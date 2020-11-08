Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
п.с. А если говорить вообще, то все зависит от того какие реальные цели Запада по отношению к Украине , им главное чтоб кандидат максимально исполнительный был, а кто у нас отличается исполнительностью и покорностью в числе первых - не такая уж и загадка :lol
Хантер Байден норм кандидат?
я имел ввиду что им, западу, как раз, к сожалению для нас всех, выгоден в качестве "максимально исполнительного кандидата" человек по имени По. А Хантер Байден - я думаю у себя на Родине парень не пропадет и ничто ему не угрожает. да и согласно действующим пока законам Украины - Хантер никак не может быть кандидатом. Не, ну можно конечно в революционных целях поменять законодательство. Но тогда подтянется на президентскую гонку еще один Карлсон Михо и многие другие Даже не знаю кто из них лучше будет
Завтра в Азейбарджані день Прапора. Тому за ціною не стояли, хоч БПЛА не літали через погану погоду. Ремейк Великої Вітчизняної Війни.
О, бачу цікавишся темою, про прапор та погоду в курсі. Але в тих умовах погана видимість складає проблеми і для оборони, той хто краще оснащений та підготований той і виграє, а як правильно тут вже сказали азербайджанці місто обходили і брали спецназом. А вже вчора при армянській контратаці на відео є момент попадання в танк мамлі. Взагалі азербайджанська армія діє дуже професійно, навіть не віриться, що вони на таке здатні. Навіть краще за турків в Сирії, а тут місцевість значно складніша.
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Обламали Шарікова. https://www.pravda.com.ua/news/2020/11/5/7272543/ В реєстрі з'явився текст рішення апеляційного суду, яке дозволяє експрезиденту Петру Порошенку не задовольняти позов Анатолія Шарія про захист честі та гідності і не спростовувати слова про те, що Шарій - "не український журналіст" і "працює на Росію".
Деталі: Своїм рішенням Київський апеляційний суд скасував рішення попередньої інстанції – Печерського суду Києва, - який позов Шарія задовольнив. ... Також суд стягнув з Шарія на користь Порошенка судові витрати в розмірі 3,5 тисячі гривень.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Alex2007 написав:А щодо Будапешту угода чи меморандум - це вже нюанси, це міжнародний документ (який як виявляється зараз, прописаний досить неоднозначно та пофігістично).
Бумага, которой подтерлись в уборной, снимает моральные обязательства потерпевшей стороны. Я верю, что при всей нашей деградации, мы все еще ближе всех основных претендентов к созданию сего чуда. Естественно такие вещи делаются тихой сапой, ибо чревато. Но еще раз напомню, что бумага в уборной позволяет (пукнуть)сделать это открыто. Громко. При всех. Д~доверие М~мораль
Alex2007 написав: я вижу откровенную схему развода, и я даже может и закрыл бы на это глаза, поверил бы в рыночность и тоже назвал бы это реформой, если бы за 6 лет видел какие-то другие настоящие реформы в сфере экономики вместо безпробудного погружения страны на дно.
Можно поподробнее о "других настоящих реформах" ? Олигархов к стенке и снизить налоги - это понятно а есть еще что-нибудь конструктивное?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
lapay написав: Взагалі на розумію, чого Раша так топила за Трампа? Трамп обвалив ціни на нафту і газ, душив санкціями і саму Рашу, з потоками, і їх спільників Іран і Китай. Єдине нормальне пояснення - ватани мазохісти.
Неоднократно читал российскую аналитику, где приводилась масса аргументов против Трампа именно в связи с его антироссийскими действиями. За Трампа топили деятели вроде Жирика, а фюрер имхо давно разочаровался в рыжем.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
pesikot написав:многих тут корёжит от победы Байдена Читаю и радуюсь
Это те самые профессиональные борцы с коррупцией и мародерством, голосующие по принципу "кто угодно, лишь бы не..."
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
unicdima написав:Але в тих умовах погана видимість складає проблеми і для оборони, той хто краще оснащений та підготований той і виграє, а як правильно тут вже сказали азербайджанці місто обходили і брали спецназом. Взагалі азербайджанська армія діє дуже професійно, навіть не віриться, що вони на таке здатні. Навіть краще за турків в Сирії, а тут місцевість значно складніша.
Большинство ранений в Шуше пистолетные и ножевые - захват шел фактически врукопашную, а не как традиционный армейский штурм города. Это обстоятельство нам надо учесть при подготовке штурма Донецка и Луганска. Шушинскую операцию надо глубоко проанализировать и извлечь уроки для себя.
zРадио написав:На 20% вырос экспорт в ЕС 2019/2013 (20,2 млрд против 17,8). Хочешь фантазировать - делай это по философским вопросам. Но там, где проверить не составляет труда, врать все-таки заканчивай - глуповато выглядишь...
Так і ти з своїм замовчуванням деяких важливих детальок-не академіком виглядаєш... Так,ольгінська шавка. 1 В 2019 в порівнянні з 2013 населення України зменшилось за рахунок населення з територій ОРДЛО і Криму на 13% 2 Росія перекрила Азовське море чим практично відрізала Маріупольський порт від зовнішнього світу.
Таким чином,з урахуванням а - зменшення кількості створювачів товарів на експорт б - перешкоджанням з сторони росії експортній діяльності всього Донецько-Луганського басейну Наш експорт в порівняні з 2013 виріс не те що на 70%... До речі саме це(створення стійкої економіки у відріві з педерацією) і змусило педераційників спустити пар і перевести конфлікт у вялотекучий