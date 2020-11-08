Додано: Нед 08 лис, 2020 20:05

pesikot написав: Придётся Бубочке идти на поклон к Пороху, чтобы Порох стал посредником между Украиной и Байденом



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PS. Приятно читать, как многих тут корёжит от победы Байдена Читаю и радуюсь

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский Придётся Бубочке идти на поклон к Пороху, чтобы Порох стал посредником между Украиной и Байденом................PS. Приятно читать, как многих тут корёжит от победы Байдена Читаю и радуюсь"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

Тут большинству глубоко все-равно кто там будет - пан Байден или пан Трамп.Тут главное чтобы при содействии международных коррупционеров не было реинкарнации лживого псевдопатриота, от наглости которого из всех президентов больше всего корежит.А еще лучше, чтоб Бубочка или кто-либо другой вообще перестали то и дело подлизывать одно место разнообразным международным украинским партнерам, будь-то слева , будь-то справа, а также перестали бегать на поклон ко всяким... псевдопатриотам, назовем их так, чтоб не выражаться грубо - но эти задачи к сожалению пока невыполнимы. От так и живем.Хотелось бы надеяться, что в Америках будут тратить время на решение своих проблем (а их там есть), а на сомнительную поддержку и на мучение Украины времени будет мало.