Пока рукоятки нахлестовых удилищ и клюшек для гольфа остывают...
Погрею клаву и ваши мониторы.
пс. не являюсь поклонником Хазина и россми.
З~заангажированность
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:45
Пока рукоятки нахлестовых удилищ и клюшек для гольфа остывают...
Погрею клаву и ваши мониторы.
пс. не являюсь поклонником Хазина и россми.
З~заангажированность
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:50
Re: Політичні дискусії
В Арменії, на самому кордоні з Азербайджаном збили з ПЗРК російський Мі-24, два трупи.
цікаво
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:55
Biden's Laptop Matters
Додано: Пон 09 лис, 2020 19:17
Рашка утреться і висловить занепокоєння
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Пон 09 лис, 2020 19:19
Сышь, пацанчик, ты не путай свободу слова с трындежом
Когда там майдан в Молдове ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 09 лис, 2020 19:31
Здається азербайджанці признали факт помилкового збиття та висловили співчуття.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Пон 09 лис, 2020 21:02
При чем тут христианство? Вы же понимаете, что я имею в виду римлян, существовавших за 600-700 лет до Крещения Руси и заложивших основы западноевропейской цивилизации.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Додано: Пон 09 лис, 2020 21:24
Re: Політичні дискусії
Греки раніше заклали. Після римлян розносчиками цивілізації були попи, в тому числі і візантійські.
Востаннє редагувалось lapay в Пон 09 лис, 2020 22:00, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 09 лис, 2020 21:29
0. уточню, имелись ввиду реформы не только в экономике, но и в других сферах.....
1. максимально оптимизировать и сбалансировать налоговую систему под интересы большинства участников.
2. создать условия для инвестиций, как извне, так и внутренних (работающий рынок акций например в том числе), где грубо говоря каждая тыща/100 тыщ грн/баксов/ работала бы на экономику страны, а не лежала бы где-то под матрасом или в почти бессмысленных овгз, или вообще выводилась на покупку гуглоАкций или еще чего-то подобного от безальтернативности. Даже на России удосужились создать официальную биржу, где люди приторговывают/вкладывают, - неужели этого нельзя у нас сделать? (имеем полудохлую абсолютно заманипулированную укр.биржу с "двумя калеками").
3. настоящие реформы с сфере правоохранительной деятельности, судов.
4. настоящие антикоррупционные действия, а не сплошной цирк на дроте с подпевающими озабоченными шабуниными и прочими ребятами. И как следствие чиновнички, у которых к рукам как-то странно прилипают денежные знаки, начнут хоть чего-то бояться. У них страх походу совсем уже отсутствует.
5. нормальная медицинская реформа. Это ж какими идиотами нужно быть чтоб даже в расцвет эпидемии ковида перенаправлять половину ковидноФондных денег на дороги (не спорю, дороги нужны, но как бы могли и подождать немного). Тупо ложат болт на медицинскую систему и реально финансирование по-прежнему идет по остаточному принципу. Раз уже выделили деньги на фонд ковида - так займитесь уже медициной.
6. я уже не говорю про то, что нужно и реформу образования делать так, чтобы в конечном итоге в стране был общий высокий уровень образованности. Иначе кто экономику будет отстраивать (если такие планы есть)?
.....
А там, если это и другое реализовать и ставка 6 процентов - будет жиром и даже можно будет спокойно держать грн на депозите под такую ставку.
Но это всё больше и больше становиться из области невероятного в нашей стране.
У нас всё реформирование под вывесками евроинтеграций, безвизов и т.д. пока что (а это уже продолжается 6 лет между прочим) сводится к нахлобучиванию собственных граждан с рассказами про первостепенную важность рынка газа, электроэнергии и как тут не вспомнить пресловутое "мы повысили тарифы на 100%, а не на 75%" (кстати вопрос к нынешним керманычам, почему это не расследуют или не сделают заключение, что это наклеп если это действительно наклеп). Та, пл...ть, нормальный лидер страны, настоящий патриот, пытался бы сделать все, чтоб даже 30 процентов не было.
Вся наша нынешняя экономическая политика - это прожить до следующего кредита мвф - как было сразу после майдана, так и есть сейчас, периодически "обостряясь". Ну куда это годится? Ладно - 2014-2015-даже 2016 год - кредиты мвф высоко-вероятно таки необходимы были для стабилизации (хотя, насколько стабилизируют экономику эти заемные средства, находясь в составе ЗВР - еще тот вопрос). Но с 2017 года нужно было делать все, чтобы отойти от такой идеологии и перейти от стабилизации к развитию, а тут не сделано почти ничего. Это все нужно было и можно было делать сразу, когда прогнали Януковича.
Хотел написать вкратце, но тут Остапа понесло.
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