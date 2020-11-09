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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6790679167926793

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:45

Пока рукоятки нахлестовых удилищ и клюшек для гольфа остывают...
Погрею клаву и ваши мониторы.

пс. не являюсь поклонником Хазина и россми.
З~заангажированность
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:50

Re: Політичні дискусії

В Арменії, на самому кордоні з Азербайджаном збили з ПЗРК російський Мі-24, два трупи.
цікаво
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:55

Глава МВД Эстонии покинет пост из-за высказываний о выборах в США

Ранее Март Хельме назвал Джозефа Байдена и его сына Хантера "коррумпированными типами".

Чё пацаны, очередная свобода слова?
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