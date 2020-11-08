Далеко не факт
Республиканцы поняли свою ошибку с Трампом и выкинули его на мороз.
Возьмут передышку, чтобы всё улеглось
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 08 лис, 2020 18:09
Далеко не факт
Республиканцы поняли свою ошибку с Трампом и выкинули его на мороз.
Возьмут передышку, чтобы всё улеглось
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 08 лис, 2020 18:15
Biden's Laptop Matters
Додано: Нед 08 лис, 2020 18:18
Вы правы в полевении, но не правы в закате.
Респы не овцы. Хоть блеют, но сожрать себя не дадут. Это вопрос тонкий, как инстинкт самосохранения. Если всмотреться в карту чуть пристальнее штатов, Вы увидите красную америку с
синими
паразитическими
бетонноурбанистическими
уязвимыми
перенаселенными
тытуданеходи вкраплениями.
пс. хотел бы учесть тот факт, что помимо фифтифифти по населению, стенки на стенку не будет. Синие выкосят сами себя, при шухере, уцелевшие ассимилируются и порозовеют, приехавшие за длинным долларом, уедут домой, город
Детройт как лакмус.
пс. detroytred, мне Вас не хватает
Востаннє редагувалось bevzaalex в Нед 08 лис, 2020 18:34, всього редагувалось 3 разів.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Нед 08 лис, 2020 18:18
А кто "плотить нологи" будет?
Каждому феодалу - по личному офшору?
Biden's Laptop Matters
Додано: Нед 08 лис, 2020 18:23
Не знал, что в Одессе столько азеров, две улицы перекрыли, на заправках Socar буйство, и все на таких недешёвых солидных машинах, празднуют победу.
Надеюсь, до праздничных очередей из калашей в воздух не дойдёт )))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 08 лис, 2020 20:05
Re: Політичні дискусії
Тут большинству глубоко все-равно кто там будет - пан Байден или пан Трамп.
Тут главное чтобы при содействии международных коррупционеров не было реинкарнации лживого псевдопатриота, от наглости которого из всех президентов больше всего корежит.
А еще лучше, чтоб Бубочка или кто-либо другой вообще перестали то и дело подлизывать одно место разнообразным международным украинским партнерам, будь-то слева , будь-то справа, а также перестали бегать на поклон ко всяким... псевдопатриотам, назовем их так, чтоб не выражаться грубо - но эти задачи к сожалению пока невыполнимы. От так и живем.
Хотелось бы надеяться, что в Америках будут тратить время на решение своих проблем (а их там есть), а на сомнительную поддержку и на мучение Украины времени будет мало.
Додано: Нед 08 лис, 2020 20:14
Re: Політичні дискусії
Буде реінкарнація, до того все йде, завдяки мудрому Бубочке, так що готуйтесь.
Для цього треба дрібничку - змінити Конституцію, на користь ватанів.
І будемо жити, і це чудово.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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