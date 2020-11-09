Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Поговорили с экспертами, что означает для украинской экономике возможная победа Байдена.
«Экономические перспективы следует разделить на две составляющие. Первая — новые тенденции через призму мировой экономики. Байден планирует усилить социальную поддержку, в частности, готовятся новые программы по образованию. Также есть определенные обещания американскому бизнесу. На все это нужны деньги, поэтому, скорее всего, США будет активно наращивать внешние займы, а для привлечения кредиторов станут создавать максимально выгодные условия. То есть, возможен рост ставки ФРС. Если это произойдет - начнется отток денег с развивающихся стран, в том числе из Украины. Что спровоцирует ослабление национальной валюты, и сделает международные рынки капитала менее доступными для нашей страны.
Плюс ожидается рост цен на нефть, так как демократы являются активными противниками "грязной" энергетики и традиционно противостоят нефтяному лобби.
Для нас это тоже, мягко говоря, не очень хорошо.
Второй блок прогнозов затрагивает непосредственно украинские экономические интересы. Тут главные - зерно и энергетика. Байден уже дал понять, что намерен "помириться" с Китаем, а это значит, что наших экспортеров сои и кукурузы, которые частично заняли "американскую нишу" на рынке Поднебесной после начала американско-китайской торговой войны, наступают не лучшие времена.
Плюс при Байдене США может ослабить санкционное давление на "Северный поток-2", поддавшись уговорам Меркель, что грозит окончательно поставить крест на наших перспективах по транзиту газа в Европу».
Подробнее читайте в статье журналиста «Страны» Людмилы Ксенз.
Операцию санкционировал на то время президент Петр Порошенко, позже о ней был поставлен в известность президент Владимир Зеленский. Операция предполагалась как "последний козырь" на случай, если переговоры с Россией об освобождении пленных зайдут в тупик.
Николов утверждает, что 8 июля 2020 года базовый лагерь группы был взят штурмом спецназом СБУ, чудом обошлось без жертв
«О якобы уничтоженных анкетах по опросу «5 вопросов от Президента». Они не были бланками строгой отчетности и печатались с запасом. Возможно, на "сенсационных" фотографиях в Facebook есть именно такие, лишние бланки
Левые бланки, левый опрос - левые результаты Garbage in - garbage out
в начале существования второго уровня пенсионной системы предлагается 3% зарплаты перечислять на личный пенсионный счет работника (1% – с суммы, которую получает работник, и 2% платит работодатель);
чтобы не увеличилась налоговая нагрузка на бизнес, предполагается снизить размер взносов в солидарную систему – ЕСВ – на те же 2%. Впоследствии процент отчислений может быть увеличен до 7%;
деньги участников системы будут храниться в банках. А распоряжаться ими (инвестировать, заставлять работать) компании-администраторы – по аналогии с тем, как это происходит сейчас в системе добровольного пенсионного накопления (третьем уровне пенсионной системы).
В таком варианте - это полная хрень
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Поговорили с экспертами, что означает для украинской экономике возможная победа Байдена.
«Экономические перспективы следует разделить на две составляющие. Первая — новые тенденции через призму мировой экономики. Байден планирует усилить социальную поддержку, в частности, готовятся новые программы по образованию. Также есть определенные обещания американскому бизнесу. На все это нужны деньги, поэтому, скорее всего, США будет активно наращивать внешние займы, а для привлечения кредиторов станут создавать максимально выгодные условия. То есть, возможен рост ставки ФРС. Если это произойдет - начнется отток денег с развивающихся стран, в том числе из Украины. Что спровоцирует ослабление национальной валюты, и сделает международные рынки капитала менее доступными для нашей страны.
Плюс ожидается рост цен на нефть, так как демократы являются активными противниками "грязной" энергетики и традиционно противостоят нефтяному лобби.
Для нас это тоже, мягко говоря, не очень хорошо.
Второй блок прогнозов затрагивает непосредственно украинские экономические интересы. Тут главные - зерно и энергетика. Байден уже дал понять, что намерен "помириться" с Китаем, а это значит, что наших экспортеров сои и кукурузы, которые частично заняли "американскую нишу" на рынке Поднебесной после начала американско-китайской торговой войны, наступают не лучшие времена.
Плюс при Байдене США может ослабить санкционное давление на "Северный поток-2", поддавшись уговорам Меркель, что грозит окончательно поставить крест на наших перспективах по транзиту газа в Европу».
Подробнее читайте в статье журналиста «Страны» Людмилы Ксенз.
Позики в розмірі пари трильйонів на жодних ринках немає таких вільних сум Тут тільки через купівлю облігацій американського Мінфіну американським центробанком По нафті з якого це дива ціна жижі почне рости, перехід на зелене енергетику байденом та зняття санкцій з Ірану тільки збільшить пропозицію нафти Чергові фантазії прокремлівського рупора страни Юа
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Libo написав:Большинство ранений в Шуше пистолетные и ножевые - захват шел фактически врукопашную, а не как традиционный армейский штурм города. Это обстоятельство нам надо учесть при подготовке штурма Донецка и Луганска. Шушинскую операцию надо глубоко проанализировать и извлечь уроки для себя.
Про пистолетные и ножевые ранения скорее всего художественный свист приписываемый французам. Насколько я понял спецназ по горам обошел укрепления и воспользовавшись сильнейшим туманом взял город.
город почти не пострадал, похоже уличных боев там практически не было, армяне быстро стали на тапки.
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