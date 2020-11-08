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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6786678767886789

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 21:39

  Alex2007 написав:Статья 1. Украина есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство.
:!:

Все эти 5 характеристик по большому счету нарушены, есть только некое подобие "демократическое" - но это так, "вывеска".

Є тільки десяток держав, типа Раші, які хочуть стати по справжньому незалежними, як КНДР. Всі інші намагаються дружити з багатими і сильними, чи бути не другом, а членом ЄС.
Наступником буде (у порядку ймовірності)
або Разумков,
або Медведчук,
або Кличко,
або Петро,

1. Бойко чи Медведчук програє будь-кому, хто вийде з ним в другий тур.
2. Якщо Зеленський збереже рейтинг більше за рейтинг Бойка, то Порошенку треба відмовитись від виборів, на користь Кличка, інакше буде Зеленський.
Чи буде так, важко сказати, хіба що Байден змусить демопозицію висунути єдиного кандидата, без такого антирейтинга, як у Порошенко.
Якщо рейтинг Зеленського впаде до 10%, то цілком може бути Порошенко, згідно п.1
Разумков завжди буде мати рейтинг менше, ніж у Зеленського.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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  #<1 ... 6786678767886789
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