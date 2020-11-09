Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Міністерство культури ініціює створення «Білого списку» діячів культури 30.07.2015 ... Створення «Білого списку» – знак подяки та поваги до тих громадян іноземних держав, які не побоялися стати на сторону правди, справедливості та простого людського сумління.
«На мою думку, митці, включені до «Білого списку», повинні отримувати максимальне сприяння у їхній творчій діяльності на території України у випадку виникнення такої потреби» – повідомив Віце-прем`єр-міністр - Міністр культури В`ячеслав Кириленко. ... 9. Михайло Жванецький – письменник-сатирик ...
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".