Alex2007
1. максимально оптимизировать и сбалансировать налоговую систему под интересы большинства участников.
Большинство Участников - паразитирует и собирается паразитировать и дальше!
Все наши "реформы", направлены против тех, кто что-то создаёт и поощряют тех, кто правит.
2. создать условия для инвестиций, как извне, так и внутренних (работающий рынок акций например в том числе)
См. предыдущий пункт.
У нас вся система Корумпирована, поэтому любой "рынок акций" - будет малоинтересен для простого инвестора.
Украина -страна панства и "остальных", как и в 17-м веке...
3. настоящие реформы с сфере правоохранительной деятельности, судов.
Справедливые суды, как и налогообложение, возможны только в системе с равными правами и возможностями, для всех! Если простой рабочий платит от трети до половины за "коммуналку", почему "ТОП менеджеры" - живущие в особняках за лямы зелени, не платят "третью часть дохода"?
4. настоящие антикоррупционные действия, а не сплошной цирк на дроте с подпевающими озабоченными шабуниными и прочими ребятами.
Сама система основана на коррупции! Любые антикоррупционные действия в насквозь корумпированной системе - будут фейковыми. Найдут козлов отпущения, публично повесят, всё остальное, останется как было или хуже, схемы усложнят.
Система сконструирована на базе Агрегатов и Узлов, то есть Кланов и Людей.
Матрицу невозможно изменить без тотального разрушения, но нет Замены "агрегатам и узлам"!В Украине НЕТ прогрессивной элиты и не будет, т.к. существующая элита не допустит появления конкуренции!
И как следствие чиновнички, у которых к рукам как-то странно прилипают денежные знаки, начнут хоть чего-то бояться. У них страх походу совсем уже отсутствует.
См. выше.
"Чиновники" станут бояться тогда, когда вышестоящие понесут ответственность за свои антинародные действия, что нереально в реальности, только фейк.
5. нормальная медицинская реформа.
Панство имеет прекрасное медицинское обслуживание!
Остальные - люди "третьего сорта", их много, кто-то выживет.
6. я уже не говорю про то, что нужно и реформу образования делать так, чтобы в конечном итоге в стране был общий высокий уровень образованности.
На плёнках Гончарука озвучивали идею Украины - "воюющая сельскохозяйственная страна". Такой она была и в 17-м веке. Панство, крестьяне и сформировавшиеся Козацкие "добровольческие батальоны".
Зачем селянам, строителям и военным - осваивать нанотехнологии и пр. "робототехнику"? Есть Высшие расы, англо-саксы, китайцы... они пусть голову формулами забивают и мозги сушат!
Это просто следствие из слов "сельскохозяйственная воюющая страна".
"мы повысили тарифы на 100%, а не на 75%"
Это же прекрасно! Олигархи и властьимущие -набирают кредиты, которые отдаёт население через громадные цены на газ!
Рабы за всё заплатят!
Чтобы заплатить - уедут работать в Польшу!
Кредлиторы, польские работодатели и местное панство - в плюсах.
Ну а судьба "маленького украинца" -работать на Пана, как было и 400 лет назад.
нормальный лидер страны, настоящий патриот
это прожить до следующего кредита мвф
Важно!
Посмотрите на людей вокруг!
Большинство так живёт, от зарплаты до зарплаты(кредита)!
В этом и есть мировоззрение раба а не собственника.
Хотел написать вкратце, но тут Остапа понесло.
Мечтать не вредно.
Знаю точно, Интересы Элиты - не совпадают с интересами населения и более того, интересы населения - даже не интересны Элите.
Так что, писать можно, но бесполезно это всё.