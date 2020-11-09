Поговорили с экспертами, что означает для украинской экономике возможная победа Байдена.



«Экономические перспективы следует разделить на две составляющие. Первая — новые тенденции через призму мировой экономики. Байден планирует усилить социальную поддержку, в частности, готовятся новые программы по образованию. Также есть определенные обещания американскому бизнесу. На все это нужны деньги, поэтому, скорее всего, США будет активно наращивать внешние займы, а для привлечения кредиторов станут создавать максимально выгодные условия. То есть, возможен рост ставки ФРС. Если это произойдет - начнется отток денег с развивающихся стран, в том числе из Украины. Что спровоцирует ослабление национальной валюты, и сделает международные рынки капитала менее доступными для нашей страны.



Плюс ожидается рост цен на нефть, так как демократы являются активными противниками "грязной" энергетики и традиционно противостоят нефтяному лобби.



Для нас это тоже, мягко говоря, не очень хорошо.



Второй блок прогнозов затрагивает непосредственно украинские экономические интересы. Тут главные - зерно и энергетика. Байден уже дал понять, что намерен "помириться" с Китаем, а это значит, что наших экспортеров сои и кукурузы, которые частично заняли "американскую нишу" на рынке Поднебесной после начала американско-китайской торговой войны, наступают не лучшие времена.



Плюс при Байдене США может ослабить санкционное давление на "Северный поток-2", поддавшись уговорам Меркель, что грозит окончательно поставить крест на наших перспективах по транзиту газа в Европу».



Подробнее читайте в статье журналиста «Страны» Людмилы Ксенз.

