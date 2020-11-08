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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6787678867896790 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Нед 08 лис, 2020 23:01 Вкладчик1234 написав: Alex2007 написав:



п.с. А если говорить вообще, то все зависит от того какие реальные цели Запада по отношению к Украине , им главное чтоб кандидат максимально исполнительный был, а кто у нас отличается исполнительностью и покорностью в числе первых - не такая уж и загадка :lol п.с. А если говорить вообще, то все зависит от того какие реальные цели Запада по отношению к Украине, им главное чтоб кандидат максимально исполнительный был, а кто у нас отличается исполнительностью и покорностью в числе первых - не такая уж и загадка :lol

Хантер Байден норм кандидат? Хантер Байден норм кандидат?



я имел ввиду что им, западу, как раз, к сожалению для нас всех, выгоден в качестве "максимально исполнительного кандидата" человек по имени По.

А Хантер Байден - я думаю у себя на Родине парень не пропадет и ничто ему не угрожает.

да и согласно действующим пока законам Украины - Хантер никак не может быть кандидатом. Не, ну можно конечно в революционных целях поменять законодательство. Но тогда подтянется на президентскую гонку еще один Карлсон Михо и многие другие Даже не знаю кто из них лучше будет я имел ввиду что им, западу, как раз, к сожалению для нас всех, выгоден в качестве "максимально исполнительного кандидата" человек по имени По.А Хантер Байден - я думаю у себя на Родине парень не пропадет и ничто ему не угрожает.да и согласно действующим пока законам Украины - Хантер никак не может быть кандидатом. Не, ну можно конечно в революционных целях поменять законодательство. Но тогда подтянется на президентскую гонку еще один Карлсон Михо и многие другиеДаже не знаю кто из них лучше будет Alex2007 1

Повідомлень: 2578 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1219 раз. Подякували: 1063 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лис, 2020 23:27 lapay написав: unicdima написав: Шуша бизимдир! Шуша бизимдир!

Завтра в Азейбарджані день Прапора. Тому за ціною не стояли, хоч БПЛА не літали через погану погоду. Ремейк Великої Вітчизняної Війни. Завтра в Азейбарджані день Прапора. Тому за ціною не стояли, хоч БПЛА не літали через погану погоду. Ремейк Великої Вітчизняної Війни.

О, бачу цікавишся темою, про прапор та погоду в курсі.

Але в тих умовах погана видимість складає проблеми і для оборони, той хто краще оснащений та підготований той і виграє, а як правильно тут вже сказали азербайджанці місто обходили і брали спецназом. А вже вчора при армянській контратаці на відео є момент попадання в танк мамлі.

Взагалі азербайджанська армія діє дуже професійно, навіть не віриться, що вони на таке здатні. Навіть краще за турків в Сирії, а тут місцевість значно складніша. О, бачу цікавишся темою, про прапор та погоду в курсі.Але в тих умовах погана видимість складає проблеми і для оборони, той хто краще оснащений та підготований той і виграє, а як правильно тут вже сказали азербайджанці місто обходили і брали спецназом. А вже вчора при армянській контратаці на відео є момент попадання в танк мамлі.Взагалі азербайджанська армія діє дуже професійно, навіть не віриться, що вони на таке здатні. Навіть краще за турків в Сирії, а тут місцевість значно складніша. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 932 З нами з: 10.06.19 Подякував: 34 раз. Подякували: 79 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лис, 2020 23:34 zРадио

Повідомлень: 8173 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1495 раз. Подякували: 3355 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6787678867896790 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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