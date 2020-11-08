Є тільки десяток держав, типа Раші, які хочуть стати по справжньому незалежними, як КНДР. Всі інші намагаються дружити з багатими і сильними, чи бути не другом, а членом ЄС.
Наступником буде (у порядку ймовірності)
або Разумков,
або Медведчук,
або Кличко,
або Петро,
1. Бойко чи Медведчук програє будь-кому, хто вийде з ним в другий тур.
2. Якщо Зеленський збереже рейтинг більше за рейтинг Бойка, то Порошенку треба відмовитись від виборів, на користь Кличка, інакше буде Зеленський.
Чи буде так, важко сказати, хіба що Байден змусить демопозицію висунути єдиного кандидата, без такого антирейтинга, як у Порошенко.
Якщо рейтинг Зеленського впаде до 10%, то цілком може бути Порошенко, згідно п.1
Разумков завжди буде мати рейтинг менше, ніж у Зеленського.