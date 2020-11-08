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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6789679067916792

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 16:40

Пошли сплетни, что Порошенко уже всем рассказывает, что он будет в топ списке гостей на инаугурацию Байдена, чем подтвердит, что новая администрация «Белого Дома» будет делать «ставку» на него.

https://t.me/ZE_kartel/2117
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:07

ну надо же, интересно
а кто это сделал? (с
пс.еще и солнце не село
https://www.change.org/p/the-supreme-co ... 51-en-us:2
ппс. пока писал сообщение, за 2 ляма перевалило, резво набирает.
Востаннє редагувалось bevzaalex в Пон 09 лис, 2020 17:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:08

Поговорили с экспертами, что означает для украинской экономике возможная победа Байдена.

«Экономические перспективы следует разделить на две составляющие. Первая — новые тенденции через призму мировой экономики. Байден планирует усилить социальную поддержку, в частности, готовятся новые программы по образованию. Также есть определенные обещания американскому бизнесу. На все это нужны деньги, поэтому, скорее всего, США будет активно наращивать внешние займы, а для привлечения кредиторов станут создавать максимально выгодные условия. То есть, возможен рост ставки ФРС. Если это произойдет - начнется отток денег с развивающихся стран, в том числе из Украины. Что спровоцирует ослабление национальной валюты, и сделает международные рынки капитала менее доступными для нашей страны.

Плюс ожидается рост цен на нефть, так как демократы являются активными противниками "грязной" энергетики и традиционно противостоят нефтяному лобби.

Для нас это тоже, мягко говоря, не очень хорошо.

Второй блок прогнозов затрагивает непосредственно украинские экономические интересы. Тут главные - зерно и энергетика. Байден уже дал понять, что намерен "помириться" с Китаем, а это значит, что наших экспортеров сои и кукурузы, которые частично заняли "американскую нишу" на рынке Поднебесной после начала американско-китайской торговой войны, наступают не лучшие времена.

Плюс при Байдене США может ослабить санкционное давление на "Северный поток-2", поддавшись уговорам Меркель, что грозит окончательно поставить крест на наших перспективах по транзиту газа в Европу».

Подробнее читайте в статье журналиста «Страны» Людмилы Ксенз.

https://t.me/stranaua/9321
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:11

Вкладчик1234
Я вот всё хочу узнать.
Когда же в Молдове майдан начнётся ?
А то такие "авторитетные" источники утверждали, что майдан точно будет. ГДЕ ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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