брехливі порохоботи розганяють черговий фейк.
однозначно всіх цих березовців-бутусових треба саджати.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 09 лис, 2020 23:04
брехливі порохоботи розганяють черговий фейк.
однозначно всіх цих березовців-бутусових треба саджати.
Востаннє редагувалось unicdima в Пон 09 лис, 2020 23:59, всього редагувалось 1 раз.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Пон 09 лис, 2020 23:12
Чудовий український серіал
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Пон 09 лис, 2020 23:59
Ага, штурмовій групі пробратися в Донецьк, пройти до тюрем кілометрів пять в центр міста, штурмувати укріплені будівлі і потім з кількома десятками чи сотнями бранців прорватися назад
Бутусов впарює лохам вже саму примітивну та вонючу туфту.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Вів 10 лис, 2020 00:12
Re: Політичні дискусії
Все, Вірменія капітулювала.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал совместное заявление с главами Азербайджана и России о прекращении военных действий в Карабахе. Об этом он заявил в Facebook.
«Дорогие соотечественники, сестры и братья. Я принял очень тяжелое решение для себя и всех нас. Подписал заявление о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана с 01.00. Текст уже опубликованного заявления невероятно болезненный для меня и нашего народа», — написал Пашинян.
По его словам, решение о прекращении боевых действий было принято «в результате глубокого анализа военной ситуации». премьер-министр назвал его «лучшим решением в сложившейся ситуации».
Подробнее на РБК:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 10 лис, 2020 01:13
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Вів 10 лис, 2020 09:25
Re: Політичні дискусії
Де таке друкують, цікаво? "Азійські слов'яни" - це ХТО ТАКІ?
До відома:
1. На великій частині території сучасної України до навали гунів жили готи. "Культурні" вже тоді. Їх в якому місці "розламало"?
2. Т.зв.індоєвропейці (пращури/родичі, зокрема, слов'ян) кочували між Дніпром та Алтаєм. І підкорили пращурів казахів (на Алтаї). В генах казахів по чоловічій лінії до половини індоєвропейського субстрату (тобто казахи, скажімо, на чверть індоєвропейці і наші умовні "кузени").
3. Місце відокремлення слов'ян від балтів - басейн Прип'яті (Полісся тобто).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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