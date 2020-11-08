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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6786678767886789>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 20:29

  lapay написав:Буде реінкарнація, до того все йде, завдяки мудрому Бубочке, так що готуйтесь.


Да, вероятно, что будет. Вопрос - удастся ли Порошенко убедить западные элиты сохранить себя в качестве лидера, или будут подыскивать кого-то другого (Кличко, еще варианты)?

За Порошенко опыт и харизма, но против - высокий антирейтинг. Проведи выборы в ближайший год, их бы выиграл либо Разумков, либо Зеленский. Порошенко проиграл бы их любому, кроме разве что Бойко
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 08 лис, 2020 20:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 20:32

  lapay написав:
  Alex2007 написав:Тут главное чтобы при содействии международных коррупционеров не было реинкарнации лживого псевдопатриота, от наглости которого из всех президентов больше всего корежит.

Буде реінкарнація, до того все йде, завдяки мудрому Бубочке, так що готуйтесь.


а те, що він нахабний, брехливий та псевдопатріот - це вже навіть сумнівам не піддається :lol: :lol:
  lapay написав:
  Alex2007 написав:А еще лучше, чтоб Бубочка или кто-либо другой вообще перестали то и дело подлизывать одно место разнообразным международным украинским партнерам, будь-то слева , будь-то справа,

Для цього треба дрібничку - змінити Конституцію, на користь ватанів.
  Alex2007 написав:От так и живем

І будемо жити, і це чудово. : )


не надо там в конституции ничего менять, нужно просто начать ее выполнять, с самой первой статьи
Статья 1. Украина есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство.
:!:

Все эти 5 характеристик по большому счету нарушены, есть только некое подобие "демократическое" - но это так, "вывеска".
И никакой Байден, Трамп, Папа Римский, Иисус Христос не заставит (и ничем не поможет) выполнять нормы конституции, если всем в стране (в первую очередь державним мужам) этого не захотеть начать делать. А когда человек, сын которого и он сам замечены в международных темных делах, а также его местный поддельник еще больше запятнан, то вот прямо наступит оазис :lol: :lol:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 08 лис, 2020 20:44, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 20:39

  Schmit написав:

Да, за стол переговоров садятся в Ялте равные. Равность доказывается на ринге.
пс. важно, чтоб бубочка под ногами не путался
https://dambiev.livejournal.com/2118168.html
а вот и первые пуканы вне Карабаха, у кого времени вагон
https://www.yaplakal.com/forum2/topic2188241.html
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 20:48

  Alex2007 написав:
не надо там в конституции ничего менять, нужно просто начать ее выполнять, с самой первой статьи
Статья 1. Украина есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство.
:!:

Все эти 5 характеристик по большому счету нарушены, есть только некое подобие "

Ви краєте моє серце. І сиплете сіль.
+1
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 20:52

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Да, вероятно, что будет. Вопрос - удастся ли Порошенко убедить западные элиты сохранить себя в качестве лидера, или будут подыскивать кого-то другого (Кличко, еще варианты)?

За Порошенко опыт и харизма, но против - высокий антирейтинг. Проведи выборы в ближайший год, их бы выиграл либо Разумков, либо Зеленский. Порошенко проиграл бы их любому, кроме разве что Бойко

Кличко найбільш вірогідний. Все буде залежити від соціології, яка замінить праймеріз. Хто переможе, по соцопитуванням, того і буде підтримувати Захід, той і стане наступним Президентом. Якщо Зеленський збереже залишки рейтингу, то буде Кличко, з великою ймовірністю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 20:55

  lapay написав:
  zРадио написав:Да, вероятно, что будет. Вопрос - удастся ли Порошенко убедить западные элиты сохранить себя в качестве лидера, или будут подыскивать кого-то другого (Кличко, еще варианты)?

За Порошенко опыт и харизма, но против - высокий антирейтинг. Проведи выборы в ближайший год, их бы выиграл либо Разумков, либо Зеленский. Порошенко проиграл бы их любому, кроме разве что Бойко

Кличко найбільш вірогідний. Все буде залежити від соціології, яка замінить праймеріз. Хто переможе, по соцопитуванням, того і буде підтримувати Захід, той і стане наступним Президентом. Якщо Зеленський збереже залишки рейтингу, то буде Кличко, з великою ймовірністю.


Наступником буде (у порядку ймовірності)
або Разумков,
або Медведчук,
або Кличко,
або Петро,
:mrgreen:
демократія та мозкопромивання покаже кого оберуть люди.
і скоріш за все достроково доведеться обирати, так як Бубочка видохлась :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 20:59

  Alex2007 написав:
  pesikot написав:Придётся Бубочке идти на поклон к Пороху, чтобы Порох стал посредником между Украиной и Байденом

................

PS. Приятно читать, как многих тут корёжит от победы Байдена Читаю и радуюсь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский



Тут большинству глубоко все-равно кто там будет - пан Байден или пан Трамп.

так глубоко всё равно, что уже которую страницу форума обсуждают Байдена :)
Когда глубоко всё равно, то не обсуждают - неожиданно, да ? :)

Зеленского, например, тут обсуждаю только я.
Остальные - молчат. Вот это действительно - глубоко всё равно :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 21:08

pesikot
Марионетка пытается ухватиться за иные ниточки.
Право, уж лучше о кукловадах.)
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 21:21

Alex2007
Позволю себе не согласиться с озвученным Вами списком в иерархии возможностей на пост.
Время идет, и некоторые реальности не поспевают за реалиями.
Ув. mortimer и Олег упоминали о лошади, телеге и последовательности.
А так же об окошке.
пс. за окошком и то, что в окошке отражается.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 21:30

  bevzaalex написав:Alex2007
Позволю себе не согласиться с озвученным Вами списком в иерархии возможностей на пост.
Время идет, и некоторые реальности не поспевают за реалиями.
Ув. mortimer и Олег упоминали о лошади, телеге и последовательности.
А так же об окошке.
пс. за окошком и то, что в окошке отражается.


Як то кажуть, поживемо - побачимо. :)
Я б на месте Запада среди основных потенциальных кандидатов, что есть на моменте (с небольшим запасом будущего времени) ) ставил бы или на Разумкова, или на Кличко (стоит признать, что рост Кличка как политика по сравнению с 5 летней давностью таки есть).
А других реальных кандидатов пока что нет/не видно, и финт как вышло с Зельцем за пару месяцев перед выборами уже не пройдет - лохторат второй раз так нагло не обманешь, хотя.... :mrgreen:
Если кто-то новый хочет проявлять свои президентские амбиции на плановые/внеплановые выборы - это нужно делать уже.

п.с. А если говорить вообще, то все зависит от того какие реальные цели Запада по отношению к Украине :roll:, им главное чтоб кандидат максимально исполнительный был, а кто это в числе первых - не такая уж и загадка :lol:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 08 лис, 2020 21:44, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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