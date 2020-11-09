RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6791679267936794

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 22:24

Сегодня похоронили Михаила Жванецкого.

Міністерство культури ініціює створення «Білого списку» діячів культури
30.07.2015
...
Створення «Білого списку» – знак подяки та поваги до тих громадян іноземних держав, які не побоялися стати на сторону правди, справедливості та простого людського сумління.

«На мою думку, митці, включені до «Білого списку», повинні отримувати максимальне сприяння у їхній творчій діяльності на території України у випадку виникнення такої потреби» – повідомив Віце-прем`єр-міністр - Міністр культури В`ячеслав Кириленко.
...
9. Михайло Жванецький – письменник-сатирик
...

http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/pu ... =244935131
yanyura
 
Повідомлень: 5611
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1869 раз.
Подякували: 1313 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 23:04

  Schmit написав:

брехлива порохата мерзота розганяє черговий фейк.
однозначно всіх цих березовців-бутусових треба саджати.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 943
З нами з: 10.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 23:12

Чудовий український серіал
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9222
З нами з: 18.06.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6791679267936794
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26247)
09.11.2020 23:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.