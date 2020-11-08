Вкладчик1234 написав:
Хантер Байден норм кандидат?
я имел ввиду что им, западу, как раз, к сожалению для нас всех, выгоден в качестве "максимально исполнительного кандидата" человек по имени По.
А Хантер Байден - я думаю у себя на Родине парень не пропадет и ничто ему не угрожает.
да и согласно действующим пока законам Украины - Хантер никак не может быть кандидатом. Не, ну можно конечно в революционных целях поменять законодательство. Но тогда подтянется на президентскую гонку еще один Карлсон Михо и многие другие Даже не знаю кто из них лучше будет