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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 08 лис, 2020 21:39
Alex2007 написав:Статья 1. Украина есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство.
Все эти 5 характеристик по большому счету нарушены, есть только некое подобие "демократическое" - но это так, "вывеска".
Є тільки десяток держав, типа Раші, які хочуть стати по справжньому незалежними, як КНДР. Всі інші намагаються дружити з багатими і сильними, чи бути не другом, а членом ЄС.
Наступником буде (у порядку ймовірності)
або Разумков,
або Медведчук,
або Кличко,
або Петро,
1. Бойко чи Медведчук програє будь-кому, хто вийде з ним в другий тур.
2. Якщо Зеленський збереже рейтинг більше за рейтинг Бойка, то Порошенку треба відмовитись від виборів, на користь Кличка, інакше буде Зеленський.
Чи буде так, важко сказати, хіба що Байден змусить демопозицію висунути єдиного кандидата, без такого антирейтинга, як у Порошенко.
Якщо рейтинг Зеленського впаде до 10%, то цілком може бути Порошенко, згідно п.1
Разумков завжди буде мати рейтинг менше, ніж у Зеленського.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 08 лис, 2020 21:50
lapay написав:
Є тільки десяток держав, типа Раші, які хочуть стати по справжньому незалежними, як КНДР. Всі інші намагаються дружити з багатими і сильними, чи бути не другом, а членом ЄС.
я ж не проти щоб Україна дружила з сильними та багатими, але якось делікатніше та обережніше треба, а то у нас такими темпами можна буде відміняти свято незалежності 24 серпня із-за повної відсутності такової.
п.с Наприклад, можна було б налагоджувати тісні зв`язки з Китаєм (теж сильний і багатий) та з іншими країнами. Чому ні? Теж могли б там кредити брати. Чому ні? Захід не дозволяє? - так отож. Чи тому що він "комуністичний"?
п.с2. щодо десятка країн типа Раші, що хочуть незалежності -
ну Турція як би досить незалежна і нормально, рашистською чи КНДРівсью мабуть назвати її важко.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Нед 08 лис, 2020 22:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 08 лис, 2020 21:59
Alex2007 написав:
а то у нас такими темпами можна буде відміняти свято незалежності 24 серпня із-за повної відсутності таково
Ну от, недавно було свято незалежності корупціонерів від покарання, освячене КСУ. Легше стало? Незалежність від чого - від міжнародних угод, як у Раші, чи від боротьби з корупцією, як у нас?
Alex2007 написав:
п.с Наприклад, можна було б налагоджувати тісні зв`язки з Китаєм (теж сильний і багатий) та з іншими країнами. Чому ні? Теж могли б там кредити брати. Чому ні?
Білораша дружить і з Китаєм, і з Рашею, беручи там кредити і дотації. Від чого вона незалежна - від чесних виборів?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 08 лис, 2020 22:12
lapay
Треба мудро поєднювати незалежність, національні інтереси (про які у нас майже забули). Це важко в нинішних світових і внутрішніх умовах, не сперечаюсь.
А міжнародні угоди - то таке. Сильно нам допоміг Будапешський меморандум? Давити на партнерів збирається наш Гарант - з коридору до кімнати, де засідають ті дядьки, сильно не надавиш.
Чи Евроасоціація, де здебільшого захищаються інтереси Європи, а наші - так собі, якісь мізерні експортні квоти; стурбованість щодо наприклад, законів про деревообробку, локалізацію виробництва та взагалі інші дивні "стурбованності" з інших питань, тощо.
Добре, що хоч трохи гавкнули нещодавно на Угорщину.
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Додано: Нед 08 лис, 2020 22:19
Alex2007 написав:
(стоит признать, что рост Кличка как политика по сравнению с 5 летней давностью таки есть).
Боксер за 5 лет не увеличил своего избирателя в столице (количественно). Не, ну если из всех утюгов про парки рассказывать да про мостики с мутными стеклами, то может кто то и купится.
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Додано: Нед 08 лис, 2020 22:33
Alex2007 написав:
Треба мудро поєднювати незалежність, національні інтереси (про які у нас майже забули). Це важко в нинішних світових і внутрішніх умовах, не сперечаюсь.
Треба, багато чого треба, тільки, поки що, таких ніде в світі не має. Не можна бути незалежним і багатим, навіть США залежить від інших країн.
Alex2007 написав:
А міжнародні угоди - то таке. Сильно нам допоміг Будапешський меморандум?
Меморандум не угода. Раша за Крим і Донбас заплатила збитками сотнями мільярдів доларів. От така висока ціна незалежності.
Alex2007 написав:
Чи Евроасоціація, де здебільшого захищаються інтереси Європи, а наші - так собі, якісь мізерні експортні квоти; стурбованість щодо наприклад, законів про деревообробку, локалізацію виробництва та взагалі інші дивні "стурбованності" з інших питань, тощо.
Євроасоціація збільшила наш експорт, в ЄС, на 70%. Якби зробили реформу наших дуже незалежних суддів, то були б і інвестиції.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 08 лис, 2020 22:45
vano80 написав: Alex2007 написав:
(стоит признать, что рост Кличка как политика по сравнению с 5 летней давностью таки есть).
Боксер за 5 лет не увеличил своего избирателя в столице (количественно). Не, ну если из всех утюгов про парки рассказывать да про мостики с мутными стеклами, то может кто то и купится.
Если из Кличко будут "лепить" президента, то картинка будет показывать всемирно-известного рукопожатного 2-метрового красавца-мужчину, а не шестерку строительной мафии, не способную решить самые плевые проблемы коммунальной инфраструктуры вроде очистки ливнестоков. Коммуникация, построенная на его мэрских "заслугах", будет полным провалом, и грамотные технологи, наоборот, будут дистанцироваться от этого
lapay написав:
Євроасоціація збільшила наш експорт, в ЄС, на 70%. Якби зробили реформу наших дуже незалежних суддів, то були б і інвестиції.
На 20% вырос экспорт в ЕС 2019/2013 (20,2 млрд против 17,8). Хочешь фантазировать - делай это по философским вопросам. Но там, где проверить не составляет труда, врать все-таки заканчивай - глуповато выглядишь...
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в Нед 08 лис, 2020 22:54, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 08 лис, 2020 22:50
lapay написав:
Якби зробили реформу наших дуже незалежних суддів, то були б і інвестиції.
так робили ж декілька років тому.
І ще, навіщо треба було ставити революціонера Луценка та ще й без юридичної освіти, змінюючи під це законодавство - досі не можу знайти нормальну адекватну відповідь для себе. Ну що було, то було.
А щодо Будапешту
угода чи меморандум - це вже нюанси, це міжнародний документ (який як виявляється зараз, прописаний досить неоднозначно та пофігістично).
Так деяка допомога заходу була - фінансова, воєна - але цього мабуть недостатньо. - називається режим "підтримки штанів".
Востаннє редагувалось Alex2007
в Нед 08 лис, 2020 22:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 08 лис, 2020 22:57
Alex2007 написав: bevzaalex написав:Alex2007
Позволю себе не согласиться с озвученным Вами списком в иерархии возможностей на пост.
Время идет, и некоторые реальности не поспевают за реалиями.
Ув. mortimer и Олег упоминали о лошади, телеге и последовательности.
А так же об окошке.
пс. за окошком и то, что в окошке отражается.
Як то кажуть, поживемо - побачимо.
Я б на месте Запада среди основных потенциальных кандидатов, что есть на моменте (с небольшим запасом будущего времени) ) ставил бы или на Разумкова, или на Кличко (стоит признать, что рост Кличка как политика по сравнению с 5 летней давностью таки есть).
А других реальных кандидатов пока что нет/не видно, и финт как вышло с Зельцем за пару месяцев перед выборами уже не пройдет - лохторат второй раз так нагло не обманешь, хотя....
Если кто-то новый хочет проявлять свои президентские амбиции на плановые/внеплановые выборы - это нужно делать уже.
п.с. А если говорить вообще, то все зависит от того какие реальные цели Запада по отношению к Украине
, им главное чтоб кандидат максимально исполнительный был, а кто у нас отличается исполнительностью и покорностью в числе первых - не такая уж и загадка
Хантер Байден норм кандидат?
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Додано: Нед 08 лис, 2020 22:59
zРадио написав:
На 20% вырос экспорт в ЕС 2019/2013 (20,2 млрд против 17,8).
Вона почала діяти з 1.09.2017, а не з 1.01.2014.
Alex2007 написав:
так робили ж декілька років тому.
І ще, навіщо треба було ставити революціонера Луценка та ще й без юридичної освіти, змінюючи під це законодавство - досі не можу знайти нормальну адекватну відповідь для себе. Ну що було, то було.
Її вже 30 років роблять, а Луценко лише малий епізод. Результат - інвестицій як не було, так і не буде, поки будуть "чесні і незалежні" Вовки і КСУ, який, заднім числом, може відмінити що завгодно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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