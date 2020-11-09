И турецкие
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 10 лис, 2020 10:46
И турецкие
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:00
Тільки російські. Турки будут в координаційному центрі ООН.
Блондини виходять внаслідок багатовікового парування в рамках невеликої замкнутої популяції. Це генетичний недолік, який виправляється, коли племена об'єднуються в державу. Зараз вони стрімко щезають.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:20
lapay
Варто Вам почитати дещо з популяційної генетики та археології. Багато цікавого. Навіть можна знайти відповіді на деякі актуальні питання сьогодення.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:23
Re: Політичні дискусії
Ну-ну...
Щось албанці та євреї-ашкенази не дуже "блондинисті".
Ви з газет якихось берете такі постулати?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:40
Да.
И турецкие. )
Только каски на строительные будут внешне похожи. Такое себе вооруженное подмастерье у трубоукладчиков.
Впереди много работы.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:40
Re: Політичні дискусії
Як виявилося, у меланезійців рідкісна мутація одного гена (якщо вдаватися в подробиці, то це ген TYRP1), який і відповідає за світлий відтінок волосся. А мутація відбулася кілька тисячоліть тому, і з тих пір світловолосі меланезійці — це норма. При цьому за межами Океанії взагалі такої мутації ніде не зустрічається. А це означає, що у жителів Соломонових Островів причина появи світлих волосся зовсім інша, ніж у інших жителів планети. У представників європеоїдної раси за колір волосся відповідає вміст у них двох пігментів: еумеланіна, який відповідає за темний колір волосся, або феомеланіна, що відповідає за світлі відтінки. Ось такі чудеса творить ізольованість.
Не у всіх популяціях обов'язково відбувається перехід до блондинів чи рудих, але доволі часто.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:49
Что-то невразумительное, на фига Алиеву были эти соглашения. Совершенно очевидно, что Карабаху оставалось максимум недели две до полного провала.
Как показывает практика Приднестровья и Южной Осетии российские миротворцы это практически навсегда.
Или после подставы со сбитым вертолётом, Алиева поставили на растяжку ?
Ну заодно и соросят Пашиняна, которые так обидели армянских друзей Путина, похоже сковырнут из власти, заменив пророссийскими военными.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:53
Re: Політичні дискусії
Вполне возможно Россия начала угрожать ихтамнетами.
Совершенно не очевидно. В июле-августе 2014 тоже казалось что ещё чуть надавим и вопрос ДНР-ЛНР будет решен. А потом Порошенко долго вспоминали как он обещал за несколько недель решить этот вопрос будто все вспоминавшие ещё в мае понимали что это длительная оккупация.
Может это и было целью России в данной ситуации и как только возможность предоставилась - они вступили в игру.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:55
Re: Політичні дискусії
Цей формат вже давно погоджений всіми сторонами конфлікту. Розбіжності були тільки в статусі Карабаха. Вірмени хотіли незалежності, азейбарджанці свого контролю.
Пашинян програє вибори, планові чи дострокові.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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