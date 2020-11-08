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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6787678867896790 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Нед 08 лис, 2020 23:01 Вкладчик1234 написав: Alex2007 написав:



п.с. А если говорить вообще, то все зависит от того какие реальные цели Запада по отношению к Украине , им главное чтоб кандидат максимально исполнительный был, а кто у нас отличается исполнительностью и покорностью в числе первых - не такая уж и загадка :lol п.с. А если говорить вообще, то все зависит от того какие реальные цели Запада по отношению к Украине, им главное чтоб кандидат максимально исполнительный был, а кто у нас отличается исполнительностью и покорностью в числе первых - не такая уж и загадка :lol

Хантер Байден норм кандидат? Хантер Байден норм кандидат?



я имел ввиду что им, западу, как раз, к сожалению для нас всех, выгоден в качестве "максимально исполнительного кандидата" человек по имени По.

А Хантер Байден - я думаю у себя на Родине парень не пропадет и ничто ему не угрожает.

да и согласно действующим пока законам Украины - Хантер никак не может быть кандидатом. Не, ну можно конечно в революционных целях поменять законодательство. Но тогда подтянется на президентскую гонку еще один Карлсон Михо и многие другие Даже не знаю кто из них лучше будет я имел ввиду что им, западу, как раз, к сожалению для нас всех, выгоден в качестве "максимально исполнительного кандидата" человек по имени По.А Хантер Байден - я думаю у себя на Родине парень не пропадет и ничто ему не угрожает.да и согласно действующим пока законам Украины - Хантер никак не может быть кандидатом. Не, ну можно конечно в революционных целях поменять законодательство. Но тогда подтянется на президентскую гонку еще один Карлсон Михо и многие другиеДаже не знаю кто из них лучше будет Alex2007 1

Повідомлень: 2578 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1219 раз. Подякували: 1064 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лис, 2020 23:27 lapay написав: unicdima написав: Шуша бизимдир! Шуша бизимдир!

Завтра в Азейбарджані день Прапора. Тому за ціною не стояли, хоч БПЛА не літали через погану погоду. Ремейк Великої Вітчизняної Війни. Завтра в Азейбарджані день Прапора. Тому за ціною не стояли, хоч БПЛА не літали через погану погоду. Ремейк Великої Вітчизняної Війни.

О, бачу цікавишся темою, про прапор та погоду в курсі.

Але в тих умовах погана видимість складає проблеми і для оборони, той хто краще оснащений та підготований той і виграє, а як правильно тут вже сказали азербайджанці місто обходили і брали спецназом. А вже вчора при армянській контратаці на відео є момент попадання в танк мамлі.

Взагалі азербайджанська армія діє дуже професійно, навіть не віриться, що вони на таке здатні. Навіть краще за турків в Сирії, а тут місцевість значно складніша. О, бачу цікавишся темою, про прапор та погоду в курсі.Але в тих умовах погана видимість складає проблеми і для оборони, той хто краще оснащений та підготований той і виграє, а як правильно тут вже сказали азербайджанці місто обходили і брали спецназом. А вже вчора при армянській контратаці на відео є момент попадання в танк мамлі.Взагалі азербайджанська армія діє дуже професійно, навіть не віриться, що вони на таке здатні. Навіть краще за турків в Сирії, а тут місцевість значно складніша. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 933 З нами з: 10.06.19 Подякував: 34 раз. Подякували: 79 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лис, 2020 23:34 zРадио

Повідомлень: 8173 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1495 раз. Подякували: 3357 раз. Профіль 8 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лис, 2020 10:17 Re: Політичні дискусії

https://www.pravda.com.ua/news/2020/11/5/7272543/

В реєстрі з'явився текст рішення апеляційного суду, яке дозволяє експрезиденту Петру Порошенку не задовольняти позов Анатолія Шарія про захист честі та гідності і не спростовувати слова про те, що Шарій - "не український журналіст" і "працює на Росію".



Деталі: Своїм рішенням Київський апеляційний суд скасував рішення попередньої інстанції – Печерського суду Києва, - який позов Шарія задовольнив.

...

Також суд стягнув з Шарія на користь Порошенка судові витрати в розмірі 3,5 тисячі гривень. Обламали Шарікова.В реєстрі з'явився текст рішення апеляційного суду, яке дозволяє експрезиденту Петру Порошенку не задовольняти позов Анатолія Шарія про захист честі та гідності і не спростовувати слова про те, що Шарій - "не український журналіст" і "працює на Росію".Деталі: Своїм рішенням Київський апеляційний суд скасував рішення попередньої інстанції – Печерського суду Києва, - який позов Шарія задовольнив....Також суд стягнув з Шарія на користь Порошенка судові витрати в розмірі 3,5 тисячі гривень. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11071 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1272 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лис, 2020 10:20 Alex2007 написав: А щодо Будапешту

угода чи меморандум - це вже нюанси, це міжнародний документ (який як виявляється зараз, прописаний досить неоднозначно та пофігістично).

А щодо Будапештуугода чи меморандум - це вже нюанси, це міжнародний документ (який як виявляється зараз, прописаний досить неоднозначно та пофігістично).

Бумага, которой подтерлись в уборной, снимает моральные обязательства потерпевшей стороны.

Я верю, что при всей нашей деградации, мы все еще ближе всех основных претендентов к созданию сего чуда. Естественно такие вещи делаются тихой сапой, ибо чревато.

Но еще раз напомню, что бумага в уборной позволяет (пукнуть) сделать это открыто. Громко. При всех.

Д~доверие

М~мораль Бумага, которой подтерлись в уборной, снимает моральные обязательства потерпевшей стороны.Я верю, что при всей нашей деградации, мы все еще ближе всех основных претендентов к созданию сего чуда. Естественно такие вещи делаются тихой сапой, ибо чревато.Но еще раз напомню, что бумага в уборной позволяетсделать это открыто. Громко. При всех.Д~довериеМ~мораль Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1915 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2232 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лис, 2020 10:35 Alex2007 написав: я вижу откровенную схему развода, и я даже может и закрыл бы на это глаза, поверил бы в рыночность и тоже назвал бы это реформой, если бы за 6 лет видел какие-то другие настоящие реформы в сфере экономики вместо безпробудного погружения страны на дно. я вижу откровенную схему развода, и я даже может и закрыл бы на это глаза, поверил бы в рыночность и тоже назвал бы это реформой, если бы за 6 лет видел какие-товместо безпробудного погружения страны на дно.

Можно поподробнее о "других настоящих реформах" ?

Олигархов к стенке и снизить налоги - это понятно а есть еще что-нибудь конструктивное? Можно поподробнее о "других настоящих реформах" ?Олигархов к стенке и снизить налоги - это понятноа есть еще что-нибудь конструктивное? Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17735 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2015 раз. Подякували: 2867 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лис, 2020 10:42 lapay написав: Взагалі на розумію, чого Раша так топила за Трампа? Трамп обвалив ціни на нафту і газ, душив санкціями і саму Рашу, з потоками, і їх спільників Іран і Китай.

Єдине нормальне пояснення - ватани мазохісти. Взагалі на розумію, чого Раша так топила за Трампа? Трамп обвалив ціни на нафту і газ, душив санкціями і саму Рашу, з потоками, і їх спільників Іран і Китай.Єдине нормальне пояснення - ватани мазохісти.

Неоднократно читал российскую аналитику, где приводилась масса аргументов против Трампа именно в связи с его антироссийскими действиями. За Трампа топили деятели вроде Жирика, а фюрер имхо давно разочаровался в рыжем. Неоднократно читал российскую аналитику, где приводилась масса аргументов против Трампа именно в связи с его антироссийскими действиями. За Трампа топили деятели вроде Жирика, а фюрер имхо давно разочаровался в рыжем. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17735 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2015 раз. Подякували: 2867 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лис, 2020 10:48 pesikot написав: многих тут корёжит от победы Байдена Читаю и радуюсь многих тут корёжит от победы БайденаЧитаю и радуюсь

Это те самые профессиональные борцы с коррупцией и мародерством, голосующие по принципу "кто угодно, лишь бы не..." Это те самые профессиональные борцы с коррупцией и мародерством, голосующие по принципу "кто угодно, лишь бы не..." Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17735 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2015 раз. Подякували: 2867 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лис, 2020 11:04 unicdima написав: Але в тих умовах погана видимість складає проблеми і для оборони, той хто краще оснащений та підготований той і виграє, а як правильно тут вже сказали азербайджанці місто обходили і брали спецназом.

Взагалі азербайджанська армія діє дуже професійно, навіть не віриться, що вони на таке здатні. Навіть краще за турків в Сирії, а тут місцевість значно складніша. Але в тих умовах погана видимість складає проблеми і для оборони, той хто краще оснащений та підготований той і виграє, а як правильно тут вже сказали азербайджанці місто обходили і брали спецназом.Взагалі азербайджанська армія діє дуже професійно, навіть не віриться, що вони на таке здатні. Навіть краще за турків в Сирії, а тут місцевість значно складніша.



Большинство ранений в Шуше пистолетные и ножевые - захват шел фактически врукопашную, а не как традиционный армейский штурм города. Это обстоятельство нам надо учесть при подготовке штурма Донецка и Луганска. Шушинскую операцию надо глубоко проанализировать и извлечь уроки для себя. Большинство ранений в Шуше пистолетные и ножевые - захват шел фактически врукопашную, а не как традиционный армейский штурм города. Это обстоятельство нам надо учесть при подготовке штурма Донецка и Луганска. Шушинскую операцию надо глубоко проанализировать и извлечь уроки для себя. Libo 2

Повідомлень: 8712 З нами з: 14.11.11 Подякував: 359 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лис, 2020 11:15 zРадио написав: На 20% вырос экспорт в ЕС 2019/2013 (20,2 млрд против 17,8). Хочешь фантазировать - делай это по философским вопросам. Но там, где проверить не составляет труда, врать все-таки заканчивай - глуповато выглядишь... На 20% вырос экспорт в ЕС 2019/2013 (20,2 млрд против 17,8). Хочешь фантазировать - делай это по философским вопросам. Но там, где проверить не составляет труда, врать все-таки заканчивай - глуповато выглядишь... Так і ти з своїм замовчуванням деяких важливих детальок-не академіком виглядаєш...

Так,ольгінська шавка.

1 В 2019 в порівнянні з 2013 населення України зменшилось за рахунок населення з територій ОРДЛО і Криму на 13%

2 Росія перекрила Азовське море чим практично відрізала Маріупольський порт від зовнішнього світу.



Таким чином,з урахуванням

а - зменшення кількості створювачів товарів на експорт

б - перешкоджанням з сторони росії експортній діяльності всього Донецько-Луганського басейну

Наш експорт в порівняні з 2013 виріс не те що на 70%...

До речі саме це(створення стійкої економіки у відріві з педерацією) і змусило педераційників спустити пар і перевести конфлікт у вялотекучий Так і ти з своїм замовчуванням деяких важливих детальок-не академіком виглядаєш...Так,ольгінська шавка.1 В 2019 в порівнянні з 2013 населення України зменшилось за рахунок населення з територій ОРДЛО і Криму на 13%2 Росія перекрила Азовське море чим практично відрізала Маріупольський порт від зовнішнього світу.Таким чином,з урахуванняма - зменшення кількості створювачів товарів на експортб - перешкоджанням з сторони росії експортній діяльності всього Донецько-Луганського басейнуНаш експорт в порівняні з 2013 виріс не те що на 70%...До речі саме це(створення стійкої економіки у відріві з педерацією) і змусило педераційників спустити пар і перевести конфлікт у вялотекучий http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23470 З нами з: 15.01.09 Подякував: 190 раз. Подякували: 2418 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6787678867896790 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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