Додано: Вів 10 лис, 2020 01:23

1. максимально оптимизировать и сбалансировать налоговую систему под интересы большинства участников.

2. создать условия для инвестиций, как извне, так и внутренних (работающий рынок акций например в том числе)

3. настоящие реформы с сфере правоохранительной деятельности, судов.

4. настоящие антикоррупционные действия, а не сплошной цирк на дроте с подпевающими озабоченными шабуниными и прочими ребятами.

И как следствие чиновнички, у которых к рукам как-то странно прилипают денежные знаки, начнут хоть чего-то бояться. У них страх походу совсем уже отсутствует.

5. нормальная медицинская реформа.

6. я уже не говорю про то, что нужно и реформу образования делать так, чтобы в конечном итоге в стране был общий высокий уровень образованности.

"мы повысили тарифы на 100%, а не на 75%"

нормальный лидер страны, настоящий патриот

это прожить до следующего кредита мвф

Хотел написать вкратце, но тут Остапа понесло.

Большинство Участников - паразитирует и собирается паразитировать и дальше!Все наши "реформы", направлены против тех, кто что-то создаёт и поощряют тех, кто правит.См. предыдущий пункт.У нас вся система Корумпирована, поэтому любой "рынок акций" - будет малоинтересен для простого инвестора.Украина -страна панства и "остальных", как и в 17-м веке...Справедливые суды, как и налогообложение, возможны только в системе с равными правами и возможностями, для всех! Если простой рабочий платит от трети до половины за "коммуналку", почему "ТОП менеджеры" - живущие в особняках за лямы зелени, не платят "третью часть дохода"?Сама система основана на коррупции! Любые антикоррупционные действия в насквозь корумпированной системе - будут фейковыми. Найдут козлов отпущения, публично повесят, всё остальное, останется как было или хуже, схемы усложнят.Система сконструирована на базе Агрегатов и Узлов, то есть Кланов и Людей.Матрицу невозможно изменить без тотального разрушения, но нет Замены "агрегатам и узлам"!См. выше."Чиновники" станут бояться тогда, когда вышестоящие понесут ответственность за свои антинародные действия, что нереально в реальности, только фейк.Панство имеет прекрасное медицинское обслуживание!Остальные - люди "третьего сорта", их много, кто-то выживет.На плёнках Гончарука озвучивали идею Украины - "воюющая сельскохозяйственная страна". Такой она была и в 17-м веке. Панство, крестьяне и сформировавшиеся Козацкие "добровольческие батальоны".Зачем селянам, строителям и военным - осваивать нанотехнологии и пр. "робототехнику"? Есть Высшие расы, англо-саксы, китайцы... они пусть голову формулами забивают и мозги сушат!Это просто следствие из слов "сельскохозяйственная воюющая страна".Это же прекрасно! Олигархи и властьимущие -набирают кредиты, которые отдаёт население через громадные цены на газ!Рабы за всё заплатят!Чтобы заплатить - уедут работать в Польшу!Кредлиторы, польские работодатели и местное панство - в плюсах.Ну а судьба "маленького украинца" -работать на Пана, как было и 400 лет назад.Важно!Посмотрите на людей вокруг!Большинство так живёт, от зарплаты до зарплаты(кредита)!В этом и есть мировоззрение раба а не собственника.Мечтать не вредно.Знаю точно, Интересы Элиты - не совпадают с интересами населения и более того, интересы населения - даже не интересны Элите.Так что, писать можно, но бесполезно это всё.