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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6790679167926793 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Пон 09 лис, 2020 18:45 Пока рукоятки нахлестовых удилищ и клюшек для гольфа остывают...

Погрею клаву и ваши мониторы.



пс. не являюсь поклонником Хазина и россми.

З~заангажированность Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1921 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2232 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лис, 2020 18:50 Re: Політичні дискусії В Арменії, на самому кордоні з Азербайджаном збили з ПЗРК російський Мі-24, два трупи.

цікаво Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 941 З нами з: 10.06.19 Подякував: 33 раз. Подякували: 79 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лис, 2020 18:55 Глава МВД Эстонии покинет пост из-за высказываний о выборах в США



Ранее Март Хельме назвал Джозефа Байдена и его сына Хантера "коррумпированными типами".



Чё пацаны, очередная свобода слова? Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13205 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7319 раз. Подякували: 3467 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лис, 2020 19:17 unicdima написав: В Арменії, на самому кордоні з Азербайджаном збили з ПЗРК російський Мі-24, два трупи.

цікаво В Арменії, на самому кордоні з Азербайджаном збили з ПЗРК російський Мі-24, два трупи.цікаво

Рашка утреться і висловить занепокоєння Рашка утреться і висловить занепокоєння Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9221 З нами з: 18.06.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 641 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лис, 2020 19:19 Вкладчик1234 написав: Глава МВД Эстонии покинет пост из-за высказываний о выборах в США



Ранее Март Хельме назвал Джозефа Байдена и его сына Хантера "коррумпированными типами".



Чё пацаны, очередная свобода слова?

Сышь, пацанчик, ты не путай свободу слова с трындежом



Когда там майдан в Молдове ? Сышь, пацанчик, ты не путай свободу слова с трындежомКогда там майдан в Молдове ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5487 З нами з: 31.08.09 Подякував: 358 раз. Подякували: 1092 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лис, 2020 19:31 Ukrainian написав: unicdima написав: В Арменії, на самому кордоні з Азербайджаном збили з ПЗРК російський Мі-24, два трупи.

цікаво В Арменії, на самому кордоні з Азербайджаном збили з ПЗРК російський Мі-24, два трупи.цікаво

Рашка утреться і висловить занепокоєння Рашка утреться і висловить занепокоєння

Здається азербайджанці признали факт помилкового збиття та висловили співчуття. Здається азербайджанці признали факт помилкового збиття та висловили співчуття. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 941 З нами з: 10.06.19 Подякував: 33 раз. Подякували: 79 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лис, 2020 21:02 airmax78 написав: Ну как это римляне до нас не дошли? А в христианство нас кто обратил? Только благодаря Византии и появилась Киевская Русь в том виде в котором она существовала до Чингисхана. Ну как это римляне до нас не дошли? А в христианство нас кто обратил? Только благодаря Византии и появилась Киевская Русь в том виде в котором она существовала до Чингисхана.

При чем тут христианство? Вы же понимаете, что я имею в виду римлян, существовавших за 600-700 лет до Крещения Руси и заложивших основы западноевропейской цивилизации. При чем тут христианство? Вы же понимаете, что я имею в виду римлян, существовавших за 600-700 лет до Крещения Русии заложивших основы западноевропейской цивилизации. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17741 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2014 раз. Подякували: 2867 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лис, 2020 21:24 Re: Політичні дискусії Starikan написав: При чем тут христианство? Вы же понимаете, что я имею в виду римлян, существовавших за 600-700 лет до Крещения Руси и заложивших основы западноевропейской цивилизации. При чем тут христианство? Вы же понимаете, что я имею в виду римлян, существовавших за 600-700 лет до Крещения Русии заложивших основы западноевропейской цивилизации.

Греки раніше заклали. Після римлян розносчиками цивілізації були попи, в тому числі і візантійські. Греки раніше заклали. Після римлян розносчиками цивілізації були попи, в тому числі і візантійські. Востаннє редагувалось lapay в Пон 09 лис, 2020 22:00, всього редагувалось 1 раз. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11078 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лис, 2020 21:29 Starikan написав: Alex2007 написав: я вижу откровенную схему развода, и я даже может и закрыл бы на это глаза, поверил бы в рыночность и тоже назвал бы это реформой, если бы за 6 лет видел какие-то другие настоящие реформы в сфере экономики вместо безпробудного погружения страны на дно. я вижу откровенную схему развода, и я даже может и закрыл бы на это глаза, поверил бы в рыночность и тоже назвал бы это реформой, если бы за 6 лет видел какие-товместо безпробудного погружения страны на дно.

Можно поподробнее о "других настоящих реформах" ?

Олигархов к стенке и снизить налоги - это понятно а есть еще что-нибудь конструктивное? Можно поподробнее о "других настоящих реформах" ?Олигархов к стенке и снизить налоги - это понятноа есть еще что-нибудь конструктивное?



0. уточню, имелись ввиду реформы не только в экономике, но и в других сферах.....



1. максимально оптимизировать и сбалансировать налоговую систему под интересы большинства участников.

2. создать условия для инвестиций, как извне, так и внутренних (работающий рынок акций например в том числе), где грубо говоря каждая тыща/100 тыщ грн/баксов/ работала бы на экономику страны, а не лежала бы где-то под матрасом или в почти бессмысленных овгз, или вообще выводилась на покупку гуглоАкций или еще чего-то подобного от безальтернативности. Даже на России удосужились создать официальную биржу, где люди приторговывают/вкладывают, - неужели этого нельзя у нас сделать? (имеем полудохлую абсолютно заманипулированную укр.биржу с "двумя калеками").

3 . настоящие реформы с сфере правоохранительной деятельности, судов.

4 . настоящие антикоррупционные действия, а не сплошной цирк на дроте с подпевающими озабоченными шабуниными и прочими ребятами. И как следствие чиновнички, у которых к рукам как-то странно прилипают денежные знаки, начнут хоть чего-то бояться. У них страх походу совсем уже отсутствует.



5. нормальная медицинская реформа. Это ж какими идиотами нужно быть чтоб даже в расцвет эпидемии ковида перенаправлять половину ковидноФондных денег на дороги (не спорю, дороги нужны, но как бы могли и подождать немного). Тупо ложат болт на медицинскую систему и реально финансирование по-прежнему идет по остаточному принципу. Раз уже выделили деньги на фонд ковида - так займитесь уже медициной.

6. я уже не говорю про то, что нужно и реформу образования делать так, чтобы в конечном итоге в стране был общий высокий уровень образованности. Иначе кто экономику будет отстраивать (если такие планы есть)?

.....



А там, если это и другое реализовать и ставка 6 процентов - будет жиром и даже можно будет спокойно держать грн на депозите под такую ставку.





Но это всё больше и больше становиться из области невероятного в нашей стране.

У нас всё реформирование под вывесками евроинтеграций, безвизов и т.д. пока что (а это уже продолжается 6 лет между прочим) сводится к нахлобучиванию собственных граждан с рассказами про первостепенную важность рынка газа, электроэнергии и как тут не вспомнить пресловутое "мы повысили тарифы на 100%, а не на 75%" (кстати вопрос к нынешним керманычам, почему это не расследуют или не сделают заключение, что это наклеп если это действительно наклеп). Та, пл...ть, нормальный лидер страны, настоящий патриот, пытался бы сделать все, чтоб даже 30 процентов не было.



Вся наша нынешняя экономическая политика - это прожить до следующего кредита мвф - как было сразу после майдана, так и есть сейчас, периодически "обостряясь". Ну куда это годится? Ладно - 2014-2015-даже 2016 год - кредиты мвф высоко-вероятно таки необходимы были для стабилизации (хотя, насколько стабилизируют экономику эти заемные средства, находясь в составе ЗВР - еще тот вопрос). Но с 2017 года нужно было делать все, чтобы отойти от такой идеологии и перейти от стабилизации к развитию, а тут не сделано почти ничего. Это все нужно было и можно было делать сразу, когда прогнали Януковича.



Хотел написать вкратце, но тут Остапа понесло. 0. уточню, имелись ввиду реформы не только в экономике, но и в других сферах.....1. максимально оптимизировать и сбалансировать налоговую систему под интересы большинства участников.2. создать условия для инвестиций, как извне, так и внутренних (работающий рынок акций например в том числе), где грубо говоря каждая тыща/100 тыщ грн/баксов/ работала бы на экономику страны, а не лежала бы где-то под матрасом или в почти бессмысленных овгз, или вообще выводилась на покупку гуглоАкций или еще чего-то подобного от безальтернативности. Даже на России удосужились создать официальную биржу, где люди приторговывают/вкладывают, - неужели этого нельзя у нас сделать? (имеем полудохлую абсолютно заманипулированную укр.биржу с "двумя калеками").. настоящие реформы с сфере правоохранительной деятельности, судов.. настоящие антикоррупционные действия, а не сплошной цирк на дроте с подпевающими озабоченными шабуниными и прочими ребятами. И как следствие чиновнички, у которых к рукам как-то странно прилипают денежные знаки, начнут хоть чего-то бояться. У них страх походу совсем уже отсутствует.5. нормальная медицинская реформа. Это ж какими идиотами нужно быть чтоб даже в расцвет эпидемии ковида перенаправлять половину ковидноФондных денег на дороги (не спорю, дороги нужны, но как бы могли и подождать немного). Тупо ложат болт на медицинскую систему и реально финансирование по-прежнему идет по остаточному принципу. Раз уже выделили деньги на фонд ковида - так займитесь уже медициной.6. я уже не говорю про то, что нужно и реформу образования делать так, чтобы в конечном итоге в стране был общий высокий уровень образованности. Иначе кто экономику будет отстраивать (если такие планы есть)?.....А там, если это и другое реализовать и ставка 6 процентов - будет жиром и даже можно будет спокойно держать грн на депозите под такую ставку.Но это всё больше и больше становиться из области невероятного в нашей стране.У нас всё реформирование под вывесками евроинтеграций, безвизов и т.д. пока что (а это уже продолжается 6 лет между прочим) сводится к нахлобучиванию собственных граждан с рассказами про первостепенную важность рынка газа, электроэнергии и как тут не вспомнить пресловутое "мы повысили тарифы на 100%, а не на 75%" (кстати вопрос к нынешним керманычам, почему это не расследуют или не сделают заключение, что это наклеп если это действительно наклеп). Та, пл...ть, нормальный лидер страны, настоящий патриот, пытался бы сделать все, чтоб даже 30 процентов не было.Вся наша нынешняя экономическая политика - это прожить до следующего кредита мвф - как было сразу после майдана, так и есть сейчас, периодически "обостряясь". Ну куда это годится? Ладно - 2014-2015-даже 2016 год - кредиты мвф высоко-вероятно таки необходимы были для стабилизации (хотя, насколько стабилизируют экономику эти заемные средства, находясь в составе ЗВР - еще тот вопрос). Но с 2017 года нужно было делать все, чтобы отойти от такой идеологии и перейти от стабилизации к развитию, а тут не сделано почти ничего. Это все нужно было и можно было делать сразу, когда прогнали Януковича.Хотел написать вкратце, но тут Остапа понесло. Alex2007 1

Повідомлень: 2579 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1216 раз. Подякували: 1064 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 6790679167926793 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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