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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6786678767886789> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Нед 08 лис, 2020 20:29 lapay написав: Буде реінкарнація, до того все йде, завдяки мудрому Бубочке, так що готуйтесь.

Буде реінкарнація, до того все йде, завдяки мудрому Бубочке, так що готуйтесь.



Да, вероятно, что будет. Вопрос - удастся ли Порошенко убедить западные элиты сохранить себя в качестве лидера, или будут подыскивать кого-то другого (Кличко, еще варианты)?



За Порошенко опыт и харизма, но против - высокий антирейтинг. Проведи выборы в ближайший год, их бы выиграл либо Разумков, либо Зеленский. Порошенко проиграл бы их любому, кроме разве что Бойко Да, вероятно, что будет. Вопрос - удастся ли Порошенко убедить западные элиты сохранить себя в качестве лидера, или будут подыскивать кого-то другого (Кличко, еще варианты)?За Порошенко опыт и харизма, но против - высокий антирейтинг. Проведи выборы в ближайший год, их бы выиграл либо Разумков, либо Зеленский. Порошенко проиграл бы их любому, кроме разве что Бойко Востаннє редагувалось zРадио в Нед 08 лис, 2020 20:32, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 8171 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1495 раз. Подякували: 3352 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лис, 2020 20:32 lapay написав: Alex2007 написав: Тут главное чтобы при содействии международных коррупционеров не было реинкарнации лживого псевдопатриота, от наглости которого из всех президентов больше всего корежит. Тут главное чтобы при содействии международных коррупционеров не было реинкарнации лживого псевдопатриота, от наглости которого из всех президентов больше всего корежит.

Буде реінкарнація, до того все йде, завдяки мудрому Бубочке, так що готуйтесь. Буде реінкарнація, до того все йде, завдяки мудрому Бубочке, так що готуйтесь.



а те, що він нахабний, брехливий та псевдопатріот - це вже навіть сумнівам не піддається

lapay написав: Alex2007 написав: А еще лучше, чтоб Бубочка или кто-либо другой вообще перестали то и дело подлизывать одно место разнообразным международным украинским партнерам, будь-то слева , будь-то справа, А еще лучше, чтоб Бубочка или кто-либо другой вообще перестали то и дело подлизывать одно место разнообразным международным украинским партнерам, будь-то слева , будь-то справа,

Для цього треба дрібничку - змінити Конституцію, на користь ватанів. Alex2007 написав: От так и живем От так и живем

І будемо жити, і це чудово. : ) Для цього треба дрібничку - змінити Конституцію, на користь ватанів.І будемо жити, і це чудово. : )



не надо там в конституции ничего менять, нужно просто начать ее выполнять, с самой первой статьи

Статья 1. Украина есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство.





Все эти 5 характеристик по большому счету нарушены, есть только некое подобие "демократическое" - но это так, "вывеска".

И никакой Байден, Трамп, Папа Римский, Иисус Христос не заставит (и ничем не поможет) выполнять нормы конституции, если всем в стране (в первую очередь державним мужам) этого не захотеть начать делать. А когда человек, сын которого и он сам замечены в международных темных делах, а также его местный поддельник еще больше запятнан, то вот прямо наступит оазис а те, що він нахабний, брехливий та псевдопатріот - це вже навіть сумнівам не піддаєтьсяне надо там в конституции ничего менять, нужно просто начать ее выполнять, с самой первой статьиВсе эти 5 характеристик по большому счету нарушены, есть только некое подобие "демократическое" - но это так, "вывеска".И никакой Байден, Трамп, Папа Римский, Иисус Христос не заставит (и ничем не поможет) выполнять нормы конституции, если всем в стране (в первую очередь державним мужам) этого не захотеть начать делать. А когда человек, сын которого и он сам замечены в международных темных делах, а также его местный поддельник еще больше запятнан, то вот прямо наступит оазис Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 08 лис, 2020 20:44, всього редагувалось 1 раз. Alex2007 1

Повідомлень: 2574 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1219 раз. Подякували: 1063 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лис, 2020 20:39 Schmit написав:

Да, за стол переговоров садятся в Ялте равные. Равность доказывается на ринге.

пс. важно, чтоб бубочка под ногами не путался

https://dambiev.livejournal.com/2118168.html

а вот и первые пуканы вне Карабаха, у кого времени вагон

https://www.yaplakal.com/forum2/topic2188241.html Да, за стол переговоров садятся в Ялте равные. Равность доказывается на ринге.пс. важно, чтоб бубочка под ногами не путалсяа вот и первые пуканы вне Карабаха, у кого времени вагон Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1914 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2232 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лис, 2020 20:48 Alex2007 написав:

не надо там в конституции ничего менять, нужно просто начать ее выполнять, с самой первой статьи

Статья 1. Украина есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство.





Все эти 5 характеристик по большому счету нарушены, есть только некое подобие " не надо там в конституции ничего менять, нужно просто начать ее выполнять, с самой первой статьиВсе эти 5 характеристик по большому счету нарушены, есть только некое подобие "

Ви краєте моє серце. І сиплете сіль.

+1 Ви краєте моє серце. І сиплете сіль.+1 Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1914 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2232 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лис, 2020 20:52 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Да, вероятно, что будет. Вопрос - удастся ли Порошенко убедить западные элиты сохранить себя в качестве лидера, или будут подыскивать кого-то другого (Кличко, еще варианты)?



За Порошенко опыт и харизма, но против - высокий антирейтинг. Проведи выборы в ближайший год, их бы выиграл либо Разумков, либо Зеленский. Порошенко проиграл бы их любому, кроме разве что Бойко Да, вероятно, что будет. Вопрос - удастся ли Порошенко убедить западные элиты сохранить себя в качестве лидера, или будут подыскивать кого-то другого (Кличко, еще варианты)?За Порошенко опыт и харизма, но против - высокий антирейтинг. Проведи выборы в ближайший год, их бы выиграл либо Разумков, либо Зеленский. Порошенко проиграл бы их любому, кроме разве что Бойко

Кличко найбільш вірогідний. Все буде залежити від соціології, яка замінить праймеріз. Хто переможе, по соцопитуванням, того і буде підтримувати Захід, той і стане наступним Президентом. Якщо Зеленський збереже залишки рейтингу, то буде Кличко, з великою ймовірністю. Кличко найбільш вірогідний. Все буде залежити від соціології, яка замінить праймеріз. Хто переможе, по соцопитуванням, того і буде підтримувати Захід, той і стане наступним Президентом. Якщо Зеленський збереже залишки рейтингу, то буде Кличко, з великою ймовірністю. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11067 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1272 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лис, 2020 20:55 lapay написав: zРадио написав: Да, вероятно, что будет. Вопрос - удастся ли Порошенко убедить западные элиты сохранить себя в качестве лидера, или будут подыскивать кого-то другого (Кличко, еще варианты)?



За Порошенко опыт и харизма, но против - высокий антирейтинг. Проведи выборы в ближайший год, их бы выиграл либо Разумков, либо Зеленский. Порошенко проиграл бы их любому, кроме разве что Бойко Да, вероятно, что будет. Вопрос - удастся ли Порошенко убедить западные элиты сохранить себя в качестве лидера, или будут подыскивать кого-то другого (Кличко, еще варианты)?За Порошенко опыт и харизма, но против - высокий антирейтинг. Проведи выборы в ближайший год, их бы выиграл либо Разумков, либо Зеленский. Порошенко проиграл бы их любому, кроме разве что Бойко

Кличко найбільш вірогідний. Все буде залежити від соціології, яка замінить праймеріз. Хто переможе, по соцопитуванням, того і буде підтримувати Захід, той і стане наступним Президентом. Якщо Зеленський збереже залишки рейтингу, то буде Кличко, з великою ймовірністю. Кличко найбільш вірогідний. Все буде залежити від соціології, яка замінить праймеріз. Хто переможе, по соцопитуванням, того і буде підтримувати Захід, той і стане наступним Президентом. Якщо Зеленський збереже залишки рейтингу, то буде Кличко, з великою ймовірністю.



Наступником буде (у порядку ймовірності)

або Разумков,

або Медведчук,

або Кличко,

або Петро,



демократія та мозкопромивання покаже кого оберуть люди.

і скоріш за все достроково доведеться обирати, так як Бубочка видохлась Наступником буде (у порядку ймовірності)або Разумков,або Медведчук,або Кличко,або Петро,демократія та мозкопромивання покаже кого оберуть люди.і скоріш за все достроково доведеться обирати, так як Бубочка видохлась Alex2007 1

Повідомлень: 2574 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1219 раз. Подякували: 1063 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лис, 2020 20:59 Alex2007 написав: pesikot написав: Придётся Бубочке идти на поклон к Пороху, чтобы Порох стал посредником между Украиной и Байденом



................



PS. Приятно читать, как многих тут корёжит от победы Байдена Читаю и радуюсь

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский Придётся Бубочке идти на поклон к Пороху, чтобы Порох стал посредником между Украиной и Байденом................PS. Приятно читать, как многих тут корёжит от победы Байдена Читаю и радуюсь"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский





Тут большинству глубоко все-равно кто там будет - пан Байден или пан Трамп. Тут большинству глубоко все-равно кто там будет - пан Байден или пан Трамп.

так глубоко всё равно, что уже которую страницу форума обсуждают Байдена

Когда глубоко всё равно, то не обсуждают - неожиданно, да ?



Зеленского, например, тут обсуждаю только я.

Остальные - молчат. Вот это действительно - глубоко всё равно так глубоко всё равно, что уже которую страницу форума обсуждают БайденаКогда глубоко всё равно, то не обсуждают - неожиданно, да ?Зеленского, например, тут обсуждаю только я.Остальные - молчат. Вот это действительно - глубоко всё равно "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5480 З нами з: 31.08.09 Подякував: 358 раз. Подякували: 1092 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лис, 2020 21:08 pesikot

Марионетка пытается ухватиться за иные ниточки.

Право, уж лучше о кукловадах.) Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1914 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2232 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лис, 2020 21:21 Alex2007

Позволю себе не согласиться с озвученным Вами списком в иерархии возможностей на пост.

Время идет, и некоторые реальности не поспевают за реалиями.

Ув. mortimer и Олег упоминали о лошади, телеге и последовательности.

А так же об окошке.

пс. за окошком и то, что в окошке отражается. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1914 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2232 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лис, 2020 21:30 bevzaalex написав: Alex2007

Позволю себе не согласиться с озвученным Вами списком в иерархии возможностей на пост.

Время идет, и некоторые реальности не поспевают за реалиями.

Ув. mortimer и Олег упоминали о лошади, телеге и последовательности.

А так же об окошке.

пс. за окошком и то, что в окошке отражается. Позволю себе не согласиться с озвученным Вами списком в иерархии возможностей на пост.Время идет, и некоторые реальности не поспевают за реалиями.Ув. mortimer и Олег упоминали о лошади, телеге и последовательности.А так же об окошке.пс. за окошком и то, что в окошке отражается.



Як то кажуть, поживемо - побачимо.

Я б на месте Запада среди основных потенциальных кандидатов, что есть на моменте (с небольшим запасом будущего времени) ) ставил бы или на Разумкова, или на Кличко (стоит признать, что рост Кличка как политика по сравнению с 5 летней давностью таки есть).

А других реальных кандидатов пока что нет/не видно, и финт как вышло с Зельцем за пару месяцев перед выборами уже не пройдет - лохторат второй раз так нагло не обманешь, хотя....

Если кто-то новый хочет проявлять свои президентские амбиции на плановые/внеплановые выборы - это нужно делать уже.



п.с. А если говорить вообще, то все зависит от того какие реальные цели Запада по отношению к Украине , им главное чтоб кандидат максимально исполнительный был, а кто у нас отличается исполнительностью и покорностью в числе первых - не такая уж и загадка Як то кажуть, поживемо - побачимо.Я б на месте Запада среди основных потенциальных кандидатов, что есть на моменте (с небольшим запасом будущего времени) ) ставил бы или на Разумкова, или на Кличко (стоит признать, что рост Кличка как политика по сравнению с 5 летней давностью таки есть).А других реальных кандидатов пока что нет/не видно, и финт как вышло с Зельцем за пару месяцев перед выборами уже не пройдет - лохторат второй раз так нагло не обманешь, хотя....Если кто-то новый хочет проявлять свои президентские амбиции на плановые/внеплановые выборы - это нужно делать уже.п.с. А если говорить вообще, то все зависит от того какие реальные цели Запада по отношению к Украине, им главное чтоб кандидат максимально исполнительный был, а кто у нас отличается исполнительностью и покорностью в числе первых - не такая уж и загадка Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 08 лис, 2020 21:45, всього редагувалось 2 разів. Alex2007 1

Повідомлень: 2574 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1219 раз. Подякували: 1063 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 6786678767886789> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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