Додано: Вів 10 лис, 2020 09:25

lapay написав: На географічному розломі, степу і лісостепу, кочевніків і слов'ян. Потім був розлом ментальний, між слов'янами Європи і слов'янами Азії, бо раніше Європа була за Дніпром. Добре, що азійські слов'яни відкололись по Сіверському Донцю і Перекопу, а не по Дніпру. На географічному розломі, степу і лісостепу, кочевніків і слов'ян. Потім був розлом ментальний, між слов'янами Європи і слов'янами Азії, бо раніше Європа була за Дніпром. Добре, що азійські слов'яни відкололись по Сіверському Донцю і Перекопу, а не по Дніпру.

Де таке друкують, цікаво? "Азійські слов'яни" - це ХТО ТАКІ?

До відома:

1. На великій частині території сучасної України до навали гунів жили готи. "Культурні" вже тоді. Їх в якому місці "розламало"?

2. Т.зв.індоєвропейці (пращури/родичі, зокрема, слов'ян) кочували між Дніпром та Алтаєм. І підкорили пращурів казахів (на Алтаї). В генах казахів по чоловічій лінії до половини індоєвропейського субстрату (тобто казахи, скажімо, на чверть індоєвропейці і наші умовні "кузени").

3. Місце відокремлення слов'ян від балтів - басейн Прип'яті (Полісся тобто).

