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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6790679167926793>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 16:40

Пошли сплетни, что Порошенко уже всем рассказывает, что он будет в топ списке гостей на инаугурацию Байдена, чем подтвердит, что новая администрация «Белого Дома» будет делать «ставку» на него.

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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:07

ну надо же, интересно
а кто это сделал? (с
пс.еще и солнце не село
https://www.change.org/p/the-supreme-co ... 51-en-us:2
ппс. пока писал сообщение, за 2 ляма перевалило, резво набирает.
Востаннє редагувалось bevzaalex в Пон 09 лис, 2020 17:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:08

Поговорили с экспертами, что означает для украинской экономике возможная победа Байдена.

«Экономические перспективы следует разделить на две составляющие. Первая — новые тенденции через призму мировой экономики. Байден планирует усилить социальную поддержку, в частности, готовятся новые программы по образованию. Также есть определенные обещания американскому бизнесу. На все это нужны деньги, поэтому, скорее всего, США будет активно наращивать внешние займы, а для привлечения кредиторов станут создавать максимально выгодные условия. То есть, возможен рост ставки ФРС. Если это произойдет - начнется отток денег с развивающихся стран, в том числе из Украины. Что спровоцирует ослабление национальной валюты, и сделает международные рынки капитала менее доступными для нашей страны.

Плюс ожидается рост цен на нефть, так как демократы являются активными противниками "грязной" энергетики и традиционно противостоят нефтяному лобби.

Для нас это тоже, мягко говоря, не очень хорошо.

Второй блок прогнозов затрагивает непосредственно украинские экономические интересы. Тут главные - зерно и энергетика. Байден уже дал понять, что намерен "помириться" с Китаем, а это значит, что наших экспортеров сои и кукурузы, которые частично заняли "американскую нишу" на рынке Поднебесной после начала американско-китайской торговой войны, наступают не лучшие времена.

Плюс при Байдене США может ослабить санкционное давление на "Северный поток-2", поддавшись уговорам Меркель, что грозит окончательно поставить крест на наших перспективах по транзиту газа в Европу».

Подробнее читайте в статье журналиста «Страны» Людмилы Ксенз.

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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:11

Вкладчик1234
Я вот всё хочу узнать.
Когда же в Молдове майдан начнётся ?
А то такие "авторитетные" источники утверждали, что майдан точно будет. ГДЕ ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:18

  Вкладчик1234 написав:Пошли сплетни, что Порошенко уже всем рассказывает, что он будет в топ списке гостей на инаугурацию Байдена.

Ну да, ну да, только в качестве кого :roll:
Скоро в США (26 ноября) День Благодарения...

Зображення

Посмотрите, какие откормленные, упитанные!
Одних их только наличных "перьев" хватит на но, чтобы ими можно было набить все подушки в Белом доме. А главное, - оба с отрицательным тестом на COVID 8)
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:27

Re: Політичні дискусії

  Аlександр написав:Посмотрите, какие откормленные, упитанные!

Відгодованим залишився тільки дніпропетровський, протеже добре годує.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:44

Кратко. 2020-11-09

Кратко. 2020-11-09

1) Подполковник ВСУ заявил о срыве спецоперации по штурму тюрем Донецка
Операцию санкционировал на то время президент Петр Порошенко, позже о ней был поставлен в известность президент Владимир Зеленский.
Операция предполагалась как "последний козырь" на случай, если переговоры с Россией об освобождении пленных зайдут в тупик.

Николов утверждает, что 8 июля 2020 года базовый лагерь группы был взят штурмом спецназом СБУ, чудом обошлось без жертв

Ещё одна слитая спец.операция

2) Результаты опроса от Зеленского уже подсчитаны: в "СН" рассказали, когда их обнародуют
«О якобы уничтоженных анкетах по опросу «5 вопросов от Президента». Они не были бланками строгой отчетности и печатались с запасом. Возможно, на "сенсационных" фотографиях в Facebook есть именно такие, лишние бланки

Левые бланки, левый опрос - левые результаты
Garbage in - garbage out

3) Зеленский: Буллинг и принуждение не способствуют изучению украинского языка
Президент Владимир Зеленский призвал заинтересовывать изучением украинского языка без буллинга, агрессии и принуждения

Шо воно несе.
Травлю в маршрутке Славянска из-за украинского языка устроила кандидат в депутаты - соцсети (фото, видео)
Буллинг происходит как раз за использование украинского языка, а не наоборот

4) Армения начала масштабную эвакуацию из Нагорного Карабаха (видео)
Эвакуация проходит на фоне заявлений Азербайджана о захвате города Шуши

5) Новую пенсионную систему должны принять до конца года: что предложил Кабмин
Что предлагает законопроект:
  • в начале существования второго уровня пенсионной системы предлагается 3% зарплаты перечислять на личный пенсионный счет работника (1% – с суммы, которую получает работник, и 2% платит работодатель);
  • чтобы не увеличилась налоговая нагрузка на бизнес, предполагается снизить размер взносов в солидарную систему – ЕСВ – на те же 2%. Впоследствии процент отчислений может быть увеличен до 7%;
  • деньги участников системы будут храниться в банках. А распоряжаться ими (инвестировать, заставлять работать) компании-администраторы – по аналогии с тем, как это происходит сейчас в системе добровольного пенсионного накопления (третьем уровне пенсионной системы).

В таком варианте - это полная хрень
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:08

  Вкладчик1234 написав:
Поговорили с экспертами, что означает для украинской экономике возможная победа Байдена.

«Экономические перспективы следует разделить на две составляющие. Первая — новые тенденции через призму мировой экономики. Байден планирует усилить социальную поддержку, в частности, готовятся новые программы по образованию. Также есть определенные обещания американскому бизнесу. На все это нужны деньги, поэтому, скорее всего, США будет активно наращивать внешние займы, а для привлечения кредиторов станут создавать максимально выгодные условия. То есть, возможен рост ставки ФРС. Если это произойдет - начнется отток денег с развивающихся стран, в том числе из Украины. Что спровоцирует ослабление национальной валюты, и сделает международные рынки капитала менее доступными для нашей страны.

Плюс ожидается рост цен на нефть, так как демократы являются активными противниками "грязной" энергетики и традиционно противостоят нефтяному лобби.

Для нас это тоже, мягко говоря, не очень хорошо.

Второй блок прогнозов затрагивает непосредственно украинские экономические интересы. Тут главные - зерно и энергетика. Байден уже дал понять, что намерен "помириться" с Китаем, а это значит, что наших экспортеров сои и кукурузы, которые частично заняли "американскую нишу" на рынке Поднебесной после начала американско-китайской торговой войны, наступают не лучшие времена.

Плюс при Байдене США может ослабить санкционное давление на "Северный поток-2", поддавшись уговорам Меркель, что грозит окончательно поставить крест на наших перспективах по транзиту газа в Европу».

Подробнее читайте в статье журналиста «Страны» Людмилы Ксенз.

https://t.me/stranaua/9321

Позики в розмірі пари трильйонів на жодних ринках немає таких вільних сум
Тут тільки через купівлю облігацій американського Мінфіну американським центробанком
По нафті з якого це дива ціна жижі почне рости, перехід на зелене енергетику байденом та зняття санкцій з Ірану тільки збільшить пропозицію нафти
Чергові фантазії прокремлівського рупора страни Юа
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:26

  Libo написав:Большинство ранений в Шуше пистолетные и ножевые - захват шел фактически врукопашную, а не как традиционный армейский штурм города. Это обстоятельство нам надо учесть при подготовке штурма Донецка и Луганска. Шушинскую операцию надо глубоко проанализировать и извлечь уроки для себя. :idea:

Про пистолетные и ножевые ранения скорее всего художественный свист приписываемый французам. Насколько я понял спецназ по горам обошел укрепления и воспользовавшись сильнейшим туманом взял город.

город почти не пострадал, похоже уличных боев там практически не было, армяне быстро стали на тапки.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:33

Подскажите, а уже настало время падающих кинжалов?
в контексте трейдинга, финансов и фонды.
друг интересуется (с
поправляя шорты
Востаннє редагувалось bevzaalex в Пон 09 лис, 2020 18:56, всього редагувалось 1 раз.
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