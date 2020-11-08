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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 08 лис, 2020 23:01
Вкладчик1234 написав: Alex2007 написав:
п.с. А если говорить вообще, то все зависит от того какие реальные цели Запада по отношению к Украине
, им главное чтоб кандидат максимально исполнительный был, а кто у нас отличается исполнительностью и покорностью в числе первых - не такая уж и загадка :lol
Хантер Байден норм кандидат?
я имел ввиду что им, западу, как раз, к сожалению для нас всех, выгоден в качестве "максимально исполнительного кандидата" человек по имени По.
А Хантер Байден - я думаю у себя на Родине парень не пропадет и ничто ему не угрожает.
да и согласно действующим пока законам Украины - Хантер никак не может быть кандидатом. Не, ну можно конечно в революционных целях поменять законодательство. Но тогда подтянется на президентскую гонку еще один Карлсон Михо и многие другие
Даже не знаю кто из них лучше будет
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Додано: Нед 08 лис, 2020 23:27
lapay написав: unicdima написав:
Шуша бизимдир!
Завтра в Азейбарджані день Прапора. Тому за ціною не стояли, хоч БПЛА не літали через погану погоду. Ремейк Великої Вітчизняної Війни.
О, бачу цікавишся темою, про прапор та погоду в курсі.
Але в тих умовах погана видимість складає проблеми і для оборони, той хто краще оснащений та підготований той і виграє, а як правильно тут вже сказали азербайджанці місто обходили і брали спецназом. А вже вчора при армянській контратаці на відео є момент попадання в танк мамлі.
Взагалі азербайджанська армія діє дуже професійно, навіть не віриться, що вони на таке здатні. Навіть краще за турків в Сирії, а тут місцевість значно складніша.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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Додано: Нед 08 лис, 2020 23:34
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