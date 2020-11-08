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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 09 лис, 2020 12:38
Уже в ближайшие минуты зазвонят первые будильники и волной прокатятся по стране с иста на вест, оповещая зрителей о конце антракта и начале второй серии эпопеи.
И пока актеры будут бриться, одеколониться и повязывать галстуки, рекомендую запастись попкорном, терпением, предвкушением удобно устраиваясь в кресле.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 12:42
zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав:
На 20% вырос экспорт в ЕС 2019/2013 (20,2 млрд против 17,8). Хочешь фантазировать - делай это по философским вопросам. Но там, где проверить не составляет труда, врать все-таки заканчивай - глуповато выглядишь...
Так і ти з своїм замовчуванням деяких важливих детальок-не академіком виглядаєш...
Так,ольгінська шавка.
1 В 2019 в порівнянні з 2013 населення України зменшилось за рахунок населення з територій ОРДЛО і Криму на 13%
2 Росія перекрила Азовське море чим практично відрізала Маріупольський порт від зовнішнього світу.
Таким чином,з урахуванням
а - зменшення кількості створювачів товарів на експорт
б - перешкоджанням з сторони росії експортній діяльності всього Донецько-Луганського басейну
Наш експорт в порівняні з 2013 виріс не те що на 70%...
До речі саме це(створення стійкої економіки у відріві з педерацією) і змусило педераційників спустити пар і перевести конфлікт у вялотекучий
Модераторы, забаньте провокатора, пож-ста, за грубое нарушение правил форума!
А які це правила , з тих що не порушив ти - порушив я?
Ти бездоказово заявив що твій опонент виглядає дурнем
Я точно так само як і ти заявив що ти виглядаєш ольгінською шавкою..
Де порушення?
А раз - так
Труси-хрестик....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Пон 09 лис, 2020 14:03
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Додано: Пон 09 лис, 2020 14:04
Вчера смотрел интересный фильм, одну из серий цикла про значимые кинотеатры мира. Кинотеатр "Люцерна" в Праге. Принадлежавший до войны семье Гавела.
На самом деле, фильм, конечно, не столько про кинотеатр, сколько про историю Чехии и семьи Гавела с начала 20го века и до бархатной революции.
Смотрел и понимал, что повторить судьбу Чехии или даже Польши у Украины, с ее тогдашним да и теперешним населением и политическими элитами, шансов 0%. Трагедия какая-то.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 15:00
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Спасибо за наводку. Сегодняшним вечером предвкушаю интересный досуг) с Гавелом.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 15:03
БайденVsТрамп.
Краткое содержание предыдущей серии.
Приятного просмотра)
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Додано: Пон 09 лис, 2020 15:19
airmax78 написав:
Вчера смотрел интересный фильм, одну из серий цикла про значимые кинотеатры мира. Кинотеатр "Люцерна" в Праге. Принадлежавший до войны семье Гавела.
На самом деле, фильм, конечно, не столько про кинотеатр, сколько про историю Чехии и семьи Гавела с начала 20го века и до бархатной революции.
Смотрел и понимал, что повторить судьбу Чехии или даже Польши у Украины, с ее тогдашним да и теперешним населением и политическими элитами, шансов 0%. Трагедия какая-то.
Не считаем же мы трагедией невозможность двигаться быстрее света.
Есть историческая закономерность. Мы находимся на цивилизационный разломе, существовавшем испокон веков.
Римляне до нас, увы, не дошли и не посеяли зерна западной цивилизации.
Средневековые германцы вытеснили славян из Европы (сказки о Европе до Урала оставим на совести царя Петра I).
Великое переселение народов промчалось по нам без остановки.
Потом с востока полезли монголы, с юга - крымские ханы.
Крепостное рабство (благодарим того же Петра I).
Завершилось всё совком с его идеолого-экономическим экспериментом.
Какая уж там Европа...
Этнос не сформировался. Закарпатье отличается от Галичины, та - от центра, тот - от востока. Есть еще своеобразный юг. И все тянут в разные стороны, не очень понимая, чего хотят.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 15:28
Давайте сьогодні, в День української писемності та мови, зробимо одну корисну річ. Майже в кожного з нас є друг, товариш або колега, якому не пощастило володіти українською. Станьте для них провідником у цей світ, покажіть їм скарб українського слова, порадьте улюбленого українського письменника або поета.
Закохайте їх в українську мову!
Вона має бути мовою єднання, братерства, щирості, добра, свободи, поваги та любові одне до одного. Адже вона – найпрекрасніша у світі!
https://t.me/V_Zelenskiy_official/432
Прислухайтесь до заклику Дяді Зе!!!
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 15:53
Starikan написав: airmax78 написав:
Вчера смотрел интересный фильм, одну из серий цикла про значимые кинотеатры мира. Кинотеатр "Люцерна" в Праге. Принадлежавший до войны семье Гавела.
На самом деле, фильм, конечно, не столько про кинотеатр, сколько про историю Чехии и семьи Гавела с начала 20го века и до бархатной революции.
Смотрел и понимал, что повторить судьбу Чехии или даже Польши у Украины, с ее тогдашним да и теперешним населением и политическими элитами, шансов 0%. Трагедия какая-то.
Не считаем же мы трагедией невозможность двигаться быстрее света.
Есть историческая закономерность. Мы находимся на цивилизационный разломе, существовавшем испокон веков.
Римляне до нас, увы, не дошли и не посеяли зерна западной цивилизации.
Средневековые германцы вытеснили славян из Европы (сказки о Европе до Урала оставим на совести царя Петра I).
Великое переселение народов промчалось по нам без остановки.
Потом с востока полезли монголы, с юга - крымские ханы.
Крепостное рабство (благодарим того же Петра I).
Завершилось всё совком с его идеолого-экономическим экспериментом.
Какая уж там Европа...
Этнос не сформировался. Закарпатье отличается от Галичины, та - от центра, тот - от востока. Есть еще своеобразный юг. И все тянут в разные стороны, не очень понимая, чего хотят.
Ну как это римляне до нас не дошли? А в христианство нас кто обратил? Только благодаря Византии и появилась Киевская Русь в том виде в котором она существовала до Чингисхана.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 16:00
Starikan написав:
Мы находимся на цивилизационный разломе, существовавшем испокон веков.
На географічному розломі, степу і лісостепу, кочевніків і слов'ян. Потім був розлом ментальний, між слов'янами Європи і слов'янами Азії, бо раніше Європа була за Дніпром. Добре, що азійські слов'яни відкололись по Сіверському Донцю і Перекопу, а не по Дніпру.
Гідрографічна мережа Донецької області розміщена в межах басейнів Дніпра (28,5 % території області), Дону (р. Сіверський Донець, 30,2 % території області) та річок Приазов'я (41,3 %). Точкою перетину меж цих трьох басейнів можна умовно вважати місце стику залізничних насипів Авдіївка — Донецьк — Ясинувата, у центрі області 48°06′36″ пн. ш. 37°45′56″ сх. д.H G O.
Найбільша річка — Сіверський Донець, яка належить до басейну Дону, що впадає в Азовське море.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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