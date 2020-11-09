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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6774677567766777

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 23:04

  Schmit написав:

брехливі порохоботи розганяють черговий фейк.
однозначно всіх цих березовців-бутусових треба саджати.
Востаннє редагувалось unicdima в Пон 09 лис, 2020 23:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 23:12

Чудовий український серіал
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 23:59

  pesikot написав:Кратко. 2020-11-09

1) Подполковник ВСУ заявил о срыве спецоперации по штурму тюрем Донецка
Операцию санкционировал на то время президент Петр Порошенко, позже о ней был поставлен в известность президент Владимир Зеленский.
Операция предполагалась как "последний козырь" на случай, если переговоры с Россией об освобождении пленных зайдут в тупик.

Николов утверждает, что 8 июля 2020 года базовый лагерь группы был взят штурмом спецназом СБУ, чудом обошлось без жертв

Ещё одна слитая спец.операция

Ага, штурмовій групі пробратися в Донецьк, пройти до тюрем кілометрів пять в центр міста, штурмувати укріплені будівлі і потім з кількома десятками чи сотнями бранців прорватися назад :D
Бутусов впарює лохам вже саму примітивну та вонючу туфту.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 00:12

Re: Політичні дискусії

Все, Вірменія капітулювала.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал совместное заявление с главами Азербайджана и России о прекращении военных действий в Карабахе. Об этом он заявил в Facebook.

«Дорогие соотечественники, сестры и братья. Я принял очень тяжелое решение для себя и всех нас. Подписал заявление о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана с 01.00. Текст уже опубликованного заявления невероятно болезненный для меня и нашего народа», — написал Пашинян.

По его словам, решение о прекращении боевых действий было принято «в результате глубокого анализа военной ситуации». премьер-министр назвал его «лучшим решением в сложившейся ситуации».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/10/11/2020/ ... 1657ce3e9f
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 01:13

  lapay написав:Все, Вірменія капітулювала.

Але заходять російські міратворци.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 09:25

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:На географічному розломі, степу і лісостепу, кочевніків і слов'ян. Потім був розлом ментальний, між слов'янами Європи і слов'янами Азії, бо раніше Європа була за Дніпром. Добре, що азійські слов'яни відкололись по Сіверському Донцю і Перекопу, а не по Дніпру.

Де таке друкують, цікаво? "Азійські слов'яни" - це ХТО ТАКІ? :|
До відома:
1. На великій частині території сучасної України до навали гунів жили готи. "Культурні" вже тоді. Їх в якому місці "розламало"?
2. Т.зв.індоєвропейці (пращури/родичі, зокрема, слов'ян) кочували між Дніпром та Алтаєм. І підкорили пращурів казахів (на Алтаї). В генах казахів по чоловічій лінії до половини індоєвропейського субстрату (тобто казахи, скажімо, на чверть індоєвропейці і наші умовні "кузени").
3. Місце відокремлення слов'ян від балтів - басейн Прип'яті (Полісся тобто).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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