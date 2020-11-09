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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6791679267936794

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 22:24

Сегодня похоронили Михаила Жванецкого.

Міністерство культури ініціює створення «Білого списку» діячів культури
30.07.2015
...
Створення «Білого списку» – знак подяки та поваги до тих громадян іноземних держав, які не побоялися стати на сторону правди, справедливості та простого людського сумління.

«На мою думку, митці, включені до «Білого списку», повинні отримувати максимальне сприяння у їхній творчій діяльності на території України у випадку виникнення такої потреби» – повідомив Віце-прем`єр-міністр - Міністр культури В`ячеслав Кириленко.
...
9. Михайло Жванецький – письменник-сатирик
...

http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/pu ... =244935131
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 23:04

  Schmit написав:

брехливі порохоботи розганяють черговий фейк.
однозначно всіх цих березовців-бутусових треба саджати.
Востаннє редагувалось unicdima в Пон 09 лис, 2020 23:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 23:12

Чудовий український серіал
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 23:59

  pesikot написав:Кратко. 2020-11-09

1) Подполковник ВСУ заявил о срыве спецоперации по штурму тюрем Донецка
Операцию санкционировал на то время президент Петр Порошенко, позже о ней был поставлен в известность президент Владимир Зеленский.
Операция предполагалась как "последний козырь" на случай, если переговоры с Россией об освобождении пленных зайдут в тупик.

Николов утверждает, что 8 июля 2020 года базовый лагерь группы был взят штурмом спецназом СБУ, чудом обошлось без жертв

Ещё одна слитая спец.операция

Ага, штурмовій групі пробратися в Донецьк, пройти до тюрем кілометрів пять в центр міста, штурмувати укріплені будівлі і потім з кількома десятками чи сотнями бранців прорватися назад :D
Бутусов впарює лохам вже саму примітивну та вонючу туфту.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 00:12

Re: Політичні дискусії

Все, Вірменія капітулювала.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал совместное заявление с главами Азербайджана и России о прекращении военных действий в Карабахе. Об этом он заявил в Facebook.

«Дорогие соотечественники, сестры и братья. Я принял очень тяжелое решение для себя и всех нас. Подписал заявление о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана с 01.00. Текст уже опубликованного заявления невероятно болезненный для меня и нашего народа», — написал Пашинян.

По его словам, решение о прекращении боевых действий было принято «в результате глубокого анализа военной ситуации». премьер-министр назвал его «лучшим решением в сложившейся ситуации».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/10/11/2020/ ... 1657ce3e9f
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 01:13

  lapay написав:Все, Вірменія капітулювала.

Але заходять російські міратворци.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 01:23

Alex2007
1. максимально оптимизировать и сбалансировать налоговую систему под интересы большинства участников.

Большинство Участников - паразитирует и собирается паразитировать и дальше!
Все наши "реформы", направлены против тех, кто что-то создаёт и поощряют тех, кто правит.
2. создать условия для инвестиций, как извне, так и внутренних (работающий рынок акций например в том числе)

См. предыдущий пункт.
У нас вся система Корумпирована, поэтому любой "рынок акций" - будет малоинтересен для простого инвестора.
Украина -страна панства и "остальных", как и в 17-м веке...
3. настоящие реформы с сфере правоохранительной деятельности, судов.

Справедливые суды, как и налогообложение, возможны только в системе с равными правами и возможностями, для всех! Если простой рабочий платит от трети до половины за "коммуналку", почему "ТОП менеджеры" - живущие в особняках за лямы зелени, не платят "третью часть дохода"?
4. настоящие антикоррупционные действия, а не сплошной цирк на дроте с подпевающими озабоченными шабуниными и прочими ребятами.

Сама система основана на коррупции! Любые антикоррупционные действия в насквозь корумпированной системе - будут фейковыми. Найдут козлов отпущения, публично повесят, всё остальное, останется как было или хуже, схемы усложнят.
Система сконструирована на базе Агрегатов и Узлов, то есть Кланов и Людей.
Матрицу невозможно изменить без тотального разрушения, но нет Замены "агрегатам и узлам"!
В Украине НЕТ прогрессивной элиты и не будет, т.к. существующая элита не допустит появления конкуренции!
И как следствие чиновнички, у которых к рукам как-то странно прилипают денежные знаки, начнут хоть чего-то бояться. У них страх походу совсем уже отсутствует.

См. выше.
"Чиновники" станут бояться тогда, когда вышестоящие понесут ответственность за свои антинародные действия, что нереально в реальности, только фейк.

5. нормальная медицинская реформа.

Панство имеет прекрасное медицинское обслуживание!
Остальные - люди "третьего сорта", их много, кто-то выживет.

6. я уже не говорю про то, что нужно и реформу образования делать так, чтобы в конечном итоге в стране был общий высокий уровень образованности.

На плёнках Гончарука озвучивали идею Украины - "воюющая сельскохозяйственная страна". Такой она была и в 17-м веке. Панство, крестьяне и сформировавшиеся Козацкие "добровольческие батальоны".
Зачем селянам, строителям и военным - осваивать нанотехнологии и пр. "робототехнику"? Есть Высшие расы, англо-саксы, китайцы... они пусть голову формулами забивают и мозги сушат!
Это просто следствие из слов "сельскохозяйственная воюющая страна".
"мы повысили тарифы на 100%, а не на 75%"

Это же прекрасно! Олигархи и властьимущие -набирают кредиты, которые отдаёт население через громадные цены на газ!
Рабы за всё заплатят!
Чтобы заплатить - уедут работать в Польшу!
Кредлиторы, польские работодатели и местное панство - в плюсах.
Ну а судьба "маленького украинца" -работать на Пана, как было и 400 лет назад.
нормальный лидер страны, настоящий патриот

это прожить до следующего кредита мвф

Важно!
Посмотрите на людей вокруг!
Большинство так живёт, от зарплаты до зарплаты(кредита)!
В этом и есть мировоззрение раба а не собственника.

Хотел написать вкратце, но тут Остапа понесло.


Мечтать не вредно.
Знаю точно, Интересы Элиты - не совпадают с интересами населения и более того, интересы населения - даже не интересны Элите.
Так что, писать можно, но бесполезно это всё.
Replay
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