Байденом

................

PS. Приятно читать, как многих тут корёжит от победы Байдена Читаю и радуюсь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский



Тут большинству глубоко все-равно кто там будет - пан Байден или пан Трамп.
Тут главное чтобы при содействии международных коррупционеров не было реинкарнации лживого псевдопатриота, от наглости которого из всех президентов больше всего корежит. :evil:
А еще лучше, чтоб Бубочка или кто-либо другой вообще перестали то и дело подлизывать одно место разнообразным международным партнерам, будь-то слева на, будь-то справа, а также бегать на поклон ко всяким... - но эти задачи к сожалению пока невыполнимы. От так и живем. :cry:
Alex2007
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