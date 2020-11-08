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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 09 лис, 2020 12:38
Уже в ближайшие минуты зазвонят первые будильники и волной прокатятся по стране с иста на вест, оповещая зрителей о конце антракта и начале второй серии эпопеи.
И пока актеры будут бриться, одеколониться и повязывать галстуки, рекомендую запастись попкорном, терпением, предвкушением удобно устраиваясь в кресле.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 12:42
zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав:
На 20% вырос экспорт в ЕС 2019/2013 (20,2 млрд против 17,8). Хочешь фантазировать - делай это по философским вопросам. Но там, где проверить не составляет труда, врать все-таки заканчивай - глуповато выглядишь...
Так і ти з своїм замовчуванням деяких важливих детальок-не академіком виглядаєш...
Так,ольгінська шавка.
1 В 2019 в порівнянні з 2013 населення України зменшилось за рахунок населення з територій ОРДЛО і Криму на 13%
2 Росія перекрила Азовське море чим практично відрізала Маріупольський порт від зовнішнього світу.
Таким чином,з урахуванням
а - зменшення кількості створювачів товарів на експорт
б - перешкоджанням з сторони росії експортній діяльності всього Донецько-Луганського басейну
Наш експорт в порівняні з 2013 виріс не те що на 70%...
До речі саме це(створення стійкої економіки у відріві з педерацією) і змусило педераційників спустити пар і перевести конфлікт у вялотекучий
Модераторы, забаньте провокатора, пож-ста, за грубое нарушение правил форума!
А які це правила , з тих що не порушив ти - порушив я?
Ти бездоказово заявив що твій опонент виглядає дурнем
Я точно так само як і ти заявив що ти виглядаєш ольгінською шавкою..
Де порушення?
А раз - так
Труси-хрестик....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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