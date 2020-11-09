Додано: Пон 09 лис, 2020 21:29

Starikan написав: Alex2007 написав: я вижу откровенную схему развода, и я даже может и закрыл бы на это глаза, поверил бы в рыночность и тоже назвал бы это реформой, если бы за 6 лет видел какие-то другие настоящие реформы в сфере экономики вместо безпробудного погружения страны на дно. я вижу откровенную схему развода, и я даже может и закрыл бы на это глаза, поверил бы в рыночность и тоже назвал бы это реформой, если бы за 6 лет видел какие-товместо безпробудного погружения страны на дно.

Можно поподробнее о "других настоящих реформах" ?

Олигархов к стенке и снизить налоги - это понятно а есть еще что-нибудь конструктивное? Можно поподробнее о "других настоящих реформах" ?Олигархов к стенке и снизить налоги - это понятноа есть еще что-нибудь конструктивное?

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0. уточню, имелись ввиду реформы не только в экономике, но и в других сферах.....1. максимально оптимизировать и сбалансировать налоговую систему под интересы большинства участников.2. создать условия для инвестиций, как извне, так и внутренних (работающий рынок акций например в том числе), где грубо говоря каждая тыща/100 тыщ грн/баксов/ работала бы на экономику страны, а не лежала бы где-то под матрасом или в почти бессмысленных овгз, или вообще выводилась на покупку гуглоАкций или еще чего-то подобного от безальтернативности. Даже на России удосужились создать официальную биржу, где люди приторговывают/вкладывают, - неужели этого нельзя у нас сделать? (имеем полудохлую абсолютно заманипулированную укр.биржу с "двумя калеками").. настоящие реформы с сфере правоохранительной деятельности, судов.. настоящие антикоррупционные действия, а не сплошной цирк на дроте с подпевающими озабоченными шабуниными и прочими ребятами. И как следствие чиновнички, у которых к рукам как-то странно прилипают денежные знаки, начнут хоть чего-то бояться. У них страх походу совсем уже отсутствует.5. нормальная медицинская реформа. Это ж какими идиотами нужно быть чтоб даже в расцвет эпидемии ковида перенаправлять половину ковидноФондных денег на дороги (не спорю, дороги нужны, но как бы могли и подождать немного). Тупо ложат болт на медицинскую систему и реально финансирование по-прежнему идет по остаточному принципу. Раз уже выделили деньги на фонд ковида - так займитесь уже медициной.6. я уже не говорю про то, что нужно и реформу образования делать так, чтобы в конечном итоге в стране был общий высокий уровень образованности. Иначе кто экономику будет отстраивать (если такие планы есть)?.....А там, если это и другое реализовать и ставка 6 процентов - будет жиром и даже можно будет спокойно держать грн на депозите под такую ставку.Но это всё больше и больше становиться из области невероятного в нашей стране.У нас всё реформирование под вывесками евроинтеграций, безвизов и т.д. пока что (а это уже продолжается 6 лет между прочим) сводится к нахлобучиванию собственных граждан с рассказами про первостепенную важность рынка газа, электроэнергии и как тут не вспомнить пресловутое "мы повысили тарифы на 100%, а не на 75%" (кстати вопрос к нынешним керманычам, почему это не расследуют или не сделают заключение, что это наклеп если это действительно наклеп). Та, пл...ть, нормальный лидер страны, настоящий патриот, пытался бы сделать все, чтоб даже 30 процентов не было.Вся наша нынешняя экономическая политика - это прожить до следующего кредита мвф - как было сразу после майдана, так и есть сейчас, периодически "обостряясь". Ну куда это годится? Ладно - 2014-2015-даже 2016 год - кредиты мвф высоко-вероятно таки необходимы были для стабилизации (хотя, насколько стабилизируют экономику эти заемные средства, находясь в составе ЗВР - еще тот вопрос). Но с 2017 года нужно было делать все, чтобы отойти от такой идеологии и перейти от стабилизации к развитию, а тут не сделано почти ничего. Это все нужно было и можно было делать сразу, когда прогнали Януковича.Хотел написать вкратце, но тут Остапа понесло.