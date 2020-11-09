Пока рукоятки нахлестовых удилищ и клюшек для гольфа остывают...
Погрею клаву и ваши мониторы.
пс. не являюсь поклонником Хазина и россми.
З~заангажированность
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:45
Пока рукоятки нахлестовых удилищ и клюшек для гольфа остывают...
Погрею клаву и ваши мониторы.
пс. не являюсь поклонником Хазина и россми.
З~заангажированность
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:50
Re: Політичні дискусії
В Арменії, на самому кордоні з Азербайджаном збили з ПЗРК російський Мі-24, два трупи.
цікаво
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:55
Biden's Laptop Matters
Додано: Пон 09 лис, 2020 19:17
Рашка утреться і висловить занепокоєння
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Пон 09 лис, 2020 19:19
Сышь, пацанчик, ты не путай свободу слова с трындежом
Когда там майдан в Молдове ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 09 лис, 2020 19:31
Здається азербайджанці признали факт помилкового збиття та висловили співчуття.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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