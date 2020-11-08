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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6787678867896790

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 23:01

  Вкладчик1234 написав:
  Alex2007 написав:

п.с. А если говорить вообще, то все зависит от того какие реальные цели Запада по отношению к Украине :roll:, им главное чтоб кандидат максимально исполнительный был, а кто у нас отличается исполнительностью и покорностью в числе первых - не такая уж и загадка :lol

Хантер Байден норм кандидат? :)


я имел ввиду что им, западу, как раз, к сожалению для нас всех, выгоден в качестве "максимально исполнительного кандидата" человек по имени По.
А Хантер Байден - я думаю у себя на Родине парень не пропадет и ничто ему не угрожает. :mrgreen:
да и согласно действующим пока законам Украины - Хантер никак не может быть кандидатом. Не, ну можно конечно в революционных целях поменять законодательство. Но тогда подтянется на президентскую гонку еще один Карлсон Михо и многие другие :mrgreen: Даже не знаю кто из них лучше будет :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 23:27

  lapay написав:
  unicdima написав:Шуша бизимдир!

Завтра в Азейбарджані день Прапора. Тому за ціною не стояли, хоч БПЛА не літали через погану погоду. Ремейк Великої Вітчизняної Війни. :)

О, бачу цікавишся темою, про прапор та погоду в курсі.
Але в тих умовах погана видимість складає проблеми і для оборони, той хто краще оснащений та підготований той і виграє, а як правильно тут вже сказали азербайджанці місто обходили і брали спецназом. А вже вчора при армянській контратаці на відео є момент попадання в танк мамлі.
Взагалі азербайджанська армія діє дуже професійно, навіть не віриться, що вони на таке здатні. Навіть краще за турків в Сирії, а тут місцевість значно складніша.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 23:34

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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 10:17

Re: Політичні дискусії

Обламали Шарікова. :)
https://www.pravda.com.ua/news/2020/11/5/7272543/
В реєстрі з'явився текст рішення апеляційного суду, яке дозволяє експрезиденту Петру Порошенку не задовольняти позов Анатолія Шарія про захист честі та гідності і не спростовувати слова про те, що Шарій - "не український журналіст" і "працює на Росію".

Деталі: Своїм рішенням Київський апеляційний суд скасував рішення попередньої інстанції – Печерського суду Києва, - який позов Шарія задовольнив.
...
Також суд стягнув з Шарія на користь Порошенка судові витрати в розмірі 3,5 тисячі гривень.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 10:20

  Alex2007 написав:А щодо Будапешту
угода чи меморандум - це вже нюанси, це міжнародний документ (який як виявляється зараз, прописаний досить неоднозначно та пофігістично).

Бумага, которой подтерлись в уборной, снимает моральные обязательства потерпевшей стороны.
Я верю, что при всей нашей деградации, мы все еще ближе всех основных претендентов к созданию сего чуда. Естественно такие вещи делаются тихой сапой, ибо чревато.
Но еще раз напомню, что бумага в уборной позволяет (пукнуть)сделать это открыто. Громко. При всех.
Д~доверие
М~мораль
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 10:35

  Alex2007 написав: я вижу откровенную схему развода, и я даже может и закрыл бы на это глаза, поверил бы в рыночность и тоже назвал бы это реформой, если бы за 6 лет видел какие-то другие настоящие реформы в сфере экономики вместо безпробудного погружения страны на дно. :?

Можно поподробнее о "других настоящих реформах" ?
Олигархов к стенке и снизить налоги - это понятно 8) а есть еще что-нибудь конструктивное?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 10:42

  lapay написав: Взагалі на розумію, чого Раша так топила за Трампа? Трамп обвалив ціни на нафту і газ, душив санкціями і саму Рашу, з потоками, і їх спільників Іран і Китай.
Єдине нормальне пояснення - ватани мазохісти. :)

Неоднократно читал российскую аналитику, где приводилась масса аргументов против Трампа именно в связи с его антироссийскими действиями. За Трампа топили деятели вроде Жирика, а фюрер имхо давно разочаровался в рыжем.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 10:48

  pesikot написав:многих тут корёжит от победы Байдена :) Читаю и радуюсь :)

Это те самые профессиональные борцы с коррупцией и мародерством, голосующие по принципу "кто угодно, лишь бы не..." 8)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 11:04

  unicdima написав:Але в тих умовах погана видимість складає проблеми і для оборони, той хто краще оснащений та підготований той і виграє, а як правильно тут вже сказали азербайджанці місто обходили і брали спецназом.
Взагалі азербайджанська армія діє дуже професійно, навіть не віриться, що вони на таке здатні. Навіть краще за турків в Сирії, а тут місцевість значно складніша.


Большинство ранений в Шуше пистолетные и ножевые - захват шел фактически врукопашную, а не как традиционный армейский штурм города. Это обстоятельство нам надо учесть при подготовке штурма Донецка и Луганска. Шушинскую операцию надо глубоко проанализировать и извлечь уроки для себя. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 11:15

  zРадио написав:На 20% вырос экспорт в ЕС 2019/2013 (20,2 млрд против 17,8). Хочешь фантазировать - делай это по философским вопросам. Но там, где проверить не составляет труда, врать все-таки заканчивай - глуповато выглядишь...
Так і ти з своїм замовчуванням деяких важливих детальок-не академіком виглядаєш...
Так,ольгінська шавка.
1 В 2019 в порівнянні з 2013 населення України зменшилось за рахунок населення з територій ОРДЛО і Криму на 13%
2 Росія перекрила Азовське море чим практично відрізала Маріупольський порт від зовнішнього світу.

Таким чином,з урахуванням
а - зменшення кількості створювачів товарів на експорт
б - перешкоджанням з сторони росії експортній діяльності всього Донецько-Луганського басейну
Наш експорт в порівняні з 2013 виріс не те що на 70%...
До речі саме це(створення стійкої економіки у відріві з педерацією) і змусило педераційників спустити пар і перевести конфлікт у вялотекучий
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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