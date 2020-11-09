Пока рукоятки нахлестовых удилищ и клюшек для гольфа остывают...
Погрею клаву и ваши мониторы.
пс. не являюсь поклонником Хазина и россми.
З~заангажированность
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:45
Пока рукоятки нахлестовых удилищ и клюшек для гольфа остывают...
Погрею клаву и ваши мониторы.
пс. не являюсь поклонником Хазина и россми.
З~заангажированность
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:50
Re: Політичні дискусії
В Арменії, на самому кордоні з Азербайджаном збили з ПЗРК російський Мі-24, два трупи.
цікаво
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:55
Biden's Laptop Matters
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